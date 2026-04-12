Histórico de atualizações
1 de 3

  • Entrada em destaque

    20:50
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo neste liveblog! Benfica venceu Casa Pia por 2-0 e fica agora à espera do que possa acontecer no Estoril-FC Porto antes de uma 30.ª jornada que terá dérbi em Alvalade. Boa noite!

    FC Porto vence Estoril na Amoreira e mantém vantagem na liderança do Campeonato (1-3)

  • Entrada em destaque

    20:48
    Bruno Roseiro

    "Contam os três pontos, queríamos fazer mais e melhor": Mourinho fala em vitória merecida, lamenta ineficácia e "segura" Gonçalo Moreira

    Mourinho falou numa “vitória merecida”, destacou “boa forma dos miúdos Prestianni e Schjelderup” e contou episódio com árbitro que “gostou”. Benfica acaba 29.ª jornada com os mesmos pontos de 2024/25.

    “Contam os três pontos, queríamos fazer mais e melhor”: Mourinho fala em vitória merecida, lamenta ineficácia e “segura” Gonçalo Moreira

  • Entrada em destaque

    20:18
    Bruno Roseiro

    Prestianni foi o MVP do jogo

    Prestianni foi eleito o MVP do jogo para a Liga e em termos estatísticos

  • Entrada em destaque

    20:05
    Bruno Roseiro

    Há jogadores que ainda sabem Prest(ianni)ar atenção a Mourinho (a crónica do Benfica-Nacional)

    Mourinho fez três mexidas, construiu uma nova ala às direitas com Prestianni a abrir o livro e deu sentido ao que Schjelderup mostra na esquerda. A mensagem do técnico passou – mas nem sempre (2-0).

    Há jogadores que ainda sabem Prest(ianni)ar atenção a Mourinho (a crónica do Benfica-Nacional)

  • Entrada em destaque

    20:04
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    O resumo do jogo, em números: Benfica manteve a superioridade em todos os aspetos e falhou um triunfo com outro volume frente ao Nacional

  • Entrada em destaque

    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 2-0 para o Benfica

    Final do jogo na Luz! Benfica vence Nacional por 2-0 com golos de Schjelderup e Rafa, regressa aos triunfos na Liga antes do dérbi em Alvalade e fica agora à espera do Estoril-FC Porto desta noite

  • Entrada em destaque

    90'
    Bruno Roseiro

    Última substituição no Benfica

    Mourinho esgota também as substituições com mais uma estreia de um jovem da equipa B: sai Schjelderup, entra Gonçalo Moreira

  • Entrada em destaque

    90'
    Bruno Roseiro

    Última substituição no Nacional

    Última mexida nos madeirenses, com a entrada de João Aurélio para a saída de Daniel Junior

  • Entrada em destaque

    90'
    Bruno Roseiro

    Joel Silva vê amarelo

    Joel Silva carrega Schjelderup perto da área e vê amarelo

  • Entrada em destaque

    85'
    Bruno Roseiro

    Kaique brilha na baliza dos madeirenses

    Kaique brilha na baliza do Nacional, primeiro a travar um remate forte de Ivanovic e depois a desviar com uma grande intervenção para canto uma tentativa de Leandro Barreiro

  • Entrada em destaque

    84'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no Nacional

    Tiago Margarido volta a mexer em dose dupla, com as entradas de Joel Silva e Vallier e para as saídas de Labidi e José Gomes

  • Entrada em destaque

    78'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Benfica

    Nova mexida no Benfica, com a saída de Richard Ríos por problemas físicos para a entrada de Enzo Barrenechea

  • Entrada em destaque

    77'
    Bruno Roseiro

    Primeiras três substituições no Benfica

    José Mourinho mexe pela primeira vez na equipa, com as entradas de Aursnes, Lukebakio e Ivanovic para as saídas de Pavlidis, Prestianni e Rafa

  • Entrada em destaque

    75'
    Bruno Roseiro

    Chuchu Ramírez atira para defesa de Trubin

    Chuchu Ramírez trabalha bem à entrada da área, arrisca o remate de pé esquerdo mas bola sai à figura de Trubin

  • Entrada em destaque

    19:29
    Bruno Roseiro

    Pavlidis falhou o segundo penálti em 19 no Benfica

    Pavlidis falhou o segundo penálti em 19 tentados desde que chegou ao Benfica

  • Entrada em destaque

    67'
    Bruno Roseiro

    Chuchu Ramírez marca mas golo é anulado

    Chuchu Ramírez marca com um desvio de cabeça na pequena área mas lance acaba por ser anulado por uma falta de Léo Santos sobre Pavlidis na área

  • Entrada em destaque

    61'
    Bruno Roseiro

    Primeiras duas substituições no Nacional

    Tiago Margarido mexe pela primeira vez na equipa, com as entradas de Filipe Soares e Pablo Ruan para as saídas de Matheus Dias e Witi

  • Entrada em destaque

    58'
    Bruno Roseiro

    Matheus Dias vê amarelo

    Matheus Dias carrega Schjelderup em corredor central e vê também amarelo

  • Entrada em destaque

    57'
    Bruno Roseiro

    Kaique defende penálti de Pavlidis

    Grande defesa de Kaique! Guarda-redes do Nacional esperou até Pavlidis bater o penálti, caiu para o lado direito e conseguiu travar a tentativa do avançado grego

  • Entrada em destaque

    56'
    Bruno Roseiro

    E é penálti para o Benfica!

    E é penálti para o Benfica! Léo Santos carrega Schjelderup quando ia sozinho para a baliza na área, na sequência de uma boa recuperação de Leandro Barreiro, e Fábio Veríssimo exibe amarelo ao central

1 de 3