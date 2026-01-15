Numa publicação no X, o senador republicano Lindsey Graham comentou as recentes declarações de Donald Trump sobre ser Zelensky a “bloquear a paz”, e disse que as negociações estão a considerar um acordo que impeça novas agressões.

“Agradeço o árduo trabalho do Presidente Trump e da sua equipe em seus esforços para pôr fim a este banho de sangue na Ucrânia de forma honrosa e justa”, começou por escrever Graham.

“Apenas para lembrar, qualquer acordo de segurança como parte do fim do banho de sangue na Ucrânia deve ser submetido ao Congresso”, destacou o senador republicano. “Tenho acompanhado os detalhes de perto. O objetivo é garantir que, desta vez, cheguemos a um acordo que impeça futuras invasões, algo que Obama e Biden não conseguiram fazer.”

Graham então fala sobre um dos pontos chave das negociações. “Além disso, no que diz respeito à troca de territórios, sou realista e sei que nem todos os soldados russos serão expulsos da Ucrânia tão cedo. No entanto, não queremos encerrar este conflito de uma maneira que recompense a agressão. O mundo está a observar.”