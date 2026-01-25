Momentos-chave
- As estatísticas finais
- Final da partida! Benfica goleia Estrela da Amadora na Luz (4-0)
- Golo do Benfica!
- Golo do Benfica!
- Golo do Benfica!
- Grande penalidade para o Benfica!
- Arranca a segunda parte do Benfica-Estrela da Amadora!
- Intervalo! Benfica está a vencer o Estrela da Amadora (1-0)
- Golo do Benfica!
- Começa o Benfica-Estrela da Amadora!
- Onze inicial do Estrela da Amadora
- Onze inicial do Benfica
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O Benfica goleou o Estrela da Amadora e voltou às vitórias depois da derrota na Liga dos Campeões. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
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"Isto é o início de uma coisa muito grande." Anísio, o colecionador de dias bonitos que pediu aquele cruzamento ao amigo Banjaqui
O avançado de 17 anos marcou 62 segundos depois de entrar em campo para se estrear e com assistência do amigo Banjaqui. Mourinho explicou que quis descansar Dedic e sublinhou “grande noite”.
“Isto é o início de uma coisa muito grande.” Anísio, o colecionador de dias bonitos que pediu aquele cruzamento ao amigo Banjaqui
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Se estão mesmo juntos até ao fim, Sidny foi o primeiro a honrar a aliança (a crónica do Benfica-Estrela da Amadora)
Horas depois de 200 adeptos apareceram à porta do Seixal, o Benfica respondeu com uma goleada frente ao Estrela da Amadora e viu Sidny Lopes Cabral marcar, assistir e sofrer um penálti (4-0).
Se estão mesmo juntos até ao fim, Sidny foi o primeiro a honrar a aliança (a crónica do Benfica-Estrela da Amadora)
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Sidny Lopes Cabral, o MVP estatístico
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
???? Benfica 4 – 0 Estrela da Amadora ????
◉ Já tinha "sacado" um dos melhores ratings da Liga (9.5) ainda pelo Estrela e hoje SIDNY LOPES CABRAL ???????? voltou a mostrar que, se calhar, é mesmo um belo reforço, apesar das críticas precipitadas de alguns "técnicos… pic.twitter.com/oZ1byhzmYh
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 25, 2026
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O quarto e último golo do jogo
⚽ GOLO
84'
I Liga (#19) | Benfica (4)-0 Estrela Amadora#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA19 #SLBCFEA #SLB #CFEA
Todos os vídeos ???? https://t.co/UlFieGZTcB pic.twitter.com/sSm8sa8kpU
— VSPORTS (@vsports_pt) January 25, 2026
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
???? Benfica 4 – 0 Estrela da Amadora ????
◉ Goleada convincente das "águias", abrilhantada pelo MVP reforço (Sidny Lopes Cabral) e pelo golo "made in Seixal" que fechou a contagem, com os estrantes Banjaqui e Anísio a construirem e festejarem o "saco cheio"
◉ Todos os… pic.twitter.com/Qhw5luei5f
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 25, 2026
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Final da partida! Benfica goleia Estrela da Amadora na Luz (4-0)
Fim do jogo! O Benfica goleia o Estrela da Amadora na Luz e está de regresso às vitórias. Pavlidis, Sidny Lopes Cabral e Anísio Cabral marcaram os golos da partida (4-0)
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Um minuto de tempo extra para jogar na Luz.
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Rafa Silva reestreia-se pelo Benfica: o último jogo pelas águias tinha sido há 20 meses – em maio de 2024, também na Luz, frente ao FC Arouca, com 2 golos, uma assistência e um rating de ???? pic.twitter.com/0l0HYSa0ST
— Playmaker (@playmaker_PT) January 25, 2026
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Momento de autêntico sonho no Estádio da Luz. Daniel Banjaqui cruzou na direita e Anísio Cabral, na área, desviou de cabeça para carimbar a goleada no dia de estreia pela equipa principal do Benfica. Dois campeões do mundo Sub-17 a brilhar pelos encarnados.
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Golo do Benfica!
Está feito o quarto dos encarnados! Marca Anísio Cabral!
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Substituição no Benfica
Sai Pavlidis, entra Anísio Cabral.
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O terceiro golo do jogo
⚽ GOLO
Sidny Cabral 58'
I Liga (#19) | Benfica (3)-0 Estrela Amadora#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA19 #SLBCFEA #SLB #CFEA
Todos os vídeos ???? https://t.co/UlFieGZTcB pic.twitter.com/4FFG2p8Flk
— VSPORTS (@vsports_pt) January 25, 2026
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Jogadores do Benfica que marcaram 25 + ⚽ golos em épocas consecutivas:
Francisco Rodrigues
Joaquim Teixeira
Julinho
José Águas
José Torres
Eusébio
Artur Jorge
Nené
Cardozo
Jonas
Mitrogolou
Pavlidis pic.twitter.com/aUafnEZ4nJ
— Playmaker (@playmaker_PT) January 25, 2026
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Livre direto de Lopes Cabral, na direita, com Renan Ribeiro a encaixar.
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Cartão amarelo para Paulo Moreira, por falta sobre Daniel Banjaqui.
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Tripla substituição no Estrela da Amadora
Saem Leandro Antonetti, Ianis Stoica e Jorge Meireles, entram Rodrigo Pinho, Robinho e Alisson Souza.
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Dupla substituição no Benfica
Saem Sudakov e Aursnes, entram Diogo Prioste e Rafa Silva.
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Os dois golos de Pavlidis
⚽ GOLO
Pavlidis 42'
I Liga (#19) | Benfica (1)-0 Estrela Amadora#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA19 #SLBCFEA #SLB #CFEA
Todos os vídeos ???? https://t.co/UlFieGZTcB pic.twitter.com/EMUZyXp1C8
— VSPORTS (@vsports_pt) January 25, 2026
⚽ GOLO
Pavlidis 55'
I Liga (#19) | Benfica (2)-0 Estrela Amadora#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA19 #SLBCFEA #SLB #CFEA
Todos os vídeos ???? https://t.co/UlFieGZTcB pic.twitter.com/dg56CzRgZX
— VSPORTS (@vsports_pt) January 25, 2026
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⏱️ 65 mins
???? Benfica 3 – 0 Estrela da Amadora ????
◉ Atenção ao "menino" estreante: DANIEL BANJAQUI ????????, de apenas 17 anos, é (a par de Prestianni) o jogador com mais duelos ganhos (9 em 15 disputados) e o 4 melhor rating em campo ????#SLBCFEA #SLBenfica pic.twitter.com/XNCf9OHdBA
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 25, 2026