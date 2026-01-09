Trump diz que "Putin tem medo dos EUA, mas não da Europa" e que ação contra o líder russo "não será necessária"

A decisão foi tomada na quinta-feira. A Ucrânia aprovou a concessão de um importante depósito estatal de lítio a investidores estrangeiros, incluindo um multimilionário próximo de Trump, noticiou o New York Times citando duas fontes da comissão responsável, sob anonimato.

Ronald S. Lauder, o herdeiro da empresa de cosméticos Estée Lauder — e filho mais novo da família que surge no 11.º lugar da lista das famílias mais ricas da América de 2024, segundo a Forbes — conhece Donald Trump desde a faculdade. Terá sido, aliás, o próprio a sugerir a ideia de comprar a Gronelândia ao Presidente norte-americano, de acordo com o jornal nova-iorquino.

Rejeitando qualquer sugestão de favoritismo, dois elementos da comissão do governo ucraniano alegaram que o consórcio vencedor superou os concorrentes por cumprir a maioria dos critérios de licitação.

No mês passado, durante mais uma ronda de negociações no seu resort Mar-a-Lago, na Florida, Trump disse a Zelensky que “há muita riqueza a ganhar”.