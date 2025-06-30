Anjos vs Joana Marques. Num terceiro dia com faturação e contas em tribunal, Ricardo Araújo Pereira e Fernando Alvim defenderam o humor

Fernando Alvim: “Este processo vem chamar a atenção para um momento que hoje em dia já ninguém se iria recordar”

Ao início da tarde, foi a vez de Fernando Alvim testemunhar, a pedido de Joana Marques. Certo é que o nome do animador da Antena 3 já fora invocado em sessões anteriores por parte da equipa jurídica dos Anjos, que fez notar como, graças ao vídeo satírico da atuação em Portimão, a dupla musical foi nomeada para os Monstros do Ano, uma cerimónia de prémios humorística criada e apresentada por Fernando Alvim há 17 anos e que tem como objetivo distinguir, de forma irónica e satírica, “os momentos mais insólitos, bizarros e comentados da sociedade portuguesa”, parodiando prémios convencionais como os Globos de Ouro.

Alvim sabia ao que ia, pois logo disse: “Estou aqui para falar dos Monstros do Ano, que organizo há 17 anos, e da sessão de 2022 para o qual os Anjos estavam nomeados”, começou por dizer ao tribunal. Alvim diz ter recebido “um telefonema por parte do Nelson em que ele pedia para retirar um vídeo que foi exibido na gala”, cuja cerimónia aconteceu a 19 de fevereiro de 2023 (com vídeos referentes ao ano de 2022).

O radialista notou como os irmãos Rosado, apesar de tudo, “não ganharam”, provocando alguns risos na audiência. “Quem ganhou foram as Senhoritas, com Sabão em Pó”.

A advogada de Sérgio e Nelson Rosado questionou Fernando Alvim se, antes deste episódio, a dupla de cantores alguma vez tinha estado nomeada à gala Monstros do Ano, da qual já saíram vencedores nomes como Cristina Ferreira, Isaltino Morais ou Marcelo Rebelo de Sousa. O animador de rádio disse que, em 17 anos, não se recorda. A advogada e o radialista discordaram depois sobre se seria “bom” ou “mau” figurar na dita gala. “Ser comparado a uma Maria Leal não é o momento alto de uma banda”, atirou a advogada.

Perante o tribunal, Alvim justificou-se com a escolha do vídeo: “o fundamento [para usar o vídeo] foi haver comicidade. Para os Anjos possivelmente não haveria, mas para nós houve. Há dificuldade técnicas, houve um desajuste, e o resultado é aquele”. Sobre o vídeo, diz: “não manipulei absolutamente nada”.

A advogada da banda questionou o radialista se não foi o facto de o vídeo ter sido publicado por Joana Marques que o levou até à nomeação à cerimónia de prémios. Alvim rebateu: “Ele já ia muito bem lançado”, provocado gargalhadas na audiência. Retomando a palavra, esclareceu: “Eu já conhecia o vídeo antes de a Joana ter pegado nele”.

“Quero deixar claro que não via mal nenhum na exibição desse vídeo. Achei só que era um momento insólito”, disse Alvim, depois de admitir que acedeu ao pedido de Nelson Rosado para retirar o vídeo dos artistas a cantar o Hino Nacional dos materiais da cerimónia de prémios que organiza. “O Nelson pediu-me para retirar o vídeo, disse que não fazia sentido, que os prejudicava e na verdade eu já tinha feito a cerimónia principal, já pouco usava o vídeo, achei que não havia problema nenhum em retirá-lo dos outros vídeos”, disse perante a juíza. A advogada da ré questionou então: “Foi um pedido de um amigo ou uma interpelação?”. Alvim acabaria por responder: “Acho que se fosse uma interpelação teria agido de outro modo… Contou o Nelson ter ligado e termos ficado tanto tempo à conversa”.

Fernando Alvim insistiu: “A Joana Marques é humorista e aquilo que está ali a fazer é um exercício de humor”. “Honestamente quando vi eu achei graça, achei divertido, não imaginei que aquele post originasse todo este processo. Acho que todos nós podemos defender essa liberdade de expressão.” Sobre os Anjos, disse: “Acho que eles estão magoados. Acho que estão muito magoados.” E considerou: “Este processo vem chamar a atenção para um momento que hoje em dia já ninguém se iria recordar”

Houve ainda tempo para ouvir Miguel Isaac, agente de Joana Marques, que disse ter contactado Nelson Rosado, mas que o artista nunca lhe respondeu. Isaac garantiu que o vídeo da atuação dos Anjos utilizado nos espetáculos ao vivo da comediante não é o mesmo que foi publicado no Instagram da locutora da Renascença — contrariando a tese da defesa dos Anjos, que tem argumentado que Joana Marques, mesmo ciente das consequências do vídeo original, optou por continuar a exibi-lo perante o público.