Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Keir Starmer não se vai intrometer com escolha de Tony Blair para liderar governo de transição em Gaza: "É para os outros decidirem"
- Ministério da Saúde de Israel diz que corpos de quatro reféns já chegaram a Instituto de Medicina Legal de Telavive
- Foram libertados 1.968 prisioneiros palestinianos, 250 dos quais a cumprir pena de prisão perpétua
- Bill Clinton diz que Trump "merece crédito" por acordo no Médio Oriente
- Macron lamenta "ambiguidades" sobre quem governará Gaza, mas quer dar "lugar à Autoridade Palestiniana"
- Avião de Donald Trump já partiu do Egito
- Israel acusa Hamas de criar entraves à entrega de corpos de reféns. Grupo islâmico nega e fala em "limitações"
- Vai Israel ser expulso da Eurovisão? Organização do concurso adia para dezembro votação sobre permanência do país a certame
- Sisi avisa: apenas a solução de dois Estados pode alcançar a paz
- "Ninguém pensava que isso fosse acontecer. As preces de muitos foram ouvidas", diz Trump
- Trump assina documentos na cimeira de paz: "Demorou 3.000 anos para chegar a este ponto. Vai perdurar"
- Trump recebe líderes mundiais no Egito
- Hamas entrega dois corpos de reféns à Cruz Vermelha, que confirma que mais dois serão entregues em breve
- Fase 2 do acordo de paz "já começou", declara Trump, que diz que Hamas e Israel "estão à procura de corpos" em Gaza
- Trump diz que ainda não é tempo para avançar com um acordo de paz com o Irão, mas realça: "Adorava retirar as sanções"
- No Egito, ao lado do "amigo" al-Sisi, Trump elogia esforços egípcios para terminar a guerra
- Presidente norte-americano acaba de chegar ao Egito
- Cruz Vermelha a caminho de ponto de encontro em Gaza para recuperar "vários caixões" com reféns
- Ministro da Defesa de Israel critica devolução de apenas quatro corpos. "É um fracasso no cumprimento de compromissos"
- Famílias de reféns pedem "suspensão imediata" da implementação do cessar-fogo "até que todos os corpos sejam devolvidos"
- Trump pede ao Presidente israelita que perdoe Netanyahu
- "Vamos ter esperança, harmonia, oportunidade e alegria neste centro espiritual e geográfico de todo o mundo"
- "Agora vamos focar-nos na Rússia", pede Trump a Witkoff
- Deputados árabes interrompem discurso de Trump, condenam genocídio e exigem reconhecimento da Palestina
- É a vez de Donald Trump discursar no Knesset. Volta a ouvir aplausos
- Egipto confirma que Netanyahu vai participar na cimeira de paz
- Netanyahu falou ao telefone com Presidente do Egito, numa chamada mediada por Donald Trump
- Chegam as primeiras imagens dos reféns Omri Miran e Alon Ohel com os familiares
- Cruz Vermelha confirma que já tem 13 reféns e que estão "em boas condições"
- Trump afirma que Hamas recebeu autorização para "se rearmar" temporariamente
- Trump já está no Knesset: "Um novo começo"
- Ministro Smotrich, que votou contra acordo, celebra regresso dos reféns
- Trump para Netanyahu: "Este é um grande dia. Talvez o seu maior dia"
- Steve Witkoff: "Questionei-me se ia viver para ver este dia"
- Mais imagens dos reféns. Soldado Matan Engerst com oficial das IDF
- Entrega dos restantes reféns já começou
- Divulgada fotografia do refém Eitan Mor reunido com a família
- Bonés MAGA distribuídos pelos deputados israelitas
- Imagens dos primeiros momentos dos reféns com a Cruz Vermelha
- Trump satisfeito com acordo: "Eles nunca viram isto em três mil anos"
- Sete reféns já em Israel encontram-se com as famílias
- Restantes 13 reféns deverão ser libertados todos ao mesmo tempo
- Trump aterra em Israel. "Obrigado", diz
- Donald Trump quase a aterrar em Telavive
- Prisioneiros palestinianos já embarcaram em autocarros
- Sete primeiros reféns já estão com as IDF
- Hamas sublinha "compromisso com o acordo alcançado"
- Segundo grupo deverá ser libertado às 8h
- Pai de um dos reféns confirma entrega de primeiro grupo.
- Sete reféns já estarão sob custódia da Cruz Vermelha
- Netanyahu e mulher deixam notas escritas à mão para os reféns
- "A Cruz Vermelha está a caminho", confirmam IDF
- Seis reféns libertados no primeiro grupo
- Primeiros reféns são libertados daqui a menos de meia-hora
Histórico de atualizações
-
Vamos encerrar por aqui este artigo liveblog, que seguiu a atualidade relacionada com o conflito no Médio Oriente ao longo do dia de ontem, segunda-feira.
Israel quer corpos de reféns mortos devolvidos até ao final desta terça-feira
Continue, por favor, a acompanhar-nos nesta nova ligação. Muito obrigado!
-
-
O que se passou até agora
- O ex-Presidente norte-americano, Bill Clinton, elogiou Donald Trump pelo acordo de paz assinado no Médio Oriente, destacando o cessar-fogo alcançado e a libertação de 20 reféns vivos, bem como o início da ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Clinton sublinhou a necessidade de Israel e o Hamas utilizarem este frágil momento para alcançar uma paz duradoura.
- Donald Trump discursou no Knesset, o parlamento de Israel, celebrando o final da guerra em Gaza e anunciando o início de uma nova era de fé e esperança. O Presidente dos EUA destacou a importância do cessar-fogo e os esforços de cooperação internacional, enfatizando que a paz deverá agora ser construída novamente dia a dia.
- O Ministério da Saúde de Israel afirmou que os corpos de quatro reféns libertados pelo Hamas chegaram ao Instituto de Medicina Legal em Telavive, onde serão submetidos a autópsias e testes de ADN para confirmar as suas identidades e apurar as causas das mortes.
- 1.968 prisioneiros palestinianos, entre os quais 250 cumpriam prisão perpétua, foram libertados de Israel de acordo com o acordo de cessar-fogo estabelecido. As organizações de apoio aos prisioneiros palestinianos denunciaram a brutalidade que muitos prisioneiros sofreram durante o seu tempo em cativeiro.
[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]
-
Keir Starmer não se vai intrometer com escolha de Tony Blair para liderar governo de transição em Gaza: "É para os outros decidirem"
O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que não se vai intrometer na escolha de Tony Blair, o seu antecessor enquanto primeiro-ministro britânico, para líder do governo de transição na Faixa de Gaza. “É para os outros decidirem”, assinalou, em declarações citadas pela imprensa britânica.
“Eu acho que a configuração desse governo ainda está a ser discutida. Da minha parte, estou muito mais interessado nas questões práticas”, destacou Keir Starmer.
O primeiro-ministro britânico reconheceu que Tony Blair foi um “um líder incrível” do Reino Unido e considera que “faria uma grande contribuição”, mas realçou que não está “focado” na configuração do governo de transição.
“Estou focado no que é preciso fazer amanhã. Digo amanhã para garantir que [o plano] é colocado em prática”, disse.
-
-
Ministério da Saúde de Israel diz que corpos de quatro reféns já chegaram a Instituto de Medicina Legal de Telavive
O Ministério de Saúde de Israel anunciou que quatro corpos de reféns que foram libertados pelo Hamas chegaram ao Instituto de Medicina Legal em Telavive, onde os médicos-legistas tentarão confirmar a identidade com o recurso a autópsias e a testes de ADN.
Os médicos-legistas vão tentar apurar também qual foi a causa da morte dos reféns.
Os corpos dos quatro reféns são Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi e Daniel Perez.
-
-
Foram libertados 1.968 prisioneiros palestinianos, 250 dos quais a cumprir pena de prisão perpétua
Cerca de 1.968 prisioneiros palestinianos foram libertados de Israel, informam os grupos de apoios a prisioneiro da Palestina, citados pela Sky News.
De acordo com as mesmas organizações, 250 prisioneiros estavam a cumprir prisão perpétua.
“A libertação é baseada nas listas publicadas hoje que foram concordadas durante o acordo de cessar-fogo”, indicaram os grupos, que denunciaram a “brutalidade e criminalidade” que muitos prisioneiros sofreram às mãos de Israel.
-
-
Bill Clinton diz que Trump "merece crédito" por acordo no Médio Oriente
O ex-Presidente norte-americano, Bill Clinton, diz que o atual chefe de Estado, Donald Trump, “merece crédito” pelo acordo assinado no Médio Oriente.
My statement on the ceasefire between Israel and Hamas: pic.twitter.com/lN0xQxGHfT
— Bill Clinton (@BillClinton) October 13, 2025
“Estou grato que um cessar-fogo tenha tido acontecido e que os 20 reféns vivos tenham sido libertados. E que a ajuda que Gaza desesperadamente precisa comece a entrar [no enclave]. O Presidente Trump e a sua administração, o Qatar, e outros atores regionais merecem crédito por manter todos empenhado até que se chegasse a um acordo”, lê-se num comunicado publicado nas redes sociais.
Para Bill Clinton, Israel e o Hamas devem transformar “este momento frágil” numa “paz duradoura” que providencie dignidade e segurança “para palestinianos e israelitas”.
“Acredito que eles podem chegar lá, mas só se o fizerem juntos”, vincou Bill Clinton.
-
Macron lamenta "ambiguidades" sobre quem governará Gaza, mas quer dar "lugar à Autoridade Palestiniana"
O Presidente francês, Emmanuel Macron, está a falar aos jornalistas no Egito.
O líder de França anunciou uma “aceleração” da entrada de ajuda humanitária “a partir de amanhã” na Faixa de Gaza.
Saudando um “dia histórico”, Emmanuel Macron reconheceu que esta reunião se tratou de um “verdadeiro avanço”.
No entanto, Emmanuel Macron lamentou que ainda existam “ambiguidades” sobre quem vai governar Gaza.
Para Emmanuel Macron, a Autoridade Palestiniana deve ter um “lugar” na governação da Faixa de Gaza.
Ainda assim, o Presidente francês destacou que Donald Trump tem sido “extremamente atencioso e amigável” com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.
-
Avião de Donald Trump já partiu do Egito
O avião do Presidente norte-americano, Donald Trump, já partiu do Egito, após a cimeira na cidade egípcia Sharm El Sheikh.
-
-
Israel acusa Hamas de criar entraves à entrega de corpos de reféns. Grupo islâmico nega e fala em "limitações"
Ainda que já tivesse reconhecido as dificuldades do Hamas em recuperar os corpos dos reféns, Israel está a acusar o grupo islâmico de criar entraves à entrega dos cadáveres. De acordo com o canal 12, Telavive acredita que o movimento está propositadamente a atrasar o processo.
Por sua vez, de acordo com o que apurou a Kan, o Hamas assegurou a Israel que tem “limitações” na procura de corpos. Até ao momento, o grupo islâmico entregou quatro corpos.
-
Lula diz que problema do Brasil é com Netanyahu e saúda acordo para paz na Faixa de Gaza
O Presidente do Brasil afirmou hoje que o seu país “não tem nenhum problema com Israel”, mas sim com o seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e saudou o acordo alcançado para promover a paz na Palestina.
“O Brasil não tem um problema com Israel. O Brasil tem um problema com Netanyahu. Se Netanyahu deixasse o Governo, não haveria qualquer problema entre o Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa”, declarou o chefe de Estado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, numa conferência de imprensa após ter participado no Fórum Mundial da Alimentação (WFF, em inglês), em Roma.
Lula da Silva reconheceu ainda o papel do povo judaico, “inclusive ao rejeitar a atitude de Netanyahu” relativamente à intervenção militar na Faixa de Gaza após o ataque em território israelita do grupo terrorista Hamas, em 07 de outubro de 2023.
O chefe de Estado brasileiro fez estas declarações no momento em que Israel e o grupo rebelde Hamas davam os primeiros passos para o acordo de cessar-fogo através da libertação de reféns.
-
-
Vai Israel ser expulso da Eurovisão? Organização do concurso adia para dezembro votação sobre permanência do país a certame
Os organizadores do Festival Eurovisão da Canção já não se vão reunir online em novembro para declararem o seu sentido de voto em relação à permanência de Israel no concurso.
A União Europeia de Radiofusão (EBU, sigla em inglês) tomou essa decisão após os “últimos desenvolvimentos” na Faixa de Gaza, numa alusão ao acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.
Num comunicado citado pela Reuters, a EBU explica que a votação terá lugar em dezembro e terá lugar num encontro presencial.
O canal estatal austríaco, ÖRF, que organiza o concurso em 2026 após a vitória da Áustria na edição de 2025, viu com bons olhos o adiamento da votação.
No entanto, vários países, como Espanha ou os Países Baixos, já se ameaçaram retirar do concurso caso Israel participe. Em sentido inverso, a Alemanha e a Áustria têm feito pressão para que o Estado judaico permaneça a concurso.
Todos os membros da União Europeia de Radiofusão têm o direito de voto sobre se querem a permanência de Israel a concurso. Por sua vez, a Kan, o canal estatal israelita, já confirmou que quer participar no certame de música, que terá lugar em Viena e em maio de 2026.
-
Sisi avisa: apenas a solução de dois Estados pode alcançar a paz
O Presidente egípcio, Abdel-Fattah el-Sissi, avisou na cimeira que apenas a solução de dois Estados pode alcançar a paz entre Israel e o Estado Palestiniano.
“O Egito vai trabalhar com os Estados Unidos em coordenação com os parceiros nos próximos dias para criar as fundações da reconstrução da Faixa [de Gaza] e queremos acolher uma conferência para recuperação, reconstrução e desenvolvimento”, disse.
-
-
"Ninguém pensava que isso fosse acontecer. As preces de muitos foram ouvidas", diz Trump
Num discurso após um encontro entre os líderes que estão no Egito, o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que, há meses, ninguém “pensava que isso fosse acontecer”: “As pessoas aspiravam e rezam por isto. Agora, as preces de muitos foram ouvidas”.
O chefe de Estado recordou os reféns que saíram de cativeiro da Faixa de Gaza. “Alcançámos o que toda a gente queria”, afirmou.
Para além disso, “depois de anos de sofrimento”, a “guerra em Gaza terminou”.
Donald Trump saudou também a entrada de ajuda humanitária no enclave. “Um novo dia está a começar”, declarou DonaldTrump, destacando que agora cabe à “reconstrução”, mas que isso “é mais fácil”, após tudo se ter “encarreirado”.
-
Trump assina documentos na cimeira de paz: "Demorou 3.000 anos para chegar a este ponto. Vai perdurar"
-
Trump recebe líderes mundiais no Egito
O Presidente norte-americano, Donald Trump, está, neste momento, a receber os líderes mundiais da cimeira de paz para o Médio Oriente no Egito.
Entre os líderes que estão no Egito, Donald Trump cumprimentou o chanceler alemão, Friedrich Merz, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez.
-
Hamas entrega dois corpos de reféns à Cruz Vermelha, que confirma que mais dois serão entregues em breve
O Hamas entregou dois corpos dos reféns à Cruz Vermelha, noticia a Reuters. A instituição humanitária confirma que recebeu os cadáveres, adiantando que mais dois serão entregues em breve.
As Forças de Defesa de Israel, segundo o canal 12 israelita, confirmaram a entrega dos corpos.
-
-
Fase 2 do acordo de paz "já começou", declara Trump, que diz que Hamas e Israel "estão à procura de corpos" em Gaza
O Presidente norte-americano afirmou que, neste momento, Israel e o Hamas “estão à procura de corpos”: “É uma tarefa horrível”. “Eles sabem onde estão. Eu acho que ainda faltam cinco ou seis, mas estão à procura. Eles sabem as áreas [onde estão], em conjunto com Israel. Eles vão encontrar alguns”.
Além disso, Donald Trump declarou que a fase dois do acordo de paz já está ativo, explicando que isso inclui a desmilitarização do Hamas.
-
Trump diz que ainda não é tempo para avançar com um acordo de paz com o Irão, mas realça: "Adorava retirar as sanções"
Questionado sobre um eventual acordo de paz com o Irão, Donald Trump considera que Teerão “ainda não” está pronto para avançar nesse sentido.
Ainda assim, o líder norte-americano realçou que o Irão “precisa de ajuda”, já que está a ser alvo de “muitas sanções”: “Adorava tirar as sanções. Mas só quando estiverem prontos”.
“Não queremos sanções, queremos paz”, frisou.
-
No Egito, ao lado do "amigo" al-Sisi, Trump elogia esforços egípcios para terminar a guerra
O Presidente norte-americano, Donald Trump, está já a fazer declarações no Egito. Deixando rasgados elogios a Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, o homólogo egípcio, o líder dos EUA disse que está a “fazer um trabalho fantástico”.
“Eles não jogam jogos, como nós, nos Estados Unidos, com os governadores. Crime? Eles nem sabem do que eu estou a falar”, disse.
Donald Trump quis deixar um “grande tributo” junto ao “fantástico” Egito. “Os Estados Unidos estão convosco. É uma honra.”
O líder dos EUA realçou que o Egito teve um “papel importante” em dialogar com o Hamas. “O Hamas respeita este país, respeita a liderança do Egito.”
-
Bispo José Ornelas deseja que paz em Gaza seja duradoura e justa
O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, desejou hoje uma paz duradoura e justa para Gaza.
No final da missa de encerramento da peregrinação internacional aniversária de outubro ao Santuário de Fátima, José Ornelas salientou que hoje, na última peregrinação aniversária deste ano, há “notícias encorajantes e sinais de paz para Gaza”.
“Gaza está no nosso coração”, afirmou José Ornelas, bispo da diocese de Leiria-Fátima, tendo os peregrinos respondido com uma salva de palmas.
O prelado pediu “que estes sinais continuem e persistam, para que se possa conseguir uma paz duradoura, justa e na dignidade para todos aqueles que fazem parte daquela Terra Santa e agora martirizada e destruída”.
“E que [com] a ajuda e a solidariedade de todos, com a nossa oração, possa verdadeiramente chegar a paz”, disse o presidente da CEP, que também pediu o “dom da paz” para a Ucrânia, o Sudão e “tantas outras partes do mundo”.