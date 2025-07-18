Estados Unidos terá mudado fila de espera para os Patriot para acelerar entrega à Ucrânia

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo admitiu hoje que o comércio entre a Rússia e a União Europeia (UE) pode cair para zero, devido ao novo pacote de sanções contra Moscovo.

“No ano passado, [o volume de comércio com a UE] foi de 60 mil milhões de dólares [cerca de 50 mil milhões de euros]. Este ano, vai rondar os 40 mil milhões de dólares [cerca de 34 mil milhões de euros]. É bem possível que desça para zero”, disse Aleksandr Grushko.

O vice-chefe da diplomacia russa, citado pela agência de notícias russa TASS, descreveu as atuais relações entre a Rússia e o Ocidente como “uma guerra híbrida em que todos os meios de pressão estão a ser usados”.

Grushko assegurou ainda que Moscovo vai tomar medidas para proteger os seus interesses face às novas restrições europeias e não descartou contramedidas em resposta ao novo pacote de sanções.