Netanyahu diz que guerra vai "demorar o tempo que for necessário" e agradece "liderança visionária" de Trump

Algumas jogadoras da seleção nacional de futebol feminino do Irão regressaram esta quinta-feira a Teerão após a Taça Asiática na Austrália, e de duas jogadoras terem decidido pedir asilo ao governo australiano.

De acordo com a Associated Press, a equipa foi recebida com bandeiras e flores na capital iraniana, o que causou alguma surpresa entre as atletas. “Primeiro, estamos muito felizes por estar de volta no Irão, porque o Irão é a nossa terra natal”, assinalou Fatemeh Shaban, referindo que “não estava a espera” de ser recebida por “tanta gente”.

As duas jogadoras que optaram por não regressar ao Irão, Fatemeh Pasandideh and Atefeh Ramezanisadeh, continuam na Austrália e estão a treinar com o clube australiano Brisbane Roar.