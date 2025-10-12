Zelensky considera que um acordo parecido com o firmado entre Israel e o Hamas possa ser orquestrado na Ucrânia

Donald Trump admitiu este domingo, em declarações aos jornalistas dentro do avião que o está a levar a Israel, que pode oferecer mísseis Tomahawk à Ucrânia se Putin não acabar com a guerra.

Ao responder questões sobre as conversas com Volodymyr Zelensky no passado sábado e este domingo, o Presidente dos Estados Unidos da América disse que não venderia mísseis diretamente para a Ucrânia, mas poderia fornecê-los à NATO, que depois podem direcionar os Tomahawk a Kiev. “Talvez diga-o (Putin), que se não acabar a guerra, podemos fazer isto”, disse Trump, em declarações citadas pela Reuters. “Talvez não façamos, mas podemos fazer… Querem ter Tomahawks a voar na sua direção? Acho que não”.