A reforma do arrendamento inclui ainda proteções sociais, nomeadamente para os mais idosos, garante Pinto Luz.

Quem tem menos de 65 anos e rendimentos inferiores a 64.400 euros por ano por agregado vai transitar para o novo regime, mas a renda atual vai manter-se por cinco anos. Se o rendimento for superior a 64.400 euros anuais por agregado, o inquilino transita para o novo regime e a renda pode ser atualizada para 1/15 do Valor Patrimonial Tributário.

Já quem tem mais de 65 anos e um rendimento inferior a 64.400 euros anuais por agregado

não transita para o novo regime e a renda mantém-se; para rendimentos superiores ao mesmo valor não há transição para o novo regime e a renda é atualizada para 1/15 do Valor Patrimonial Tributário.

O Governo vai ainda criar o Fundo de Emergência para a Habitação, que serve para garantir que “aqueles que por infortúnio forem convidados a abandonar as suas casas, o Estado estará lá”. Neste âmbito, o Estado propõe-se pagar o valor de um IAS em despesas de alojamento ou realojamento para rendas até 2.300 euros durante seis meses.

O fundo será gerido pelo IHRU. O apoio será atribuído com base nas declarações e documentos apresentados na submissão do pedido, “sem prejuízo da sujeição a fiscalização posterior.”.