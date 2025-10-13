O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que não se vai intrometer na escolha de Tony Blair, o seu antecessor enquanto primeiro-ministro britânico, para líder do governo de transição na Faixa de Gaza. “É para os outros decidirem”, assinalou, em declarações citadas pela imprensa britânica.

“Eu acho que a configuração desse governo ainda está a ser discutida. Da minha parte, estou muito mais interessado nas questões práticas”, destacou Keir Starmer.

O primeiro-ministro britânico reconheceu que Tony Blair foi um “um líder incrível” do Reino Unido e considera que “faria uma grande contribuição”, mas realçou que não está “focado” na configuração do governo de transição.

“Estou focado no que é preciso fazer amanhã. Digo amanhã para garantir que [o plano] é colocado em prática”, disse.