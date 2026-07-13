“Millennial Mal”

RTP1/Filmin, segunda-feira, 13 de julho

Pode existir um Girls luso-espanhol? Esse é o plano de Millenial Mal, série criada, escrita e protagonizada por Lorena Iglesias e com os portugueses Afonso Laginha, Afonso Pimentel e Helena Caldeira no elenco e com estreia simultânea na RTP1 e na plataforma Filmin. A história anda à volta de Judith (Iglesias), uma bibliotecária desempregada de 42 anos que regressa à universidade por causa de um erro: uma bolsa foi-lhe atribuída por engano. A partir daí, abraça a vida universitária — festas e etc. — enquanto tenta parecer mais nova do que é, graças à ajuda de algumas colegas, acabando por criar uma personagem em volta de si mesma. Uma comédia sobre o que é ser “para sempre jovem”, quando qualquer idade que tenhamos será sempre a dos “novos qualquer coisa”.

“Hot Ones: Extra Picante”

Netflix, terça-feira, 14 de julho

Criado por Sean Evans and Chris Schonberger há mais de dez anos, Hot Ones é um formato de entrevistas curioso: os entrevistados têm de responder a questões enquanto comem asas de frango picantes. O formato já teve muitas cópias e variações, até já integrou a narrativa de séries e filmes. Agora conhece mais uma variante, deste vez no universo da Netflix. Extra Picante conta com o mesmo entrevistador, Sean Evans, mas as entrevistas andam à volta de personalidades de séries da produtora/plataforma de streaming. Uma delas será Will Ferrell, que tem uma nova série a estrear esta semana. Já lá vamos.

“Quarterback”

Netflix, terça-feira, 14 de julho

O futebol pode ser o desporto mais popular na Europa, mas não tem “séries documentais” (assim mesmo, com aspas) tão entretidas como as do futebol americano. Sobretudo esta da Netflix, dedicada a uma posição em específico e que serve de aperitivo à época que está para vir. Quarterback vai na terceira temporada e, desta vez, os episódios seguem o 2025 de Jayden Daniels, Baker Mayfield, Cam Ward e Joe Flacco. Todos eles em diferentes pontos da carreira e com expectativas distintas. Nenhum deles teve uma época especialmente brilhante. E, mesmo assim, Quarterback consegue ser entusiasmante.

“Lucky”

Apple TV+, quarta-feira, 15 de julho

Já aqui elogiámos o trabalho de Jonathan Tropper, o criador de Amigos e Vizinhos, também na Apple TV+ e uma das grandes séries contemporâneas sobre crises da meia-idade. Ei-lo de volta, agora com uma proposta bastante diferente: Lucky, adaptação de um romance de relativo sucesso de Marissa Stapley, em volta de um personagem cujos bafejos pela sorte têm muito de caricato. Eis o pequeno twist: trata-se de um heist, um assalto, ou, melhor, o rescaldo de um plano que tinha tudo para correr bem, mas que correu mal. Lucky é interpretada por Anya Taylor-Joy, que regressa à televisão depois do sucesso de Gambito de Dama (Netflix). A protagonista envolve-se nos esquemas algo duvidosos do pai e é convencida a participar num roubo de milhões com o marido. Tudo corre bem, até que o dito marido foge com o dinheiro. A personagem principal fica sem nada, em Las Vegas, e tem de fugir do FBI. Há mais problemas: a sogra, que também está envolvida nisto tudo, é uma mafiosa a sério e quer saber onde está o dinheiro, duvidando — em parte — de que o filho fosse capaz de fazer o que fez. Terá Lucky alguma sorte no meio disto tudo? Divertido, leve e uma boa alternativa em tempos de sol aos thrillers de inverno.

“Ride or Die”

Prime Video, quarta-feira, 15 de julho

Uma comédia de verão quando é suposto que elas venham ao mundo. Esta é protagonizada por Octavia Spencer e Hannah Waddingham, duas amigas que têm de fugir para a Europa depois do trabalho de uma delas ter corrido especialmente mal. Que trabalho é essa? Homicídio profissional. Conta ainda com Bill Nighy, Ed Skrein e Sylvia Hoeks no elenco.

“Abbott Elementary”, temporada 5

Disney+, quarta-feira, 15 de julho

Falámos em comédias e aqui vai mais uma: a última temporada de Abbott Elementary estreia-se finalmente em Portugal. A série de sucesso de Quinta Brunson, em jeito de mockumentary, continua a mostrar-nos o dia-a-dia hilariante de uma escola pública em Filadélfia.

“The Hawk”

Netflix, quinta-feira, 16 de julho

Ei-lo de volta, Will Ferrell, a fazer uma das coisas de que mais gostar: interpretar personagens que foram glórias no passado, num género que também se tem repetido muito nos últimos tempos. Mais uma vez, os mais velhos a não saírem de cena, sem deixar espaço para os mais novos. Nesta nova série, seguimos Lonnie Hawkins, foi golfista número 1 em 2004 e quer, agora, décadas depois, voltar a conquistar esse lugar. Será que Will Ferrell nos conseguirá conquistar para lá desta premissa que parece meio requentada?

“Heartstopper Forever”

Netflix, sexta-feira, 17 de julho

Dos livros para as séries e agora para os filmes, a história de Nick e Charlie está de regresso para o grande desafio destes enredos de amor que começam na escola: será que sobrevivem à ida para a universidade?