Mette-Marit: o passado com drogas, o filho condenado, o escândalo Epstein e o transplante que ameaça o trono

Ainda antes das acusações de violência sexual, Marius já tinha tido problemas com a lei. Em 2017 foi multado por posse de cocaína num festival de música. Depois da detenção de agosto de 2024, o jovem assumiu num comunicado que agiu “sob a influência de substâncias como álcool e cocaína”, e afirmou sofrer de “doenças mentais sérias”. Høiby deixou de viver na residência oficial dos príncipes herdeiros em agosto de 2025, já depois de ser divulgada a acusação do Ministério Público. Em dezembro do mesmo ano tornou-se público que era a avó materna, Marti Tjessem, a pagar pela defesa do jovem, pelo menos 116 mil euros em custas judiciais. De acordo com o jornal Se og Hør, a mãe de Mette-Marit, de 88 anos, tinha em 2024 um património líquido de 230 mil euros, com uma renda anual de cerca de 35 mil euros, o que significa que terá cedido quase metade do seu património.

A amizade íntima com Epstein

No final de janeiro o Departamento de Justiça norte-americano divulgou a última tranche de ficheiros do caso Epstein, com mais de três milhões de páginas de documentos, mensagens e emails trocados entre o criminoso sexual e diversas personalidades da política, entretenimento e realeza. Foi nesta divulgação que ficou claro o teor das conversas entre a princesa da Noruega e Epstein, que incluíam comentários sobre Paris ser uma cidade “boa para o adultério”, ou que “escandinavas dão boas esposas”.

Na altura da divulgação, Mette-Marit desculpou-se por se ter relacionado com Epstein: “Demonstrei falta de bom senso e lamento profundamente ter tido qualquer contacto com Epstein. É simplesmente confrangedor.” Dois meses depois, numa entrevista inédita à estação pública NRK, a princesa disse que a relação com Epstein não passou de “amizade”; mesmo quando questionada sobre o tom íntimo de algumas mensagens. “Não vejo dessa forma. Vejo como um tom amigável“, afirmou a princesa. “Leram os diálogos, podem tirar as vossas conclusões. Sabem o que lá está escrito. São piadas entre amigos, num tom amigável. Não há nada de especial. Mas é um tom amigável inapropriado. Não gosto de ver estes emails nos jornais, acho confrangedor. Sinto que estava numa altura em que achava o meu papel um pouco difícil e vi em Epstein uma pessoa em quem eu podia confiar numa fase desafiante da minha vida. Estava muito enganada.”

As trocas de mensagens sugerem que Mette-Marit conheceu Epstein através de um amigo próximo, o investidor de capital de risco em biotecnologia Boris Nikolic. O consultor científico da fundação de Bill e Melinda Gates conheceu a princesa na Suíça, durante o Fórum Económico Mundial, em janeiro de 2011. Um mês depois, Nikolic, que foi nomeado “executor sucessor” no testamento de Epstein, enviou um email ao amigo a dizer que tem uma amiga que vai para Nova Iorque em março e que gostaria de o apresentar. “Ela é ótima! Perversa”, sugere, afirmando que “não é uma realeza típica“. Numa troca de emails de outubro de 2011, Mette-Marit assume que pesquisou o nome de Epstein no Google. “Concordo que não parecia muito bom”, escreveu. Um mês depois, Nikolic escreve para o amigo a questionar: “O que se passa com Mette agora? Ela quer carregar um bebé seu”, ao que Epstein responde: “Mette é uma confusão”. Epstein terá mantido contacto frequente com a princesa da Noruega desde então. Entre 2012 e 2013 há várias trocas de emails entre assistentes do milionário e da mulher do príncipe Haakon a combinar visitas em Paris, na Florida e em Nova Iorque. Em abril de 2012, por exemplo, Nikolic disse que a princesa “não está a gostar de passar tempo em Oslo. Está em Paris”.

Um dos pontos de maior polémica em relação à amizade de Mette-Marit com Epstein tem a ver com o facto de ambos se terem conhecido quando o milionário já tinha sido condenado por solicitar a prostituição de uma menor e cumprido pena de prisão pelo crime. A princesa sempre alegou não saber do passado criminoso do norte-americano. Questionada pela NRK sobre o que pesquisou no Google e o que encontrou sobre Epstein, Mette-Marit disse não se lembrar. “Passei muito tempo a tentar descobrir isso sozinha. Gostaria de ter o restante daquela troca de emails. Não sei o que encontrei, e não sei se era alguma informação que ele havia me pedido para pesquisar no Google. Gostaria de ter me lembrado do que era, provavelmente teria facilitado um pouco a minha vida agora”, disse, adicionando: “Mas se eu tivesse encontrado informações que me fizessem perceber que ele era um abusador e criminoso sexual, eu não teria desenhado um emoji a sorrir“.