Histórico de atualizações
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    20:36
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O Benfica goleou o Estrela da Amadora e voltou às vitórias depois da derrota na Liga dos Campeões. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

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    20:35
    Mariana Fernandes

    "Isto é o início de uma coisa muito grande." Anísio, o colecionador de dias bonitos que pediu aquele cruzamento ao amigo Banjaqui

    O avançado de 17 anos marcou 62 segundos depois de entrar em campo para se estrear e com assistência do amigo Banjaqui. Mourinho explicou que quis descansar Dedic e sublinhou “grande noite”.

    “Isto é o início de uma coisa muito grande.” Anísio, o colecionador de dias bonitos que pediu aquele cruzamento ao amigo Banjaqui

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    20:10
    Mariana Fernandes

    Se estão mesmo juntos até ao fim, Sidny foi o primeiro a honrar a aliança (a crónica do Benfica-Estrela da Amadora)

    Horas depois de 200 adeptos apareceram à porta do Seixal, o Benfica respondeu com uma goleada frente ao Estrela da Amadora e viu Sidny Lopes Cabral marcar, assistir e sofrer um penálti (4-0).

    Se estão mesmo juntos até ao fim, Sidny foi o primeiro a honrar a aliança (a crónica do Benfica-Estrela da Amadora)

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    20:07
    Mariana Fernandes

    Sidny Lopes Cabral, o MVP estatístico

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    20:07
    Mariana Fernandes

    O quarto e último golo do jogo

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    20:02
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    19:54
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Benfica goleia Estrela da Amadora na Luz (4-0)

    Fim do jogo! O Benfica goleia o Estrela da Amadora na Luz e está de regresso às vitórias. Pavlidis, Sidny Lopes Cabral e Anísio Cabral marcaram os golos da partida (4-0)

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    90'
    Mariana Fernandes

    Um minuto de tempo extra para jogar na Luz.

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    19:51
    Mariana Fernandes

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    86'
    Mariana Fernandes

    Momento de autêntico sonho no Estádio da Luz. Daniel Banjaqui cruzou na direita e Anísio Cabral, na área, desviou de cabeça para carimbar a goleada no dia de estreia pela equipa principal do Benfica. Dois campeões do mundo Sub-17 a brilhar pelos encarnados.

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    84'
    Mariana Fernandes

    Golo do Benfica!

    Está feito o quarto dos encarnados! Marca Anísio Cabral!

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    83'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Benfica

    Sai Pavlidis, entra Anísio Cabral.

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    19:42
    Mariana Fernandes

    O terceiro golo do jogo

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    19:40
    Mariana Fernandes

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    77'
    Mariana Fernandes

    Livre direto de Lopes Cabral, na direita, com Renan Ribeiro a encaixar.

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    76'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Paulo Moreira, por falta sobre Daniel Banjaqui.

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    75'
    Mariana Fernandes

    Tripla substituição no Estrela da Amadora

    Saem Leandro Antonetti, Ianis Stoica e Jorge Meireles, entram Rodrigo Pinho, Robinho e Alisson Souza.

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    73'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Benfica

    Saem Sudakov e Aursnes, entram Diogo Prioste e Rafa Silva.

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    19:33
    Mariana Fernandes

    Os dois golos de Pavlidis

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    19:33
    Mariana Fernandes

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