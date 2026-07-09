A próxima temporada do Teatro Luís de Camões — LU.CA, em Lisboa, que começa em setembro, mantém o propósito iniciado este ano de redescobrir alguns dos espetáculos que já marcaram a sua história.

A nova programação anunciada esta quinta-feira — que vai de setembro até janeiro de 2027 — propõe um reencontro com espetáculos produzidos ou acolhidos pelo LU.CA desde que abriu portas renovado em 2018. Em comunicado, a diretora artística do LU.CA, Susana Menezes, justifica esta opção de voltar ao repertório antigo, para prolongar a vida de uma obra artística “num contexto em que tantas criações desaparecem rapidamente dos palcos”.

Assim, o LU.CA volta a acolher Dois Ratos, um espetáculo de teatro, música e desenho ao vivo de Joana Estrela e Nicolau, que vai estar em cena de 25 de setembro a 8 de outubro. Na mesma altura, Joana Estrela terá lá a exposição Da cabeça para cima.

Em outubro, Raquel Castro volta a encenar TPC: Frei Luís de Sousa, dirigida a jovens e inspirada na peça de teatro Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett. A companhia Formiga Atómica, de Inês Barahona e Miguel Fragata, faz regressar ao LU.CA em novembro O Estado do Mundo (Quando Acordas), o espetáculo em que se alerta sobre a crise climática.

E em dezembro haverá Não se canta à mesa, de Ana Madureira e Vahan Kerovpyan, sobre “esse objeto espetacular, ponto de encontro, muro de lado, teto de inseto, chão levantado, tantas vezes retangular”.

No começo de 2027, o LU.CA abre as portas às palavras de Alexandre O’Neill, com a peça Um Poeta em Forma de Assim: uma visita guiada à cabeça de Alexandre O’Neill, de Malu Vilas Boas e Luís Leal Miranda.

E a fechar janeiro, volta Uma Ideia de Justiça, de Joana Providência com texto de Isabel Minhós Martins.

Atravessando todos os meses da nova temporada haverá cinema, sessões de leitura com Bru Junça e Cristina Taquelim e o baile do Dia das Bruxas com Inês Lopes Gonçalves.

A temporada do LU.CA que agora termina recebeu mais de 17 mil pessoas, “que assistiram a espetáculos, participaram em atividades e visitaram as exposições no entrepiso do teatro”.