Ventura à frente de Seguro em nova sondagem. Cotrim, Marques Mendes e Almirante em empate técnico

Henrique Gouveia e Melo discursou esta quarta-feira no Parque Desportivo Carlos Queiroz, no concelho de Oeiras, no mesmo pavilhão que com sucesso serviu para vacinar milhares de portugueses. “Eu nem liguei 1+1, só hoje é que me apercebi”, confessou. Mas, claro, o local escolhido não foi inocente.

Num jantar onde estavam mais de 1000 pessoas, Gouveia e Melo começou por falar do seu apoiante e presidente da câmara que discursou antes: “Eu e o Isaltino Morais, temos uma coisa em comum: geramos inveja”.

O almirante voltou a contestar as sondagens: “Estamos a ser tacados nas nossas perceções com sondagens. Parece que está tudo resolvido. Se é assim, porque não deixamos a sondagem decidir a eleição e já não temos de ir votar?”

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

Gouveia e Melo voltou a atacar Seguro ao dizer que a Presidência “não é um lugar e falinhas mansas”; depois Mendes, ao dizer que não é “de interesses”; e por fim Cotrim, a dizer “que não é lugar de vaidades.”

O almirante diz que “disseram coisas terríveis” sobre ele, mas quando meteu o dedo na ferida, disseram logo “o senhor almirante, com estas atitudes, está a enlamear. A lama já lá estava, eu só toquei.”

Gouveia e Melo diz que foi o único que teve a “coragem de dizer: ‘O rei vai nu’”. O almirante diz que os adversários “estavam a fazer que cálculos eleitorais e não puseram o dedo na ferida” e que o próprio foi avisado de “que, se pusesse o dedo na ferida, seria prejudicado em termos eleitorais. Mas eu disse, paciência.”

Pela segunda vez na campanha, Gouveia e Melo voltou a evocar Ramalho Eanes: ” Não quero dizer que me aproxime da grandeza desse homem, um militar que hoje é considerado o melhor Presidente da República portuguesa. Devemos muito ao general Ramalho Eanes”.