Histórico de atualizações
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    21:05
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! Benfica venceu Estoril por 3-1 com hat-trick de Pavlidis e aproximou-se do segundo lugar do Sporting, ficando agora à espera do resultado do FC Porto. Voltamos este domingo para acompanhar a deslocação dos dragões aos Açores para defrontarem o Santa Clara. Até lá, boa noite!

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    21:04
    Bruno Roseiro

    "Tive de me benzer para pôr o Aursnes, era um risco enorme": Mourinho fala em "situação preocupante" entre outras lesões

    Benfica fechou primeira volta pela primeira vez sem derrotas mas em terceiro. Pavlidis fez terceiro hat-trick da época. Mourinho valorizou vitória com Estoril mas mostra-se preocupado com as lesões.

    “Tive de me benzer para pôr o Aursnes, era um risco enorme”: Mourinho fala em “situação preocupante” entre outras lesões

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    21:04
    Bruno Roseiro

    Benfica fecha primeira volta sem derrotas mas em 3.º lugar pela primeira vez na história

    Benfica terminou pela primeira vez na história uma primeira volta do Campeonato sem derrotas mas na terceira posição

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    21:03
    Bruno Roseiro

    Pavlidis foi o MVP da Liga e em termos estatísticos

    Pavlidis foi o MVP do Benfica-Estoril, da Liga e em termos estatísticos

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    20:24
    Bruno Roseiro

    Pavlidis fez o terceiro hat-trick da época

    Pavlidis marcou o terceiro hat-trick da temporada frente ao Estoril

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    20:22
    Bruno Roseiro

    As costas curvas que carregam a cura para todas as tragédias (a crónica do Benfica-Estoril)

    Enzo lesionou-se no treino, António Silva lesionou-se no aquecimento mas Benfica conseguiu superar todos os seus males frente a um irreverente Estoril com mais um hat-trick de Pavlidis na Luz (3-1).

    As costas curvas que carregam a cura para todas as tragédias (a crónica do Benfica-Estoril)

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    20:22
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    Estoril teve mais bola na segunda parte, Benfica foi mais eficaz nesse período e conseguiu uma vitória por 3-1 na Luz

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 3-1 para o Benfica

    Final do jogo na Luz! Benfica vence Estoril por 3-1 com hat-trick de Pavlidis e aproxima-se do segundo lugar do Sporting, ficando agora a três pontos de distância

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    19:57
    Bruno Roseiro

    Sidny Cabral estreou-se com uma assistência

    Sidny Cabral, o primeiro cabo-verdiano a jogar pelo Benfica desde 2001, estreou-se com uma assistência na Luz

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    90'
    Bruno Roseiro

    Última substituição no Benfica

    José Mourinho esgota as alterações, com a saída de Leandro Barreiro para a entrada de João Rêgo

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    87'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Benfica

    Nova mexida no Benfica, com a saída de Pavlidis para a entrada de Ivanovic

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    87'
    Bruno Roseiro

    Tiago Parente vê amarelo

    Tiago Parente agarra Leandro Barreiro quando o médio seguia para a área e vê também amarelo

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    19:44
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Jogada em velocidade de Sidny Cabral pela esquerda com os dois pés, cruzamento rasteiro e tenso de pé esquerdo e desvio de Pavlidis ao segundo poste na pequena área para o 3-1

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    80'
    Bruno Roseiro

    Golo do Benfica! 3-1 por Pavlidis

    E é golo do Benfica! Pavlidis faz o hat-trick na Luz e aumenta a vantagem dos encarnados para 3-1

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    19:43
    Bruno Roseiro

    Estoril está melhor na segunda parte

    Estoril está melhor e com mais bola na segunda parte mas Benfica continua a controlar bem a vantagem no jogo

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    78'
    Bruno Roseiro

    Últimas duas substituições no Estoril

    Ian Cathro faz as últimas duas mexidas, com as saídas de Pedro Amaral e Orellana para as entradas de Tiago Parente e Pizzi (muito aplaudido pelos adeptos do Benfica)

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    77'
    Bruno Roseiro

    Primeiras duas substituições no Benfica

    José Mourinho mexe pela primeira vez na equipa, com as saídas de Prestianni e Sudakov para as entradas de Aursnes e do estreante Sidny Lopes Cabral

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    69'
    Bruno Roseiro

    Bacher vê amarelo

    Bacher agarra Leandro Barreiro no corredor central em posição prometedora e vê o primeiro amarelo do jogo

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    66'
    Bruno Roseiro

    Begraoui acerta nas malhas laterais

    Mais uma boa oportunidade para o Estoril, agora com Begraoui a ganhar uma segunda bola na área descaído sobre a direita e a rematar em força às malhas laterais da baliza de Trubin

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    66'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Estoril

    Estoril volta a mexer, agora com a entrada de Fabrício para a saída de Alejandro Marqués

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