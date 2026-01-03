Momentos-chave
- Final do jogo! 3-1 para o Benfica
- Golo do Benfica! 3-1 por Pavlidis
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 2-1 para o Benfica
- Golo do Estoril! 2-1 por João Carvalho
- Golo do Benfica! 2-0 por Pavlidis
- Golo do Benfica! 1-0 por Pavlidis
- E é penálti para o Benfica!
- Baixa de última hora: António Silva sai do onze
- E rola a bola, início do jogo
- Ian Cathro faz uma alteração na equipa inicial
- Onze inicial do Estoril
- José Mourinho faz três alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Benfica
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo! Benfica venceu Estoril por 3-1 com hat-trick de Pavlidis e aproximou-se do segundo lugar do Sporting, ficando agora à espera do resultado do FC Porto. Voltamos este domingo para acompanhar a deslocação dos dragões aos Açores para defrontarem o Santa Clara. Até lá, boa noite!
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"Tive de me benzer para pôr o Aursnes, era um risco enorme": Mourinho fala em "situação preocupante" entre outras lesões
Benfica fechou primeira volta pela primeira vez sem derrotas mas em terceiro. Pavlidis fez terceiro hat-trick da época. Mourinho valorizou vitória com Estoril mas mostra-se preocupado com as lesões.
“Tive de me benzer para pôr o Aursnes, era um risco enorme”: Mourinho fala em “situação preocupante” entre outras lesões
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Benfica fecha primeira volta sem derrotas mas em 3.º lugar pela primeira vez na história
Benfica terminou pela primeira vez na história uma primeira volta do Campeonato sem derrotas mas na terceira posição
HISTÓRICO!!! O ????Benfica termina invicto uma 1.ª volta na ????????Liga Portuguesa em 3.º lugar. pic.twitter.com/RQHnSg7F9M
— Playmaker (@playmaker_PT) January 3, 2026
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Pavlidis foi o MVP da Liga e em termos estatísticos
Pavlidis foi o MVP do Benfica-Estoril, da Liga e em termos estatísticos
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
???? Benfica 3 – 1 Estoril ????
◉ Mais um hat-trick de VANGELIS PAVLIDIS ????????, o 5º em todas as competições desde que chegou ao Benfica. O grego entra no novo ano como fechou o anterior, a decidir e a liderar novamente os melhores marcadores isolado (17 golos) ⭐️… pic.twitter.com/7iFUBfviw6
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 3, 2026
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Pavlidis fez o terceiro hat-trick da época
Pavlidis marcou o terceiro hat-trick da temporada frente ao Estoril
????????Vangelis Pavlidis aponta o 3.º hat-trick nesta temporada, o melhor registo numa época pelas águias.
Soma 5 hat-tricks de águia ao peito:
Estoril [C]
Moreirense [F]
FC Arouca [C]
FC Porto [F]
Barcelona [C] pic.twitter.com/Pg4D9sb0Fh
— Playmaker (@playmaker_PT) January 3, 2026
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As costas curvas que carregam a cura para todas as tragédias (a crónica do Benfica-Estoril)
Enzo lesionou-se no treino, António Silva lesionou-se no aquecimento mas Benfica conseguiu superar todos os seus males frente a um irreverente Estoril com mais um hat-trick de Pavlidis na Luz (3-1).
As costas curvas que carregam a cura para todas as tragédias (a crónica do Benfica-Estoril)
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O resumo do jogo, em números
Estoril teve mais bola na segunda parte, Benfica foi mais eficaz nesse período e conseguiu uma vitória por 3-1 na Luz
⚽️ FINAL ✅
???? Benfica 3 – 1 Estoril ????
◉ Benfica fecha 1ª volta com vitória frente a um Estoril que deu luta mas sucumbiu ao eficaz "Furacão Pavlidis", num jogo de fraca pontaria, grande eficácia encarnada (3 golos em 3 enquadrados, num total de 20 disparos)
◉ Apesar do… pic.twitter.com/zjZQtlcxMo
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 3, 2026
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Final do jogo! 3-1 para o Benfica
Final do jogo na Luz! Benfica vence Estoril por 3-1 com hat-trick de Pavlidis e aproxima-se do segundo lugar do Sporting, ficando agora a três pontos de distância
⏹ 3 golos, 3 pontos. Vamos, Benfica!!!#SLBGDEP | #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/5cecFEwwH6
— SL Benfica (@SLBenfica) January 3, 2026
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Sidny Cabral estreou-se com uma assistência
Sidny Cabral, o primeiro cabo-verdiano a jogar pelo Benfica desde 2001, estreou-se com uma assistência na Luz
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Última substituição no Benfica
José Mourinho esgota as alterações, com a saída de Leandro Barreiro para a entrada de João Rêgo
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Mais uma substituição no Benfica
Nova mexida no Benfica, com a saída de Pavlidis para a entrada de Ivanovic
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Tiago Parente vê amarelo
Tiago Parente agarra Leandro Barreiro quando o médio seguia para a área e vê também amarelo
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Anatomia de um golo
Jogada em velocidade de Sidny Cabral pela esquerda com os dois pés, cruzamento rasteiro e tenso de pé esquerdo e desvio de Pavlidis ao segundo poste na pequena área para o 3-1
⚽ GOLO
Pavlidis 80'
I Liga (#17) | Benfica (3)-1 Estoril#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA17 #SLBGDEP #SLB #GDEP
Todos os vídeos ???? https://t.co/LEBIDu2zuZ pic.twitter.com/JBsKFoD0xU
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Golo do Benfica! 3-1 por Pavlidis
E é golo do Benfica! Pavlidis faz o hat-trick na Luz e aumenta a vantagem dos encarnados para 3-1
Pavlidis, Pavlidis, Pavlidis… pic.twitter.com/yachcZorsE
— SL Benfica (@SLBenfica) January 3, 2026
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Estoril está melhor na segunda parte
Estoril está melhor e com mais bola na segunda parte mas Benfica continua a controlar bem a vantagem no jogo
⏱️ 74 mins
???? Benfica 2 – 1 Estoril ????
◉ Estoril com 64% de posse na segunda parte. Benfica rematou apenas uma vez (de livre directo) desde o minuto 53#SLBGDEP #SLBenfica pic.twitter.com/NqZ7BFxakw
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 3, 2026
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Últimas duas substituições no Estoril
Ian Cathro faz as últimas duas mexidas, com as saídas de Pedro Amaral e Orellana para as entradas de Tiago Parente e Pizzi (muito aplaudido pelos adeptos do Benfica)
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Primeiras duas substituições no Benfica
José Mourinho mexe pela primeira vez na equipa, com as saídas de Prestianni e Sudakov para as entradas de Aursnes e do estreante Sidny Lopes Cabral
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Bacher vê amarelo
Bacher agarra Leandro Barreiro no corredor central em posição prometedora e vê o primeiro amarelo do jogo
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Begraoui acerta nas malhas laterais
Mais uma boa oportunidade para o Estoril, agora com Begraoui a ganhar uma segunda bola na área descaído sobre a direita e a rematar em força às malhas laterais da baliza de Trubin
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Mais uma substituição no Estoril
Estoril volta a mexer, agora com a entrada de Fabrício para a saída de Alejandro Marqués