O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu esta quarta-feira que o país “precisa da Gronelândia por razões de segurança nacional”, considerando a ilha como ponto vital para a Cúpula Dourada – o projeto de escudo antimíssil norte-americano.

“Os Estados Unidos precisam da Gronelândia por razões de segurança nacional, é vital para a ‘Cúpula Dourada’ que estamos a construir”, escreveu Trump na sua rede Truth Social.

O chefe de Estado norte-americano defendeu ainda que “a NATO deve liderar o caminho” para que os Estados Unidos “conquistem” o território.

“Se não o fizermos, a Rússia ou a China vão fazer, e isso não vai acontecer”, acrescentou Trump na mesma publicação.

O Presidente norte-americano argumentou que, sem o “considerável poder dos Estados Unidos”, a NATO “não seria uma força ou dissuasão eficaz”.

“A NATO torna-se muito mais formidável e eficaz com a Gronelândia em mãos americanas”, argumentou Trump, acrescentando que “qualquer outro cenário é inaceitável”.