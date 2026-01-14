Momentos-chave
- Trump diz que não pode "confiar" na Dinamarca para se defender da Rússia e China
- "Desejo de conquistar Gronelândia". MNE dinamarquês admite que não conseguiram "mudar a posição dos EUA"
- Rússia acusa Ucrânia de atacar petroleiro no Mar Negro
- Trump quer Gronelândia para projeto de escudo antimíssil norte-americano
- Violação da soberania da Gronelândia trará "consequências em cascata" afirma Macron
- Rússia afirma que "não é sério" falar de um cessar-fogo sem acordo de paz
- União Europeia garante que a Gronelândia “pode contar com o seu apoio”
- Dinamarca vai reforçar presença militar na Gronelândia diz Ministro da Defesa
- Estados-membros estarão a pressionar a União Europeia a nomear um representante para as negociações de paz com EUA e Rússia
- Witkoff e Kushner planeiam reunião com Putin em Moscovo ainda este mês
- Estados Unidos reúnem-se esta quarta-feira com Dinamarca para debater futuro da Gronelândia
- Comissão Europeia apresenta esta quarta-feira os detalhes do empréstimo de apoio à Ucrânia
- Agências anticorrupção ucranianas expõem esquema de suborno que envolve antiga primeira-ministra
- Drones ucranianos causam dois mortos nas regiões russas de Rostov e Belgorod
- Ataques russos em Kryvyi Rih provocam cortes de energia que afetaram mais de 45 mil pessoas
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora:
- O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou a necessidade de os EUA anexarem a Gronelândia, destacando a importância estratégica da ilha para a segurança nacional e como componente essencial do projeto de escudo antimíssil denominado “Cúpula Dourada”. Trump sublinha que a NATO deveria liderar este processo, alertando para o risco de a Rússia ou a China intervirem caso os EUA não ajam.
- O Parlamento Europeu condenou fortemente as declarações de Trump relativas à Gronelândia, considerando-as um desafio direto ao direito internacional e aos princípios da Carta das Nações Unidas. Esta oposição surge em apoio à soberania e integridade territorial da Dinamarca e da Gronelândia, reforçando a posição da União Europeia em prol do multilateralismo.
- A Dinamarca, preocupada com as intenções dos Estados Unidos, anunciou um reforço da sua presença militar na Gronelândia e está a defender uma maior atividade da NATO na região do Ártico. Esta medida reflete um esforço para assegurar a soberania e segurança do território, face às recentes tensões geopolíticas.
- Os enviados da Casa Branca planeiam uma reunião com o Presidente russo Vladimir Putin em Moscovo, evidenciando as discussões bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia. Ao mesmo tempo, alguns Estados-membros da União Europeia estão a pressionar para que a UE nomeie um negociador que represente os seus interesses nas negociações, preocupados com potenciais acordos que possam ser estabelecidos sem o seu conhecimento.
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Bom dia.
Terminamos aqui a cobertura do conflito na Ucrânia.
Pode acompanhar todos os desenvolvimentos desta quinta-feira no liveblog que agora abrimos.
Donald Trump diz que Volodymyr Zelensky está a bloquear negociações de paz
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Trump diz que não pode "confiar" na Dinamarca para se defender da Rússia e China
Falando na Casa Branca, Donald Trump comentou novamente a situação na Gronelândia, repetindo ser “muito importante para a segurança nacional” mas sublinhando que também é importante para a segurança da Dinamarca.
“A Dinamarca não pode fazer nada se a Rússia ou a China quiserem ocupar a Gronelândia. Mas nós podemos fazer tudo”, afirmou o Presidente dos EUA, acrescentando que não pode “confiar” que o país “seja capaz de se defender sozinha”.
.@POTUS: "We need Greenland for national security… If we don't go in, Russia is gonna go in and China is gonna go in, and there's not a thing that Denmark can do about it — but we can do everything about it." pic.twitter.com/T5EN36olvD
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 14, 2026
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Lula vai reeber delegação russa em Brasília. "Situação mundial" faz parte da agenda: Venezuela é referida, mas Ucrânia não
O Presidente do Brasil publicou na rede social X que conversou com Vladimir Putin ao telefone na manhã desta quarta-feira para prepatar a 8ª Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil – Rússia (CAN). O chefe de Estado espera debater a situação na Venezuela na reunião agendada para 5 de fevereiro com uma “delegação de alto nível” enviada por Putin a Brasília. A Ucrânia não foi referida entre os temas do encontro, que prevê ainda “reiterar a importância de que a América do Sul e o Caribe sigam como zonas de paz”.
Conversei na manhã desta quarta (14) com o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Tratamos dos preparativos para a realização da 8ª Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil – Rússia (CAN), no próximo dia 5 de fevereiro.
Concordamos que a reunião bilateral será…
— Lula (@LulaOficial) January 14, 2026
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"Desejo de conquistar Gronelândia". MNE dinamarquês admite que não conseguiram "mudar a posição dos EUA"
O ministro dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, falando aos jornalistas, admitiu que os representantes de Copenhaga e Nuuk não conseguiram convencer os EUA a mudar de posição.
“É evidente que o Presidente [Donald Trump] tem esse desejo de conquistar a Gronelândia, e deixámos muito claro que isso não é do interesse do Reino [da Dinamarca]”, acrescentou.
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Ministro dinamarquês anuncia "grupo de trabalho ao mais alto nível" para tentar desbloquear "discordância fundamental"
Ainda a falar na conferência de imprensa na embaixada dinamarquesa em Washington, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Copenhaga, Lars Løkke Rasmussen, anunciou que as três partes acordaram a criação de um “grupo de trabalho ao mais alto nível” para tentar desbloquear o que chamou de uma “discordância fundamental” entre Dinamarca/Gronelândia e os EUA.
O grupo vai “explorar” se as partes conseguem “encontrar um caminho comum a seguir”.
“Na nossa opinião, o grupo deve concentrar-se em como abordar as preocupações americanas em matéria de segurança, respeitando, ao mesmo tempo, os limites do Reino da Dinamarca”, acrescentou Rasmussen, que apontou que se deverá encontrar pela primeira vez “dentro de semanas”.
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Perspetivas de Dinamarca e Gronelândia "continuam a divergir" da dos EUA, diz ministro
Na conferência de imprensa a seguir ao encontro entre representantes dinamarqueses, gronelandeses e norte-americanos, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, afirmou que as “perspetivas” das partes “continuam a divergir” em relação a “como garantir a segurança a longo prazo na Gronelândia”.
“O Presidente [Trump] deixou clara a sua opinião. E nós temos uma posição diferente. O Reino da Dinamarca continua a acreditar que a segurança a longo prazo da Gronelândia pode ser garantida dentro do quadro atual”, afirmou o ministro, que insistiu que nenhuma parte do território podia ser vendida.
“Para nós, ideias que não respeitem a integridade territorial do Reino da Dinamarca e o direito à autodeterminação do povo da Gronelândia são, obviamente, totalmente inaceitáveis”, acrescentou.
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"Vamos morrer aqui com 100% de certeza": como uma mulher russa enganou estrangeiros para combater na guerra da Ucrânia
Sírios e egípcios acusam recrutadora russa de prometer salários e cidadania, enquanto os enviava para a frente da batalha, com contratos que se renovavam automaticamente. Ex-professora nega acusações.
“Vamos morrer aqui com 100% de certeza”: como uma mulher russa enganou estrangeiros para combater na guerra da Ucrânia
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Parlamento Europeu condenou "inequivocamente" afirmações de Trump sobre a Gronelândia
O Parlamento Europeu condenou “inequivocamente as declarações da administração Trump sobre a Gronelândia”, numa declaração emitida esta quarta-feira, após uma reunião da presidente Roberta Metsola com os líderes dos grupos parlamentares.
Na declaração, lê-se que as afirmações de Trump na Truth Social “constituem um desafio flagrante ao direito internacional, aos princípios da Carta das Nações Unidas e à soberania e integridade territorial de um aliado da NATO”.
“O Parlamento Europeu apoia firmemente o multilateralismo e a ordem internacional baseada em regras. Qualquer tentativa de minar a soberania e a integridade territorial da Dinamarca e da Gronelândia viola o direito internacional e a Carta das Nações Unidas”, acrescentou ainda o órgão da UE.
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"Para que lado, homem da Gronelândia?": Casa Branca publica meme a evocar aviso de Trump de que a China e a Rússia irão tomar o território
O Presidente dos EUA, Donald Trump, tem afirmado que, se os EUA não anexarem a Gronelândia, o território autónomo da Dinamarca iria ser tomado pela Rússia ou pela China — parte do argumento de que a ilha é importante para a “segurança nacional” do país.
Entretanto, a conta oficial da Casa Branca tornou este dilema criado na narrativa norte-americana num meme publicado na rede social X, com a legenda: “Para que lado, homem da Gronelândia?”
Which way, Greenland man? https://t.co/G0NnJdZRJK pic.twitter.com/TLmOwst6M6
— The White House (@WhiteHouse) January 14, 2026
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Vendas de bandeiras da Gronelândia "explodiram", dizem fabricantes dinamarqueses
No meio das tensões geopolíticas no território autónomo dinamarquês do Ártico, a bandeira da Gronelândia está a vender mais que nunca, noticiou a emissora TV2 Kosmopol, que falou com dois fabricantes locais de bandeiras.
“As vendas explodiram. Estão completamente esgotadas. Todas as nossas encomendas online neste momento são de bandeiras da Gronelândia”, afirmou Peter Østerbye, coproprietário da loja Dahls Flagfabrik, em Copenhaga
“Estamos a ser inundados com encomendas neste momento. Por isso, iniciámos a produção para fazer um stock extra, para que, com sorte, tenhamos um pouco mais em stock no final da semana”, acrescentou.
Já Nicole M. Langkilde, dona da loja Langkilde & Søn, da localidade de Herlev, contou que, antes, nunca vendiam muitas bandeiras gronelandesas.
“Mas, neste momento, as vendas estão a disparar. É um aumento enorme”, sublinhou a gerente, que diz que as encomendas da bandeira do território na loja online são muitas e frequentes.MADS CLAUS RASMUSSEN/EPA
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Reunião entre representantes da Gronelândia, EUA e Dinamarca já acabou
A reunião entre os representantes da Gronelândia, dos EUA e da Dinamarca já acabou, segundo a televisão TV2.
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca e Gronelândia estiveram à conversa com as respetivas delegações, para relatar o que foi discutido durante os cerca de 50 minutos da reunião.
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Presença militar dinamarquesa na Gronelândia vai-se tornar "mais permanente", diz ministro
Enquanto representantes de Copenhaga, Washington e Gronelândia se reuniam em Washington D.C., o ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, assegurou que a presença militar iria ser “mais permanente” a partir de agora, noticiou a emissora dinamarquesa TV2.
Caso haja um ataque dos EUA, o ministro disse que os militares “devem defender o reino” se houve algum ataque. Porém, essa possibilidade não passa de uma mera hipótese, acrescentou.
“Considero completamente hipotético que os Estados Unidos lancem um ataque contra a Gronelândia”, disse ainda.
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Suécia vai enviar militares para a Gronelândia já esta quarta-feira
A Suécia vai enviar militares para a Gronelândia para participarem em exercícios militares com tropas de países aliados, afirmou esta quarta-feira o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, na rede social X.
“Juntos, vão preparar as próximas etapas do exercício dinamarquês Operação Arctic Endurance. A Suécia está a enviar pessoal das Forças Armadas a pedido da Dinamarca”, continuou.
Några officerare från den svenska Försvarsmakten anländer idag till Grönland. De ingår i en grupp från flera allierade länder. Tillsammans ska de förbereda kommande moment inom ramen för den danska övningen Operation Arctic Endurance. Det är på förfrågan från Danmark som Sverige…
— Ulf Kristersson (@SwedishPM) January 14, 2026
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A tarefa de Marco Rubio: fazer uma proposta pela Gronelândia, noticiou a NBC. Território pode custar até 600 mil milhões de euros
A tarefa do secretário de Estado, Marco Rubio, para a Gronelândia é de construir uma proposta nas próximas semanas para a compra do território autónomo da Gronelândia, noticiou a televisão norte-americana NBC, citando “um alto funcionário da Casa Branca”, que não foi identificado.
Esta tarefa, acrescentam, é vista como uma “alta prioridade” dentro da Casa Branca. Porém, a estimativa com que a Administração Trump está a trabalhar, feita por “académicos e antigos funcionários norte-americanos”, aponta para que o custo seja de até 700 mil milhões de dólares, cerca de 600 mil milhões de euros.
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Já começou a reunião entre EUA, Gronelândia e Dinamarca
A reunião entre representantes dos Estados Unidos, da Dinamarca e da Gronelândia já começou no Edifício Eisenhower, em Washington D.C., noticiou a televisão dinamarquesa TV2.
No encontro, estão presentes os ministros dos negócios estrangeiros da Dinamarca e Gronelândia, Lars Løkke Rasmussen e Vivian Motzfeld, respetivamente, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. O vice-presidente norte-americano, JD Vance, também está presente.
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Eurodeputados paralisam processo de votação de sobre acordo comercial com os EUA devido a ameaças sobre a Gronelândia
O processo de votação do acordo comercial UE-EUA no Parlamento Europeu foi parado devido às ameaças de Donald Trump sobre a Gronelândia, noticiou o Politico, acrescentando que os parlamentares esperam um resultado da reunião entre representantes norte-americanos, gronelandeses e dinamarqueses.
A votação, que definiria se o Parlamento concordava ou não com o fim das tarifas a produtos industriais norte-americanos, estava marcada para o próximo dia 26 deste mês. No entanto, o resultado da reunião desta quarta-feira decidirá se o voto ocorrerá na data marcada ou se será adiado, indicou o órgão noticioso.
Bernd Lange, presidente do comité de comércio internacional do Parlamento Europeu, contou ao Politico que uma nova deliberação seria tomada na próxima quarta-feira.
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Rússia acusa Ucrânia de atacar petroleiro no Mar Negro
O Ministério da Defesa da Rússia afirmou, esta quarta-feira, que dois drones ucranianos atacaram ontem um petroleiro no Mar Negro, noticia a Sky News.
O petroleiro Matilda emitiu, segundo o ministério, um sinal de socorro a cerca de 62 milhas (100 quilómetros) da cidade de Anapa, no sul da Rússia, às 10h15, hora de Moscovo (7h15 em Lisboa).
O navio navegava sob a bandeira de Malta.
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Trump quer Gronelândia para projeto de escudo antimíssil norte-americano
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu esta quarta-feira que o país “precisa da Gronelândia por razões de segurança nacional”, considerando a ilha como ponto vital para a Cúpula Dourada – o projeto de escudo antimíssil norte-americano.
“Os Estados Unidos precisam da Gronelândia por razões de segurança nacional, é vital para a ‘Cúpula Dourada’ que estamos a construir”, escreveu Trump na sua rede Truth Social.
O chefe de Estado norte-americano defendeu ainda que “a NATO deve liderar o caminho” para que os Estados Unidos “conquistem” o território.
“Se não o fizermos, a Rússia ou a China vão fazer, e isso não vai acontecer”, acrescentou Trump na mesma publicação.
O Presidente norte-americano argumentou que, sem o “considerável poder dos Estados Unidos”, a NATO “não seria uma força ou dissuasão eficaz”.
“A NATO torna-se muito mais formidável e eficaz com a Gronelândia em mãos americanas”, argumentou Trump, acrescentando que “qualquer outro cenário é inaceitável”.
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 14, 2026
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Violação da soberania da Gronelândia trará "consequências em cascata" afirma Macron
O Presidente francês, Emmanuel Macron, previu hoje que uma eventual violação da soberania do território autónomo dinamarquês Gronelândia por parte dos Estados Unidos da América (EUA) trará “consequências em cascata” imprevisíveis.
O chefe de estado francês falava em reunião do seu Conselho de Ministros sobre declarações recentes do homólogo norte-americano, Donald Trump, que tem expressado o desejo de anexar aquele arquipélago do oceano Atlântico norte.
“Não estamos a subestimar as declarações referentes à Gronelândia. Se a soberania de um país europeu e aliado fosse violada, as consequências em cascata não teriam precedentes. A França está a acompanhar a situação com a máxima atenção e agirá em total solidariedade com a Dinamarca e sua soberania”, disse.