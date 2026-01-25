Foi um daqueles momentos em que o tempo pareceu parar. 62 segundos depois de entrar em campo para substituir Pavlidis e estrear-se na equipa principal do Benfica, Anísio Cabral recebeu um cruzamento de Daniel Banjaqui a partir da direita e cabeceou para fechar a goleada. No primeiro toque pelos encarnados, o avançado de apenas 17 anos marcou, ouviu a euforia das bancadas da Luz e ainda teve direito a ser cumprimentado por todos os colegas que estavam em campo.

Novidade na convocatória de José Mourinho para o jogo deste domingo contra o Estrela da Amadora, Anísio Cabral juntou-se a Daniel Banjaqui nas estreias — sendo que o lateral-direito foi mesmo titular em detrimento de Amar Dedic. Colegas da formação do Benfica há vários escalões, são também colegas na Seleção Sub-17 e conquistaram o Campeonato do Mundo há meses, sendo que o avançado foi mesmo o herói da equipa de Bino na final contra a Áustria em Doha.

Depois do apito final, ambos foram lançados por Otamendi para ouvir os aplausos das bancadas e surgiram em conjunto na zona de entrevistas rápidas. “É um sentimento inesquecível. Nem nos meus sonhos acreditava que no primeiro toque ia marcar golo. Estou muito feliz e a assistência do Banjaqui tornou o golo mais importante. Agora temos de continuar a trabalhar, que isto é o início de uma coisa muito grande”, disse Anísio Cabral, que marcou ao minuto 84 no dia em que o Benfica assinalou o aniversário de Eusébio, que completaria 84 anos este domingo.

Estreia de sonho: Anísio Cabral, autor do ⚽ golo do título Mundial da Seleção Sub 17, marca no 1.º jogo pelo Benfica pic.twitter.com/TOtjIBa61d — Playmaker (@playmaker_PT) January 25, 2026

“Antes do jogo, ele disse que quando entrasse e o visse na área, para cruzar logo a bola. Foi o que fiz e acabou por marcar”, revelou Daniel Banjaqui, que cumpriu os 90 minutos. Anísio Cabral começou a carreira no Alta de Lisboa e está no Benfica há praticamente uma década, sendo que já representou os encarnados na Youth League e nos Sub-23, tendo sido o segundo melhor marcador do Campeonato do Mundo Sub-17 que conquistou com Portugal.

Também na flash interview, José Mourinho mostrou-se naturalmente satisfeito com a exibição. “Estou de facto muito contente com o episódio, de um modo particular porque é a estreia do Anísio em absoluto, é a estreia do Banjaqui na Primeira Liga e como titular. O Banjaqui faz um jogo extraordinário. O Anísio, melhor não se podia pedir a um atacante. É fantástico porque jogam juntos e cresceram juntos no Benfica Campus. O significado do minuto 84 do Sr. Eusébio ainda mais. O principal objetivo era ganhar e o segundo, que era ganhar a jogar bem, também foi conseguido. Uma grande noite para o Benfica”, começou por dizer, explicando depois a titularidade de Banjaqui.

“Com o Banjaqui pretendi dar ao Dedic um merecido descanso, há gente que merece e obviamente não posso dar a todos. Dei-lhe porque sabia que podia contar com o Banjaqui, tem uma condição física de jogos na Segunda Liga, com grande ritmo competitivo e sabia que ia dar-nos essa qualidade de jogo. Queria dar descanso ao Dedic, que na quarta-feira vai levar com o Vinícius, que anda de mota, mas queria que ele estivesse em condições físicas perfeitas para esse jogo”, acrescentou, antecipando desde já a receção ao Real Madrid na Liga dos Campeões a meio da semana.

Mais à frente, Mourinho abordou ainda os dois golos de Pavlidis. “O primeiro golo é importantíssimo porque a primeira parte é difícil, porque tivemos oportunidades de golo mas não estávamos a conseguir. O golo aparece num momento importantíssimo, antes do intervalo. Depois surgiu o penálti, decisivo também. Marcou-o do mesmo modo que me disse que teria marcado na Juventus, aí escorregou e não era por isso que perderia a minha confiança”, indicou, comentando ainda o regresso de Rafa Silva, que entrou durante a segunda parte.

“Ao Rafa disse-lhe para jogar e ser feliz. Tem ali um ou outro arranque e velocidade à Rafa, mas é um jogador de um nível superior, um jogador de grande, grande qualidade e com experiência de jogar com esta camisola pesada. Está de fora do jogo de quarta-feira e terá uma semana para treinar com os jogadores, o que não tinha no Besiktas, onde treinava sozinho. E esperar que se hoje jogou 20 minutos que contra o Tondela poderá jogar mais”, terminou.