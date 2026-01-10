Regiões de Zaporíjia e Dnipro sem eletricidade depois de ataques russos. Temperaturas atingem 15 graus negativos

As regiões de Zaporíjia e Dnipropetrovsk ficaram completamente sem energia elétrica durante a última noite, numa altura em que as temperaturas nessas regiões da Ucrânia atingem os 15 graus negativos.

As falhas de energia (que impedem o aquecimento das casas) aconteceram depois de ataques russos contra a rede elétrica da Ucrânia e afetaram também o abastecimento de água na região de Zaporíjia, informou o governador Ivan Fedorov, citado pelo Kyiv Independent.

Ainda assim, o governador garante que os hospitais da região continuam a funcionar com normalidade, depois de ter recorrido aos geradores de emergência. As forças russas lançaram 821 ataques contra 27 localidades na região de Zaporíjia nas últimas 24 horas.

Entretanto, o fornecimento de energia elétrica foi totalmente restabelecido nesta região esta manhã.