A administração Trump está a avaliar a hipótese de enviar milhares de tropas norte-americanos como reforços para a guerra no Médio Oriente, avança a agência Reuters que cita fontes próximas do assunto.

Entre as medidas analisadas pelo governo Trump, uma das principais é garantir a passagem segura de petroleiros pelo Estreito de Ormuz, operação que seria conduzida principalmente por meios aéreos e navais — embora esteja em cima da mesa o envolvimento de tropas americanas enviadas diretamente para a costa iraniana, afirmaram quatro fontes, incluindo dois funcionários dos EUA.

Além disso, a administração considerou ainda a possibilidade de mobilizar forças terrestres para a Ilha de Kharg (ponto central das exportações iranianas de petróleo), embora as fontes citadas pela agência admitam o risco elevadoda operação, já que Teerão possui capacidade de atacar a ilha com mísseis e drones.

Outra das hipóteses reveladas é a possibilidade do envio de forças americanas para proteger as reservas de urânio altamente enriquecido do Irão.