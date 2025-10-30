Momentos-chave
- João Noronha Lopes: "É o sonho da minha vida, a paixão da minha vida. Preparei-me para isto com muita humildade e muita vontade"
- Rui Costa: "Que seja mais um dia de respeito e que haja a vontade de bater o recorde"
- Noronha defende Nuno Gomes e critica Proença: "Não consigo entender qual é o seu projeto"
- Rui Costa e a centralização dos direitos televisivos: "O que se prevê, neste momento, é que toda a gente saia a perder"
- "Vou falar com José Mourinho e tenho a certeza que José Mourinho se vai rever no nosso projeto", diz Noronha
- Rui Costa volta a falar de ideias copiadas por Noronha Lopes: "Há ideias que vêm de outros candidatos e podem ser aproveitas. É natural"
- Noronha Lopes e Costa volta a divergir sobre planeamento desportivo
- Noronha Lopes critica gastos superiores a 400 milhões: "A avaliação que se faz deste mandato só pode ser negativa"
- "Bernardo? Quando um jogador é benfiquista e quer regressar, regressa pelo clube"
- Noronha garante o regresso de Bernardo Silva: "Falo com o Bernardo há muito tempo. É alguém que eu admiro e que é um grande benfiquista"
- Noronha Lopes e a contratação de Mourinho: "Nunca vi como um trunfo eleitoral"
- "Luís Filipe Vieira? O que importava era mostrar ao mundo que o Benfica tinha outro presidente"
- Redes sociais, diretores de campanha, vice-presidente: Noronha Lopes e Rui Costa entram em despique
- Rui Costa e as redes sociais: "Só somos grandes se conseguirmos estar mais juntos"
- Noronha responde à polémica dos SMS e Costa diz que "voluntários devem ser quase tantos como os sócios": "Não vamos criar ruído"
- Rui Costa recusa ser oposição em caso de derrota e explica 'presidente do quase': "Espero que o Benfica perca a lutar por tudo"
- "Neste momento estou fortemente empenhado em ser presidente do Benfica", diz Noronha Lopes
- Rui Costa agradece "voto de confiança importantíssimo": "Foi um voto de confiança à minha pessoa e à minha liderança"
- João Noronha Lopes: "Servir do Benfica? Tenho um passado que diz exatamente o contrário"
Histórico de atualizações
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E é tudo por este liveblog! Rui Costa e João Noronha Lopes tiveram o primeiro debate na campanha da segunda volta, voltando a estar frente a frente na próxima quinta-feira, na BTV. Continue a acompanhar tudo sobre as eleições do Benfica no Observador e na Rádio Observador. Boa noite!
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"E o Campeão é..." do primeiro debate a dois do Benfica. Noronha vai ter de pedalar mais que Rui Costa porque perdeu. Veja as notas
Falou-se da guerra nas redes sociais, de Luís Felipe Vieira, de Bernardo Silva, de Mourinho e de gastos que não valeram vitórias. Mas Noronha assumiu que vai ter de pedalar mais que Rui Costa. E vai.
“E o Campeão é…” do primeiro debate a dois do Benfica. Noronha vai ter de pedalar mais que Rui Costa porque perdeu. Veja as notas
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Amor ao Benfica, namoro a novos eleitores e dois piscares de olho a Vieira – mas o primeiro debate 2.0 foi tudo menos romântico
Começou morno, ferveu ao lume de redes tóxicas e ataques pessoais, arrefeceu com Vieira, acabou de forma fria: Rui Costa e Noronha queriam ganhar novos eleitorados mas acabaram a falar para os “seus”.
Amor ao Benfica, namoro a novos eleitores e dois piscares de olho a Vieira – mas o primeiro debate 2.0 foi tudo menos romântico
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Termina o frente a frente em canal aberto
Chega assim ao fim o primeiro debate da segunda volta das eleições do Benfica. Dentro de uma semana, João Noronha Lopes (lista F) e Rui Costa (lista G) voltam a debater, na BTV.
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João Noronha Lopes: "É o sonho da minha vida, a paixão da minha vida. Preparei-me para isto com muita humildade e muita vontade"
“Quero dizer que é uma honra enorme estar aqui, a disputar a segunda volta das eleições. É o sonho da minha vida, a paixão da minha vida. Preparei-me para isto com muita humildade e muita vontade. Reuni uma equipa. Tenho comigo António Bagão Félix, Vítor Paneira, Nuno Gomes… pessoas que os benfiquistas conhecem. Há muito tempo que estudamos o Benfica. Temos muita vontade de ganhar e muita vontade ajudar o Benfica. Estou convicto, com toda a humildade democrática, que vou ganhar as eleições. Há coisas que nos dividem, mas no fim somos todos do Benfica. O Benfica está ‘Acima de Tudo'”, termina João Noronha Lopes, da lista F.
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Rui Costa: "Que seja mais um dia de respeito e que haja a vontade de bater o recorde"
O debate entra agora no apelo final, que começa com Rui Costa.
“Agradeço o que foi a eleição de sábado e que voltem todos às urnas. Que haja a vontade de bater este recorde. Não vou estar a apelar ao voto, porque isso já fizemos ao longo de todo este período. Que seja mais um dia de respeito. No sábado não houve nenhum atrito e é o que desejo para o próximo sábado”, partilha o candidato da lista G.
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Noronha defende Nuno Gomes e critica Proença: "Não consigo entender qual é o seu projeto"
“Apoio a Proença? O Nuno Gomes expressou a sua opinião há um ano, que não tinha rigorosamente nada, nem nenhum vínculo com o clube. Neste momento está completamente alinhado com a minha visão para o futebol português e com as observações que faço a Pedro Proença. Pedro Proença foi uma pessoa que durante algum tempo embalou os clubes com uma proposta de 300 milhões para os direitos televisivos. Nessa altura, Rui Costa e a direção do Benfica deixaram andar. Eu não teria votado em Pedro Proença. Não consigo entender qual é o seu projeto. Fez um mega investimento de uma sede da Liga que custou milhões e milhões, na ECA defendeu uma posição contrária ao interesse dos clubes portugueses com o alargamento da Liga dos Campeões”, explica Noronha Lopes.
“Sou completamente independente e quero defender os interesses do Benfica, nos direitos televisivos e na relação com a Liga e a FPF. Relativamente a Proença, gostava de fazer uma pergunta ao Rui Costa: ‘Voltava a apoiar Pedro Proença'”, questiona. “Rui Costa já explicou que não apoia a pessoa, mas sim o projeto que foi para a Federação. O compromisso que Proença tem com todos os clubes é a resolução das matérias que estão em cima da mesa. Não é só a centralização, há muito mais por resolver”, responde o incumbente.
“Nenhum benfiquista sabe ainda hoje qual é o projeto de Pedro Proença. Enquanto presidente do Benfica não passarei cheques em branco”, conclui Noronha Lopes.
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Rui Costa e a centralização dos direitos televisivos: "O que se prevê, neste momento, é que toda a gente saia a perder"
“O Benfica está a alertar um problema do futebol português. Têm de acontecer movimentações que permitam que os clubes se sintam seguros. Estamos a falar da centralização. Tem de se chegar ao valor que foram prometidos aos clubes. Caso não aconteça, o Benfica defende que esta centralização não avance. O Benfica entrará na mesa de negociações novamente quando perceber que esses passos estão a ser dados, quer para um lado, quer para o outro. A Centralização não tem nada a ver com a final da Taça. O que se prevê, neste momento, é que toda a gente saia a perder. O Benfica não defende isso”, partilha o candidato da lista G.
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Rui Costa garante que Mourinho "vai cumprir" contato
“Mourinho tem dois anos de contrato, com uma cláusula de saída no final da época. Neste momento é uma coisa que não é posta em causa porque o contrato é de dois anos. Vai cumprir este ano. Esperamos que obtenha resultados positivos. O Benfica parte para a época a ganhar a Supertaça, a chegar à fase de liga da Liga dos Campeões, continua na luta para revalidar a Taça da Liga. Tem um Campeonato pela frente, uma Taça de Portugal para jogar e uma Liga dos Campeões para recuperar os pontos perdidos até agora”, diz Rui Costa.
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"Vou falar com José Mourinho e tenho a certeza que José Mourinho se vai rever no nosso projeto", diz Noronha
“Tenho aqui o meu programa, Rui. Tenho todo o gosto em deixá-lo para que leia. Tenho dificuldade em acreditar que tenha feito críticas ao programa sem o ler. Está aqui, à sua disposição. Tenho todo o gosto em partilhar as minhas ideias”, responde Noronha Lopes.
“Mário Branco? Não admito deixar cair Pedro Ferreira. É a minha escolha para diretor-geral. José Mourinho tem tido uma conduta irrepreensível nestas eleições, ao nível de um dos grandes treinadores do mundo. Não se tem metido em questões eleitorais. O Nuno Gomes conhece bem o José Mourinho. Garanto que nos vamos sentar com ela e criar condições para que ele ganhe. O nosso projeto é bom, as pessoas são boas, estão motivadas e unidas. Tenho a certeza que Mourinho vai querer trabalhar com a nossa equipa”, assume o candidato da lista F.
“Nenhum treinador está acima do Benfica. Vou falar com José Mourinho e tenho a certeza que José Mourinho se vai rever no nosso projeto e ficar no Benfica. Estou convicto que vai ser campeão pelo Benfica este ano. É isso que os benfiquistas querem. É preciso dizer que o plantel não foi escolhido por ele. O grau de exigência tem de ter isso em atenção. Renovação? Não acho que Mourinho possa ser responsabilizado se não ganhar este Campeonato. Tem de procurar ganhar todas as competições. Isto é uma avaliação que vai sendo feita ao longo da época”, conclui.
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Rui Costa volta a falar de ideias copiadas por Noronha Lopes: "Há ideias que vêm de outros candidatos e podem ser aproveitas. É natural"
“Os programas são conhecidos, não preciso de estar a ler. Não vou estar a ler 300 páginas… Ouvimos todos os candidatos, todos tiveram uma enorme liberdade de expressão. Não preciso de estar a ler um programa de 300 páginas para saber os pontos-chave. Ideias copiadas? Lembro-me dos 500 mil sócios, dos 500 milhões de receita, dos aumento do estádio. O João Noronha Lopes acabou de dizer que há ideias que vêm de outros candidatos e podem ser aproveitas. É natural”, explica o incumbente.
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João Noronha Lopes e Rui Costa convergem sobre Grupos Organizados de Adeptos: "Todos os que estão no topo têm Red Pass"
“Grupo Organizado de Adeptos? No Benfica não há adeptos de primeira, nem de segunda. Há grupos de sócios que pagam o seu bilhete e estão ali para apoiar o Benfica. Todos os que estiverem no estádio para apoiar o Benfica são bem-vindos. Todos os que prejudicarem o clube não são bem-vindos. Isto passa-se com um sócio que esteja no topo, quer com um sócio que esteja na bancada central e atire uma garrafa ao treinador”, explica Noronha Lopes.
“Estamos meio de acordo. O Benfica não tem nenhuma claque organizada. Todas as pessoas que estão no topo têm Red Pass. Os problemas podem acontecer em qualquer área do estádio. É natural que, naquela zona do estádio, aconteçam mais situações. Quando essas situações acontecem, as pessoas são penalizadas. Não se pode punir topos, bancadas centrais ou terceiro anel. Têm que se punir as pessoas que fazem algo de errado”, partilha Rui Costa.
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Noronha Lopes e Costa volta a divergir sobre planeamento desportivo
“Acabou de fazer mais uma contradição: Roger Schmidt tinha acabado de perder um Campeonato, mas ganhou o anterior. Hoje Vieira para si até é herói. Ouvindo o que estou a ouvir hoje, a estratégia mudou para aquele lado”, diz Rui Costa.
“O Rui está a pôr na minha boca algo que eu não disse. Isto revela falta de planificação. Se o treinador continua face as maus resultados, deve ficar, não é despedido há quarta jornada. Aconteceu dois anos seguidos. Isto chama-se má planificação desportiva”, responde Noronha Lopes.
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Noronha Lopes critica gastos superiores a 400 milhões: "A avaliação que se faz deste mandato só pode ser negativa"
“Estabilidade? Obviamente temos treinadores de projeto. Há uma diferença entre dizer que se mantém o treinador para sempre ou correr o treinador à primeira, quando os resultados não aparecem. Temos o exemplo de Vieira, que decidiu manter Jorge Jesus depois de ter perdido tudo num ano e foi campeão. Não aconteceu com o Rui. Quando temos cinco treinadores em quatro anos, isso não é estabilidade. Como é que podemos ganhar? Quando temos dois treinadores que começam a época com um plantel que não foi escolhido por eles, como podemos ganhar? Neste mandato, esta direção contratou 17 titulares em quatro anos e contrato 19 jogadores que nunca se impuseram na primeira equipa. Gastámos mais de 400 milhões. Estas é que são as perguntas que os benfiquistas querem que sejam respondidas. A avaliação que se faz deste mandato só pode ser negativa. Enquanto presidente, o Rui Costa falhou em termos desportivos”, critica Noronha Lopes.
“Mercado? O que vou fazer é uma avaliação com José Mourinho e vermos o que o plantel precisa”, remata.
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"Bernardo? Quando um jogador é benfiquista e quer regressar, regressa pelo clube"
“Ninguém pode garantir que um jogador regressa ao Benfica. Garantir o regresso é ter um contrato na mão. Hoje Bernardo Silva é capitão do Manchester City e tem contrato até ao fim da época. Se tiver que regressar ao Benfica regressa como Rui Costa fez, com qualquer presidente. Não será jogador de nenhum presidente. Trunfo eleitoral? Não aceito. Eu passei por isto há uns anos atrás. Quando um jogador é benfiquista e quer regressar, regressa pelo clube. Estou convencidíssimo que o Bernardo quer ser jogador do Benfica. Acho que o Bernardo pensa como eu”, diz Rui Costa.
“A 27 de setembro, João Noronha Lopes disse que, consigo, um treinador fica no Benfica quer tenha ou não sucesso. Correto?”, introduz o incumbente. “Eu disse que tenho um presidente de projeto”, responde Noronha Lopes. “Se ele não tiver sucesso, vai mantê-lo no Benfica, mas ao mesmo anunciou que teria despedido Roger Schmidt no final da época. Num dia diz-se uma coisa e no outro outra. Todos queremos estabilidade e criar o treinador de projeto. Isso depende sempre dos resultados”, acrescenta Costa.
“Mercado? Não tenho uma verba estipulada para gastar. Se tivermos que reforçar a equipa, vamos fazê-lo para bem”, conclui.
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Noronha garante o regresso de Bernardo Silva: "Falo com o Bernardo há muito tempo. É alguém que eu admiro e que é um grande benfiquista"
“Vai prevalecer o que for discutido com o treinador. Fizemos o maior investimento de sempre da história do Benfica e estejamos já a falar de reforços no plantel daqui a dois meses. Parece que houve alguma coisa que não correu bem. Mourinho entrou com uma equipa que não escolheu. O mesmo problema que teve Bruno Lage. Quando assim é, qualquer treinador tem dificuldade em ganhar. Trazemos para o futebol um projeto em que a estabilidade, a união e a coesão entre as pessoas é fundamental”, critica João Noronha Lopes.
“Decisões? Passam pelo treinador e pela estrutura, que dá ao treinador várias alternativas para cada posição do plantel. Se for uma estrutura profissional, tem várias soluções identificadas. Tenho na minha equipa pessoas que conhecem os cantos à casa. O Pedro Ferreira foi um dos melhores diretores de scouting do Benfica. Foi ele que identificou o Enzo Fernández e o Darwin. Fez parte da equipa que levou o Nottingham Forest de voltar aos lugares europeus. O Nuno Gomes valorizou-se enquanto consultor da FIFA. O Vítor Paneira dispensa apresentações”, acrescenta.
“Bernardo disse que queria vir para o Benfica. Quero muito trazer o Bernardo para o Benfica. Volto a dizê-lo agora: comigo a presidente, o Bernardo Silva voltará ao Benfica. Não estou a colocar prazos. Falo com o Bernardo há muito tempo. É alguém que eu admiro e que é um grande benfiquista. Falamos de futebol há muito tempo. Bernardo decide pela sua cabeça e percebo que não tome nenhuma posição pública”, completa.
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Rui Costa e o mercado: "O Benfica não vai abdicar de uma época em janeiro"
“De facto disse o que o Alexandre [Santos] estava a perguntar. Disse publicamente que Mourinho era um trunfo eleitoral. Ainda ontem Bagão Félix o disse. Não é a primeira vez que se muda de um dia para o outro…”, critica Rui Costa. “Nunca disse isso”, diz João Noronha Lopes.
“Melhorias? É o mesmo que em todas as épocas. Se chegarmos a janeiro e for preciso, cá estaremos como estamos todos os anos. Bruno Lage estava satisfeito com o plantel quando saiu. Mourinho quando foi adversário elogiou o plantel. É dos treinadores mais experientes do mundo e sabe o que tem na mão. Neste momento, José Mourinho está com um problema gravíssimo em mãos: treinar. Jogámos ontem, hoje é dia de recuperação e amanhã vamos preparar a viagem para Guimarães para jogarmos no sábado. É difícil trabalhar neste espaço. Mourinho espera que os jogadores que ainda não apareceram possam aparecer. O Benfica vai sempre ao mercado. Não vai abdicar de uma época em janeiro”, explica o candidato da lista G.
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Noronha Lopes e a contratação de Mourinho: "Nunca vi como um trunfo eleitoral"
O debate entra agora no tema relacionado com o futebol, com Noronha Lopes a começar por falar sobre a contratação de José Mourinho.
“É um grande treinador e será o treinador com o qual eu trabalharei. Quando se colocou a saída de Bruno Lage, nunca defendi um treinador-interino. Foi a solução que Rui Costa encontrou e eu apoio-a a 100%. José Mourinho vai ter um peso importante para o Benfica ganhar mais. Trunfo eleitoral? Nunca vi as coisas assim”, assumiu o candidato da lista F.
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Noronha Lopes: "Não apoiei Luís Filipe Vieira nem trabalhei com ele"
“Olhem para aquilo que foi esta campanha e os ataques pessoais e tirem as vossas conclusões. Não apoiei Luís Filipe Vieira nem trabalhei com ele. Não consigo perceber que Luís Filipe Vieira não tenha sido convidado para o 20.º aniversário do estádio. Faz-me confusão que isso não tenha acontecido. Rui Costa pegou no Benfica numa altura complicada. Faz-me confusão que esteja a desmerecer o que aconteceu antes”, diz Noronha Lopes.
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"Luís Filipe Vieira? O que importava era mostrar ao mundo que o Benfica tinha outro presidente"
“Vieira? Naquele dia não está em causa se eu aplaudia Luís Filipe Vieira. Estávamos a meio de um empréstimo obrigacionista que ia cair e de uma inscrição na UEFA que ia cair. O que importava era mostrar ao mundo que o Benfica tinha outro presidente. Por questões jurídicas, não era o momento para enaltecer ou desprezar Luís Filipe Vieira. O Benfica tinha que apresentar um presidente. Estive rodeado de advogados porque o processo era muito longo. Era dos dias mais importantes do Benfica”, diz Rui Costa, recuando à detenção do antigo presidente.
“Houve coisas que me magoaram muito, não só de Luís Filipe Vieira. O que me faz estar aqui é o Sport Lisboa e Benfica”, completa.