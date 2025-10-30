Noronha garante o regresso de Bernardo Silva: "Falo com o Bernardo há muito tempo. É alguém que eu admiro e que é um grande benfiquista"

“Apoio a Proença? O Nuno Gomes expressou a sua opinião há um ano, que não tinha rigorosamente nada, nem nenhum vínculo com o clube. Neste momento está completamente alinhado com a minha visão para o futebol português e com as observações que faço a Pedro Proença. Pedro Proença foi uma pessoa que durante algum tempo embalou os clubes com uma proposta de 300 milhões para os direitos televisivos. Nessa altura, Rui Costa e a direção do Benfica deixaram andar. Eu não teria votado em Pedro Proença. Não consigo entender qual é o seu projeto. Fez um mega investimento de uma sede da Liga que custou milhões e milhões, na ECA defendeu uma posição contrária ao interesse dos clubes portugueses com o alargamento da Liga dos Campeões”, explica Noronha Lopes.

“Sou completamente independente e quero defender os interesses do Benfica, nos direitos televisivos e na relação com a Liga e a FPF. Relativamente a Proença, gostava de fazer uma pergunta ao Rui Costa: ‘Voltava a apoiar Pedro Proença'”, questiona. “Rui Costa já explicou que não apoia a pessoa, mas sim o projeto que foi para a Federação. O compromisso que Proença tem com todos os clubes é a resolução das matérias que estão em cima da mesa. Não é só a centralização, há muito mais por resolver”, responde o incumbente.

“Nenhum benfiquista sabe ainda hoje qual é o projeto de Pedro Proença. Enquanto presidente do Benfica não passarei cheques em branco”, conclui Noronha Lopes.