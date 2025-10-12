Esta segunda-feira, 13 de outubro, é um dia importante que deve consolidar o acordo de cessar-fogo firmado entre Israel e o Hamas. Donald Trump chegou a dizer mesmo que este é “o fim da guerra”. A expectativa é grande para a libertação dos reféns e para a cimeira que deve reunir líderes mundiais no Egipto, onde será oficializado o plano para o futuro de Gaza.

O acordo prevê que os reféns sejam entregues até às 12h locais, 10h em Lisboa, mas tanto Israel como os EUA já confirmaram que a libertação deve acontecer ainda nas primeiras horas da manhã. Pelas 8h locais, 6h em Lisboa, o primeiro grupo de reféns deve ser libertado, de acordo com o que avançou fonte das famílias dos reféns à CNN e fonte das IDF ao Times of Israel. O segundo grupo de reféns deve ser libertado às 9h, 7h em Lisboa. O Channel 12 avança que os 20 reféns vivos devem ser libertados em três pontos: um na cidade de Gaza, outro na zona central do enclave, e um terceiro em Khan Younis.

Os reféns serão entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha, que deve ter 8 a 9 veículos nos pontos de entrega com carrinhas e ambulâncias. Então a Cruz Vermelha deve levar os reféns a militares israelitas numa base dentro da Faixa de Gaza. As IDF ficam responsáveis por levar os reféns libertados à base de Re’im, onde devem passar por uma avaliação médica e depois reencontrarem as suas famílias.

No início da manhã, pelas 9h20 locais e 7h20 em Lisboa, Donald Trump deve chegar em Telavive, onde vai falar no Parlamento israelita, encontrar-se com Netanyahu, e reunir-se com os familiares dos reféns. Trump tem a intenção de cumprimentar os reféns libertados, mas ainda não está confirmado se tal será possível. Depois dos compromissos e Israel, o Presidente norte-americano segue para o Egipto, pelas 13h locais, 11h em Lisboa.

Mais de 20 líderes mundiais devem chegar na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egipto, até a manhã de segunda-feira para participarem na cimeira pela paz em Gaza. Keir Starmer é um dos que já está no país, e deve reunir com nomes como Emmanuel Macron, Mark Carney, António Guterres, entre outros. Também deve haver uma cerimónia de assinatura oficial do acordo de cessar-fogo pelos mediadores, os EUA, o Egipto, o Qatar e a Turquia.