Ricardo Araújo Pereira afirma que se Joana Marques for condenada no processo movido pela dupla Anjos fará com que sofram “todos os que tiverem a mesma profissão da Joana” e também “qualquer cidadão”.

“Não me escapa o ridículo de agora ser aparentemente uma espécie de comentador oficial deste assunto”, diz o humorista na SIC Notícias, que prestou declarações hoje no julgamento. Mas afirma que prefere “o ridículo” a “estar calado”.

Ricardo Araújo Pereira refere que “a questão é que [sentir-se ofendido] não pode servir para definir se as coisas podem ou não ser ditas”. “As pessoas ofendem-se com várias coisas: com um silêncio, rejeição, às vezes um facto, a verdade pode ofender”, diz.

O humorista nota que está habituado a falar sobre os limites do humor. “Estava habituado a responder a essa questão com Maomé, Jesus Cristo, coisas de algum modo sagradas. Agora estamos a discuti-lo sobre a interpretação de dois cantores numa pista de motas”, ironiza.

“Sinto que se está a estreitar o garrote”, diz o humorista. Na SIC Notícias também afirma que a advogada dos Anjos lhe atribuiu declarações que não proferiu, que alegadamente teriam sido proferidas num podcast.

“O humorista é uma profissão que não tem responsabilidade nenhuma. Eu não tenho responsabilidade nenhuma”, argumenta o humorista. “Tentar impor uma ética a isso é uma espécie de diácono-remedização da profissão”, referindo-se à personagem Diácono Remédios, de Herman José.

Ricardo Araújo Pereira afirma ainda que tem visto “exagero a reação ao humor”, dando como exemplo a condenação de oito anos do humorista brasileiro Léo Lins.