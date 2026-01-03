As costas curvas que carregam a cura para todas as tragédias (a crónica do Benfica-Estoril)

Não há excesso de azares que não traga sempre aquele sentimento de desconfiança a uma equipa. Depois da lesão de Lukebakio, curiosamente quando estava ao serviço da seleção da Bélgica, o Benfica não foi tendo propriamente muitos problemas com lesões. Um traumatismo aqui ou ali, uma queixa muscular num ou noutro jogador, nada de muito grave. Na antecâmara da receção ao irreverente Estoril, o filme foi outro com Enzo a lesionar-se no ombro no treino e António Silva a cair da lista após um problema no aquecimento. Mais uma vez, a equipa foi sabendo encontrar soluções: Manu Silva voltou a ser titular, Tomás Araújo foi de novo opção, as movimentações de Sudakov e Prestianni tentaram “disfarçar” a poupança de Aursnes por questões físicas. No entanto, as respostas vieram do suspeito do costume. Pavlidis é aquele avançado que “engana”. Que às vezes parece cansado quando não passa de uma ilusão de ótica, que corre de costas meio curvadas a disfarçar uma capacidade técnica que só quem vê o jogo no estádio consegue perceber na sua plenitude. Em quatro remates, fez um hat-trick e decidiu mais uma vitória complicada para a Liga.

Antes do encontro, José Mourinho passava ao lado do que se tinha passado em Braga e assumia talvez mais do que é normal as dificuldades que equipas como o Estoril podiam provocar neste tipo de jogos por razões variadas. “A importância deste jogo é a de sempre, o objetivo é ganhar todos os jogos e quando isso não acontece é negativo. O Estoril é uma boa equipa, uma equipa difícil. Joga um futebol muito interessante, para não elogiar ainda mais, mas podia fazê-lo. Dentro das equipas que não joga na Europa, o que significa uma semana de trabalho e de evolução com um bom treinador como é o Ian Cathro. É uma equipa que está tranquila na tabela e que quererá fazer um bom resultado”, destacara o técnico sobre uma formação que vinha de duas vitórias consecutivas para o Campeonato na Amoreira, frente ao Sp. Braga e ao Alverca.

????Benfica iguala a melhor série de vitórias em casa em 2025/26:

????3 triunfos consecutivos x3

????duas séries com José Mourinho pic.twitter.com/xGDJa32I2J — Playmaker (@playmaker_PT) January 3, 2026

????Há dois meses que o ????Benfica não marcava 3+ golos na Luz, esta foi a 4.ª ocasião:

????Estoril Praia

????FC Arouca

????CD Tondela x2 pic.twitter.com/c3VOTmwgAc — Playmaker (@playmaker_PT) January 3, 2026

“As equipas que jogam contra nós têm vantagem porque têm semanas completas para trabalhar e não acumulam tanta fadiga. Das equipas que estão na Europa também somos a que está em situação mais difícil com o maravilhoso calendário que nos calhou, depois de Newcastle, agora vem Real Madrid e Juventus. No nosso caso, muitas alterações significam um decréscimo no nosso jogo. Se perguntarem se vou fazer um pré-Sp. Braga frente ao Estoril, não, não o posso fazer, tenho de ir na máxima força frente ao Estoril e pensar jogo a jogo”, assumira o treinador dos encarnados, deixando para já de lado a Final Four da Taça da Liga a meio da próxima semana, com um reencontro com os minhotos em Leiria nas meias-finais da prova.

HISTÓRICO!!! O ????Benfica termina invicto uma 1.ª volta na ????????Liga Portuguesa em 3.º lugar. pic.twitter.com/RQHnSg7F9M — Playmaker (@playmaker_PT) January 3, 2026

Em paralelo, José Mourinho fez também uma reflexão sobre a campanha até agora na Luz com duas ideias chave que, quando se cruzam, podem trazer realidades diferentes do que na verdade existem. “Agarro-me à matemática porque ainda estão muitos pontos em disputa e agarro-me ao facto de sermos a única equipa que ainda não perdeu em competições portuguesas. Não somos uma equipa do outro mundo mas somos uma equipa difícil de bater, com as nossas forças e debilidades. Só perdemos um jogo em 14, com o Bayer, num jogo em que massacrámos o adversário. Não podemos esquecer que o sucesso também depende dos outros. O FC Porto está a fazer uma primeira volta extraordinária que não dá hipóteses quem está a fazer bem. Se este FC Porto fosse o do ano passado teríamos outras possibilidades”, começou por frisar.

É a segunda vez, na ????????Liga Betclic 2025/26 que o ????Benfica marca golo2 em todos os remates enquadrados:

V 3-1 Estoril Praia (3)

V 1-2 FC Alverca (2) pic.twitter.com/ZJZEbyVID4 — Playmaker (@playmaker_PT) January 3, 2026

É o terceiro maior 'xGoals' do ????Benfica na ????????Liga Betclic 2025/26:

4.49 vs FC Arouca [C]

4.22 vs Estrela da Amadora [F]

2.87 vs Estoril Praia [C] pic.twitter.com/L5HFh6NEBZ — Playmaker (@playmaker_PT) January 3, 2026

“Se o FC Porto tivesse empatado dois jogos era normal, mas o que está a fazer é anormal. Se o Sporting não tivesse a sorte de se enganarem ocasionalmente na marcação de um canto que dava um empate, também estaria mais perto de nós. O Benfica em condições normais também teria ganho ao Sp. Braga e teria ganho com o Casa Pia. Autoavaliação? Acho que é positiva, perdemos pontos com o Casa Pia e com o Sp. Braga da maneira que foi e empatámos com o Sporting, o que é normal, por isso estamos bem”, acrescentara. Todavia, e reflexões à parte, havia uma realidade a que não se podia fugir: 1) nunca uma equipa conseguiu até hoje recuperar dez pontos de desvantagem para a liderança; 2) o terceiro lugar tem um impacto direto forte nos orçamentos dos candidatos ao título; 3) a profundidade das opções no plantel do Benfica ainda não permitia grandes gestões e mudanças tendo em vista as outras provas. E, após o empate do Sporting em Barcelos, o que podia permitir uma aproximação ao segundo lugar, os encarnados tinham ainda mais de ganhar.

⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️

???? Benfica 3 – 1 Estoril ???? ◉ Mais um hat-trick de VANGELIS PAVLIDIS ????????, o 5º em todas as competições desde que chegou ao Benfica. O grego entra no novo ano como fechou o anterior, a decidir e a liderar novamente os melhores marcadores isolado (17 golos) ⭐️… pic.twitter.com/7iFUBfviw6 — GoalPoint (@_Goalpoint) January 3, 2026

Há 13 anos que um jogador do ????Benfica não fazia 3+ hat-tricks em 15 jogos da ????????Liga Portuguesa:

2025/26 ????????Pavlidis

2012/13 ????????Cardozo

2009/10 ????????Cardozo

1998/99 ????????Nuno Gomes

1989/90 ????????Mats Magnusson pic.twitter.com/M9ThP5SjfY — Playmaker (@playmaker_PT) January 3, 2026

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Estoril, 3-1 17.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira) Benfica: Trubin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Manu Silva, Richard Ríos, Leandro Barreiro (João Rêgo, 90+1′); Sudakov (Aursnes, 77′), Prestianni (Sidny Cabral, 77′) e Pavlidis (Ivanovic, 87′) Suplentes não utilizados: Diogo Ferreira, José Neto, Diogo Prioste e Schjelderup Treinador: José Mourinho Estoril: Joel Robles; Ricard Sánchez (Tsoungui, 59′), Bacher, Kevin Boma, Pedro Amaral (Tiago Parente, 77′); Holsgrove, Jandro Orellana (Pizzi, 77′); João Carvalho; Rafik Guitane, Begraoui e Alejandro Marqués (Fabrício, 66′) Suplentes não utilizados: Martin Turk, Ferro, Nodari Lominadze, Pedro Carvalho e Peixinho Treinador: Ian Cathro Golos: Pavlidis (34′, g.p., 45+1′ e 80′) e João Carvalho (45+3′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Bacher (69′) e Tiago Parente (87′)

No entanto, as primeiras notícias não foram propriamente as melhores. Além da lesão de Enzo Barrenechea no ombro, que fez mesmo com que o argentino caísse dos convocados, Mourinho procurou descansar Tomás Araújo e Aursnes tendo em vista a Final Four da Taça da Liga mas teve de resgatar o central ainda antes do apito inicial depois da lesão de António Silva no período de aquecimento que fez com que saísse da lista do jogo. Não ficou por aí: logo no segundo minuto, quase como se aquele momento com o jovem central tirasse referências à equipa, o Estoril teve duas oportunidades flagrantes para marcar após uma grande jogada de Rafik, com Trubin a defender a uma mão um remate de Begraoui antes da recarga de Pedro Amaral às malhas laterais. Estava dado o aviso antes de chegar um período de maior serenidade e “intensidade”.

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