AIEA pressiona Kiev e Moscovo a cessar-fogo junto a central nuclear de Zaporijia

Momentos-chave
- O que se passou até agora
- "Rússia tenta convencer o mundo de que é um urso", mas é "descuidada e incompetente", diz embaixador dos EUA na NATO
- Dois mortos e três feridos em ataque russo com drones na região de Donetsk
- Zelensky destaca apoio europeu e reforço das sanções contra a Rússia após encontro com Kallas
- Zelensky confirma que irá viajar para Washington para se encontrar com Trump
- Comissão Europeia disponibiliza 100 milhões de euros em garantias para atrair investimento na recuperação da Ucrânia
- Após cessar-fogo em Gaza, chanceler alemão pressiona Trump a "acabar com a guerra" na Ucrânia
- Trump deverá receber Zelensky em Washignton na sexta-feira
- Drones ucranianos terão atingido depósito de combustível na Crimeia ocupada
- Rússia pode começar confronto com a Europa a qualquer momento, avisa chefe dos serviços secretos da Alemanha
- Delegação ucraniana viaja para Washington para conversações sobre defesa aérea e sanções à Rússia
- Zelensky afirma que libertação de reféns no Médio Oriente dá esperança à Ucrânia
- "Agora vamos focar-nos na Rússia", pede Trump a Witkoff
- "A economia de guerra da Rússia está fraca, nós torná-la-emos mais fraca", garante a chefe da diplomacia europeia
- Chefe da diplomacia europeia está em Kiev para reuniões sobre apoio financeiro e militar
- Ucrânia neutralizou 69 de 82 russos lançados durante a noite
- Incêndio em depósito de combustível após ataque ucraniano contra região da Crimeia
- Ucrânia acusa a Rússia de cortar deliberadamente ligação externa da central nuclear de Zaporíjia
- Rússia ataca complexo industrial em Odessa. Uma pessoa ficou ferida
- Região de Zaporíjia sofre 570 ataques. Duas pessoas ficaram feridas
- Presidente do parlamento da Ucrânia recebido em Berlim
- Presidente do parlamento da Ucrânia recebido em Berlim
Histórico de atualizações
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Bom dia. Vamos encerrar este liveblog. Pode acompanhar os acontecimentos desta terça-feira, 14 de outubro, sobre a guerra na Ucrânia, nesta ligação.
Enviado dos EUA à NATO pediu gastos “significativos” aos aliados para fortalecer Ucrânia com armas dos EUA
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O que se passou até agora
- A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) está a pressionar a Ucrânia e a Rússia para aceitarem um cessar-fogo na zona da central nuclear de Zaporijia, com o objetivo de restaurar o fornecimento de energia externa à central. Este esforço é parte de um plano em duas fases para criar zonas de cessar-fogo, permitindo a reparação das linhas de energia danificadas sob o controlo de ambos os lados.
- Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, anunciou um foco renovado na Rússia após alcançar um acordo de paz no Médio Oriente, particularmente entre Israel e o Hamas. Esta mudança de política externa sugere uma maior atenção à situação na Europa de Leste, destacando a intenção de negociar sanções e fornecimento de armas com a Ucrânia.
- O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou uma viagem a Washington para se encontrar com Donald Trump, com o objetivo de discutir o fortalecimento da defesa da Ucrânia, a resiliência energética e a aplicação de sanções adicionais à Rússia. Zelensky destacou ainda a importância do apoio europeu e a eventual adesão da Ucrânia à União Europeia.
- Numa sequência de ataques contínuos, as forças russas realizaram 570 ataques na região de Zaporijia em 24 horas, com relatos de ferimentos e significativos danos materiais. Simultaneamente, ataques com drones russos em várias regiões, incluindo Odessa e Kharkiv, resultaram em feridos e destruição de infraestruturas, aumentando a tensão militar na região.
[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]
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"Rússia tenta convencer o mundo de que é um urso", mas é "descuidada e incompetente", diz embaixador dos EUA na NATO
O embaixador dos Estados Unidos na NATO, Matthew Whitaker, afirmou esta segunda-feira que a Rússia “está a tentar convencer o mundo de que é um urso e que a maior ameaça vem das suas ações “imprudentes e incompetentes”.
De acordo com o RBC, Whitaker sublinhou que Moscovo “tenta todos os dias convencer o mundo de que é realmente um urso. E como Mark Rutte disse brilhantemente, os ursos não precisam de nos convencer de que são ursos. Eles apenas são ursos”.
Whitaker acrescentou, ainda, que os russos estão prontos para sacrificar “dezenas, centenas ou até milhões” dos próprios cidadãos no campo de batalha sem obter qualquer vantagem estratégica.
“A Rússia é tão perigosa porque é descuidada, incompetente, e só temos de esperar que ela faça algo estúpido, principalmente para mostrar ao mundo que ela pensa que é um urso”, disse ainda o embaixador norte-americano.
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AIEA pressiona Kiev e Moscovo a cessar-fogo junto a central nuclear de Zaporijia
A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) está a pressionar Ucrânia e Rússia a aceitarem um cessar-fogo na zona da central nuclear ucraniana de Zaporijia, para que possa ser restaurado a esta o fornecimento de energia externa, noticiou a Associated Press (AP).
A agência das Nações Unidas propõe restaurar a energia externa para a central em duas fases, disse à AP um diplomata europeu informado da proposta do diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi.
Um diplomata russo confirmou alguns aspetos do plano, tendo ambas as fontes falado sob condição de anonimato.
Na primeira fase, seria estabelecida uma zona de cessar-fogo com um raio de 1,5 quilómetros para permitir a reparação da linha de 750 quilovolts de Dniprovska, que foi danificada numa área sob controlo russo.
Numa segunda fase, seria estabelecida uma segunda zona de cessar-fogo para reparar a linha de reserva de 330 quilovolts Ferosplavna-1, que se encontra numa área sob controlo da Ucrânia.
Os especialistas da AIEA estariam presentes para monitorizar as reparações, que foram originalmente propostas para um período de 7 dias, de 11 a 17 de outubro, de acordo com o diplomata europeu e documentos confidenciais citados pela AP.
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Dois mortos e três feridos em ataque russo com drones na região de Donetsk
Pelo menos duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após dois ataques russos com drones na cidade de Kostiantynivka, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.
De acordo com a informação publicada no Facebook pelo chefe da Administração Militar da cidade de Kostiantynivka, Serhii Horbunov, “num dos incidentes, um drone inimigo atingiu um carro que transportava residentes locais. Como resultado da explosão, duas pessoas morreram no local, com ferimentos fatais”.
Outros dois civis que viajavam noutro carro ficaram feridos e deslocaram-se por meios próprios até um hospital na cidade vizinha de Druzhkivka, onde receberam assistência médica.
Um segundo ataque com drone atingiu também Kostiantynivka, provocando mais um ferido. A vítima conseguiu também dirigir-se por conta própria a um hospital em Kramatorsk.
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Zelensky destaca apoio europeu e reforço das sanções contra a Rússia após encontro com Kallas
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou esta segunda-feira, a visita a Kiev da alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas.
Na rede social X, Zelensky elogiou o papel de Kallas no apoio à Ucrânia, sublinhando que a chefe da diplomacia europeia “tem feito muito para ajudar” o país e agradeceu “todo o apoio” recebido do bloco comunitário.
Today, Ukraine welcomed EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy @KajaKallas. Kaja has done a lot to help Ukraine, and we are grateful for all the support.
We discussed the most important issues and covered all challenges – energy, strong pressure on Russia… pic.twitter.com/F8VHXSOA3y
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2025
Durante a reunião, foram abordados “os temas mais importantes e todos os desafios”, incluindo a situação energética, a manutenção de uma “forte pressão sobre a Rússia”, a adoção do 19.º pacote de sanções europeias, a utilização dos ativos russos congelados, o instrumento financeiro SAFE, o percurso da Ucrânia rumo à adesão à UE e a abertura dos chamados “clusters de negociação”.
Zelensky confirmou que já foi tomada “uma decisão sobre a atribuição de fundos da UE” para um Tribunal Especial para julgar crimes de guerra cometidos pela Rússia, considerando que este passo demonstra “não apenas apelos à justiça, mas ações concretas nesse sentido”.
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Zelensky confirma que irá viajar para Washington para se encontrar com Trump
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou esta segunda-feira que irá viajar para Washington, Estados Unidos, para se encontrar com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, no final desta semana.
“Vou encontrar-me com o Presidente [Donald] Trump em Washington esta semana“, disse Zelensky durante uma conferência de imprensa em Kiev, ao lado da chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas.
Também o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andrij Yermak, escreveu, na rede social X, “rumo a Washington — aceleração total!”.
Washington bound — full throttle! ????????✈️????????
Led by Prime Minister @Svyrydenko_Y, together with NSDC Secretary @rustem_umerov, we’re heading for high-level talks to strengthen Ukraine’s defense, secure our energy resilience, and intensify sanctions pressure on the aggressor.
The…
— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 13, 2025
“Estamos a caminhar para negociações de alto nível para fortalecer a defesa da Ucrânia, garantir a nossa resiliência energética e intensificar a pressão de sanções sobre o agressor”, sublinhou Yermak, acrescentando que “o objetivo final permanece inalterado: uma paz justa e duradoura!”.
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Trump "brilha no exterior" para "desviar atenções"
A análise de Bruno Cardoso Reis ao périplo de Donald Trump no Médio Oriente – com passagem por Israel para “colher louros”. E ainda os avisos à Europa que “tem demasiados chefes para poucos índios”.
Oiça aqui o novo episódio de Gabinete de Guerra.
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Comissão Europeia disponibiliza 100 milhões de euros em garantias para atrair investimento na recuperação da Ucrânia
A Comissão Europeia e a Sociedade Financeira Internacional (IFC, sigla inglesa) assinaram esta segunda-feira um acordo para fornecer 100 milhões de euros em garantias para investimentos em projetos de reconstrução na Ucrânia, noticia o Ukrinform.
“Em Bruxelas, no âmbito do fórum Ucrânia-UE: Investir na Recuperação, a Comissão Europeia e a Sociedade Financeira Internacional (IFC) assinaram um acordo para conceder 100 milhões de euros em garantias para investimentos na Ucrânia”, lê-se no comunicado do Ministério do Desenvolvimento das Comunidades e Territórios ucraniano.
De acordo com o ministério, as garantias serão direcionadas para o Fundo Amber Dragon, que investe em transportes, logística, energia e telecomunicações — setores-chave para a recuperação e o crescimento económico sustentável da Ucrânia.
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Após cessar-fogo em Gaza, chanceler alemão pressiona Trump a "acabar com a guerra" na Ucrânia
Friedrich Merz, chanceler alemão, espera que o Presidente do Estados Unidos consiga pôr fim ao conflito ucraniano, tal como fez com a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.
Merz irá falar com o líder norte-americano “para ver o que podem fazer juntos para acabar com a guerra”.
“Contamos com o apoio e a ajuda duradoura dos Estados Unidos. Tal como demonstraram [essa ajuda] nesta região [Médio Oriente], também devem demonstrar isso na Ucrânia e em relação à Rússia”, disse Friedrich Merz, citado pelo Le Monde.
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Trump deverá receber Zelensky em Washignton na sexta-feira
O Presidente norte-americano, Donald Trump, deverá receber o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, na capital norte-americana, Washington, já esta sexta-feira.
A notícia está a ser avançada pelo Financial Times, que recorda que os dois Presidentes falaram ao telefone durante este fim de semana.
Na chamada telefónica, Donald Trump discutiu a venda de mísseis de longo alcance Tomahawk com Volodymyr Zelensky.
Mais cedo, o braço de direito do Presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, já tinha anunciado que uma delegação ucraniana viajará esta semana para a capital norte-americana.
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Drones ucranianos terão atingido depósito de combustível na Crimeia ocupada
Vários drones ucranianos atingiram esta noite o maior depósito de petróleo russo na cidade de Feodosia, na Crimeia ocupada, escreve o Kyiv Independent.
Segundo uma fonte do SBU, o serviço de segurança da Ucrânia, foram atingidos pelo menos cinco tanques. O ataque provocou um incêndio de grandes proporções. O ataque atingiu uma estação elétrica.
In Feodosia, following the UAV attack on an oil depot, authorities have rerouted transport and urged residents to stock up on water as emergency crews work to contain the aftermath. pic.twitter.com/4bSEwSODTC
— NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) October 13, 2025
“O SBU continua a reduzir sistematicamente a capacidade militar, logística e económica do inimigo para travar uma guerra contra a Ucrânia”, acrescentou a mesma fonte.
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Rússia pode começar confronto com a Europa a qualquer momento, avisa chefe dos serviços secretos da Alemanha
O chefe dos serviços secretos da Alemanha, Martin Jaeger, avisou hoje que a Rússia está pronta para testar as fronteiras europeias e escalar as tensões até um confronto aberto a qualquer momento.
“A Rússia está a esconder as suas verdadeiras intenções, mas, na verdade, está a sondar as nossas fronteiras”, disse Jaeger no Bundestag, o Parlamento alemão. “Na melhor das hipóteses, a Europa está em um estado de paz fria — um estado que pode se transformar num confronto quente a qualquer momento”, sublinhou o responsável, citado pelo Kyiv Indepedent.
O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, tinha avisado que a Rússia está a preparar-se para um confronto direto com a Aliança Atlântica dentro de cinco anos, mas Martin Jaeger avisou que um ataque poderá ocorrer antes disso.
“Não podemos simplesmente esperar e presumir que um potencial ataque russo não ocorrerá antes de 2029. Já estamos sob fogo hoje”, disse o chefe dos serviços secretos, o BND.
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Delegação ucraniana viaja para Washington para conversações sobre defesa aérea e sanções à Rússia
A delegação, liderada pelo primeiro-ministro Yuliia Svyrydenk, e incluindo o Secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa, Rustem Umierov dirigem-se esta segunda-feira para os Estados Unidos da América.
O primeiro-ministro ucraniano, na rede social X, aponta como temas de discussão o reforço da defesa e ataque aéreos da Ucrânia, bem como a preparação energética da Ucrânia para o próximo inverno e as sanções a aplicar à Rússia.
“O objetivo final mantém-se inalterado — uma paz justa e duradoura”, concluiu.
Washington bound — full throttle! ????????✈️????????
Led by Prime Minister @Svyrydenko_Y, together with NSDC Secretary @rustem_umerov, we’re heading for high-level talks to strengthen Ukraine’s defense, secure our energy resilience, and intensify sanctions pressure on the aggressor.
The…
— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 13, 2025
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Zelensky afirma que libertação de reféns no Médio Oriente dá esperança à Ucrânia
O Presidente ucraniano garante que o acordo entre Israel e o Hamas traz esperança de que algo semelhante possa acontecer na Ucrânia.
Numa publicação na rede social X, Zelensky reconhece a “liderança e determinação” de Trump no acordo alcançado, garantindo que “estão a trabalhar para o dia em que a paz chegue também à Ucrânia”.
“O terror perde sempre quando a união global é forte o suficiente”, conclui.
When peace is achieved for one part of the world, it brings more hope for peace in other regions where life is still under threat. In Ukraine, we welcome all the efforts that have led to today’s outcome for the Middle East. The hostages have been freed, and the war in Gaza is…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2025
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Ministro da Defesa neerlandês apela a que mais países europeus façam parte da Lista de Necessidades Prioritárias da Ucrânia
Ruben Brekelmans afirma que apenas as contribuições dos países do norte da Europa não são suficientes para satisfazer as necessidades da Ucrânia, apelando a que mais países se juntem ao PURL (Lista de Necessidades Prioritárias da Ucrânia, em português).
“A Ucrânia ainda precisa urgentemente de mais mísseis de defesa aérea e outros tipos de munições e sistemas de armas”, disse o ministro em declarações à Ukrinform, relembrando que só assim será possível ajudar verdadeiramente a Ucrânia.
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Zelensky reivindica avanços do Exército ucraniano e pede mais defesa aérea
O Presidente da Ucrânia reivindicou hoje avanços alcançados pelo Exército ucraniano nas zonas da frente em que as tropas de Kiev conseguiram recuperar a iniciativa e realizar contra-ataques e pediu mais apoio para defesa aérea.
“Os nossos resultados são possíveis porque já não temos o grande défice em armamento convencional que tínhamos antes”, afirmou Volodymyr Zelensky, num discurso por videoconferência perante a Assembleia Parlamentar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), reunida na Eslovénia.
Sem adiantar pormenores, Zelensky acrescentou que a Ucrânia está a aumentar a produção de armamento para suprir as carências que ainda persistem nas suas Forças Armadas.
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Andrii Sybiha e Kaja Kallas discutiram "os próximos passos" no caminho de adesão da Ucrânia à União Europeia
O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano diz que a reunião com a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, serviu não só para discutir os apoios à Ucrânia e sanções à Rússia, mas também para falar sobre o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia.
“Continuamos a trabalhar em conjunto e a coordenar estreita colaboração com a UE e os seus Estados-Membros para restaurar uma paz justa e duradoura para a Ucrânia”, diz o ministro que conclui com a confirmação da sua presença no Conselho dos Negócios Estrangeiros da UE, a realizar-se na próxima semana, no Luxemburgo.
I was pleased to welcome @kajakallas to Kyiv to discuss further EU support for Ukraine amid escalating Russian terror and reaffirm our willingness to jointly enhance European security.
I thanked the EU and personally Kaja Kallas for all their leadership and consistent support… pic.twitter.com/9U1Ih35UOn
— Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) October 13, 2025
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Presidente Zelensky diz que componentes dos drones russos "continuam a vir da Europa"
Volodymyr Zelensky sublinha que “nenhum drone russo voaria sem peças de outros países”, garantindo que isso não diz apenas respeito à China e Taiwan, mas também a países europeus.
“A nossa equipa pode fornecer todos os factos, e estamos prontos para compartilhar qualquer informação que precisem”, afirmou o Presidente ucraniano, num discurso em vídeo para a reunião da NATO que se realiza na Eslovénia, onde apela à pressão por parte da organização para que estas empresas europeias “deixem de contribuir para os fabricantes russos da morte”.
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Planos de corte de energia de emergência para Dnipropetrovsk foram cancelados
A DTEK Dnipro Electric Networks, empresa ucraniana de eletricidade, confirmou, numa publicação no Facebook, que a energia está a ser restabelecida na região, depois de terem informado que sete regiões estavam a ser forçadas a cortar a energia temporariamente devido aos ataques russos.