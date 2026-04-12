Momentos-chave
- Final do jogo! 2-0 para o Benfica
- Chuchu Ramírez marca mas golo é anulado
- Kaique defende penálti de Pavlidis
- E é penálti para o Benfica!
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 2-0 para o Benfica
- Prestianni acerta no poste!
- Golo do Benfica! 2-0 por Rafa
- Golo do Benfica! 1-0 por Schjelderup
- E rola a bola, início do jogo
- Tiago Margarido faz três alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Nacional
- José Mourinho faz três alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Benfica
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo neste liveblog! Benfica venceu Casa Pia por 2-0 e fica agora à espera do que possa acontecer no Estoril-FC Porto antes de uma 30.ª jornada que terá dérbi em Alvalade. Boa noite!
FC Porto vence Estoril na Amoreira e mantém vantagem na liderança do Campeonato (1-3)
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"Contam os três pontos, queríamos fazer mais e melhor": Mourinho fala em vitória merecida, lamenta ineficácia e "segura" Gonçalo Moreira
Mourinho falou numa “vitória merecida”, destacou “boa forma dos miúdos Prestianni e Schjelderup” e contou episódio com árbitro que “gostou”. Benfica acaba 29.ª jornada com os mesmos pontos de 2024/25.
“Contam os três pontos, queríamos fazer mais e melhor”: Mourinho fala em vitória merecida, lamenta ineficácia e “segura” Gonçalo Moreira
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Prestianni foi o MVP do jogo
Prestianni foi eleito o MVP do jogo para a Liga e em termos estatísticos
GIANLUCA PRESTIANNI ???????? aproveitou a recepção ao Nacional para duplicar a sua contabilidade de assistências na Liga 25/26, passando a 4⃣ passes para golo#SLBCDN #RatersGonnaRate pic.twitter.com/rc1gleJtnH
— GoalPoint (@_Goalpoint) April 12, 2026
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Há jogadores que ainda sabem Prest(ianni)ar atenção a Mourinho (a crónica do Benfica-Nacional)
Mourinho fez três mexidas, construiu uma nova ala às direitas com Prestianni a abrir o livro e deu sentido ao que Schjelderup mostra na esquerda. A mensagem do técnico passou – mas nem sempre (2-0).
Há jogadores que ainda sabem Prest(ianni)ar atenção a Mourinho (a crónica do Benfica-Nacional)
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O resumo do jogo, em números
O resumo do jogo, em números: Benfica manteve a superioridade em todos os aspetos e falhou um triunfo com outro volume frente ao Nacional
LIGA 25/26 ???????? | Benfica resolve depressa e depois descansa ⚽️????
◉ Águia venceu com tranquilidade, com boa entrada no jogo, sob o comando de Prestianni (2 assistências)
◉ Segunda parte mais calma e até com desperdício (Kaque defendeu penálti de Pavlidis)
◉ Todos os ratings e… pic.twitter.com/VGW5iwT5k3
— GoalPoint (@_Goalpoint) April 12, 2026
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Final do jogo! 2-0 para o Benfica
Final do jogo na Luz! Benfica vence Nacional por 2-0 com golos de Schjelderup e Rafa, regressa aos triunfos na Liga antes do dérbi em Alvalade e fica agora à espera do Estoril-FC Porto desta noite
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Última substituição no Benfica
Mourinho esgota também as substituições com mais uma estreia de um jovem da equipa B: sai Schjelderup, entra Gonçalo Moreira
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Última substituição no Nacional
Última mexida nos madeirenses, com a entrada de João Aurélio para a saída de Daniel Junior
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Joel Silva vê amarelo
Joel Silva carrega Schjelderup perto da área e vê amarelo
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Kaique brilha na baliza dos madeirenses
Kaique brilha na baliza do Nacional, primeiro a travar um remate forte de Ivanovic e depois a desviar com uma grande intervenção para canto uma tentativa de Leandro Barreiro
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Mais duas substituições no Nacional
Tiago Margarido volta a mexer em dose dupla, com as entradas de Joel Silva e Vallier e para as saídas de Labidi e José Gomes
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Mais uma substituição no Benfica
Nova mexida no Benfica, com a saída de Richard Ríos por problemas físicos para a entrada de Enzo Barrenechea
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Primeiras três substituições no Benfica
José Mourinho mexe pela primeira vez na equipa, com as entradas de Aursnes, Lukebakio e Ivanovic para as saídas de Pavlidis, Prestianni e Rafa
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Chuchu Ramírez atira para defesa de Trubin
Chuchu Ramírez trabalha bem à entrada da área, arrisca o remate de pé esquerdo mas bola sai à figura de Trubin
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Pavlidis falhou o segundo penálti em 19 no Benfica
Pavlidis falhou o segundo penálti em 19 tentados desde que chegou ao Benfica
Na 19.ª cobrança de uma grande penalidade ao serviço do ???? Benfica, Pavlidis desperdiça um penalti pela 2.ª vez – a 1.ª na Liga
⚠ O anterior penalti falhado por Pavlidis ao serviço do Benfica foi em janeiro, frente à Juventus, na Champions pic.twitter.com/jaBuD3EZeO
— Playmaker (@playmaker_PT) April 12, 2026
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Chuchu Ramírez marca mas golo é anulado
Chuchu Ramírez marca com um desvio de cabeça na pequena área mas lance acaba por ser anulado por uma falta de Léo Santos sobre Pavlidis na área
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Primeiras duas substituições no Nacional
Tiago Margarido mexe pela primeira vez na equipa, com as entradas de Filipe Soares e Pablo Ruan para as saídas de Matheus Dias e Witi
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Matheus Dias vê amarelo
Matheus Dias carrega Schjelderup em corredor central e vê também amarelo
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Kaique defende penálti de Pavlidis
Grande defesa de Kaique! Guarda-redes do Nacional esperou até Pavlidis bater o penálti, caiu para o lado direito e conseguiu travar a tentativa do avançado grego
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E é penálti para o Benfica!
E é penálti para o Benfica! Léo Santos carrega Schjelderup quando ia sozinho para a baliza na área, na sequência de uma boa recuperação de Leandro Barreiro, e Fábio Veríssimo exibe amarelo ao central