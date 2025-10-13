AIEA pressiona Kiev e Moscovo a cessar-fogo junto a central nuclear de Zaporijia

O embaixador dos Estados Unidos na NATO, Matthew Whitaker, afirmou esta segunda-feira que a Rússia “está a tentar convencer o mundo de que é um urso e que a maior ameaça vem das suas ações “imprudentes e incompetentes”.

De acordo com o RBC, Whitaker sublinhou que Moscovo “tenta todos os dias convencer o mundo de que é realmente um urso. E como Mark Rutte disse brilhantemente, os ursos não precisam de nos convencer de que são ursos. Eles apenas são ursos”.

Whitaker acrescentou, ainda, que os russos estão prontos para sacrificar “dezenas, centenas ou até milhões” dos próprios cidadãos no campo de batalha sem obter qualquer vantagem estratégica.

“A Rússia é tão perigosa porque é descuidada, incompetente, e só temos de esperar que ela faça algo estúpido, principalmente para mostrar ao mundo que ela pensa que é um urso”, disse ainda o embaixador norte-americano.