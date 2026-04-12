Era um adversário positivo em termos de registos históricos, continuou a ser um adversário que deixa boas recordações. Depois do triunfo nos minutos finais conseguido com reviravolta na Madeira, na primeira volta, o Benfica entrou de rompante na Luz frente ao Nacional, marcou dois golos em menos de 15 minutos e quase resolveu um encontro que não teria mais golos até ao final apesar de todas as oportunidades criadas. Ao todo, os encarnados somaram o 18.º triunfo nos últimos 19 compromissos diante os insulares, levando uma série de 24 jogos sem perder e mantendo o registo imbatível na Luz com 23 vitórias e cinco empates.

Nem tudo foi perfeito. Vangelis Pavlidis, que já tivera algumas finalizações “falhadas”, desperdiçou a sua segunda grande penalidade em 19 tentativas desde que chegou ao Benfica, naquele que foi o primeiro penálti falhado num jogo de Campeonato em mais de um ano depois de Arthur Cabral não ter conseguido marcar na Amadora em fevereiro de 2025. Em contrapartida, houve espaço para mais uma estreia na equipa principal de uma jovem promessa que, até pela reação que se sentiu nas bancadas, promete muito: Gonçalo Moreira, que leva esta temporada 18 golos e dez assistências em 34 encontros realizados entre equipa B, equipa Sub-23 e equipa Sub-19, teve oportunidade para somar os primeiros minutos na formação A do clube.

Depois do empate frente ao Casa Pia, o Benfica volta às vitórias e continua sem derrotas nesta edição da Liga ⚠ Os encarnados somam um total de 44 jogos sem derrotas na Liga pic.twitter.com/Gj4357CNbo — Playmaker (@playmaker_PT) April 12, 2026

Benfica continua com excelentes registos frente ao Nacional:

➡ 24 jogos sem perder

➡ 18 vitórias nos 19 últimos jogos

➡ Sem derrotas em casa: em 28 jogos, soma 23 vitórias e 5 empates pic.twitter.com/F4A0lZyWRB — Playmaker (@playmaker_PT) April 12, 2026

Depois do empate frente ao Casa Pia em Rio Maior, que impediu o Benfica de aproximar-se ao FC Porto no topo da classificação, a formação de José Mourinho regressou aos triunfos, aumentou o registo sem derrotas na Primeira Liga para 44 e chega à 29.ª jornada com os mesmos 69 pontos que tinha na última temporada, tendo apesar disso menos dez golos marcados e menos sete consentidos. Ainda assim, e no final da partida, o técnico voltou a lamentar a falta de eficácia da equipa nas oportunidades criadas, valorizando a boa entrada em campo mas apontando para o número de remates e cantos que mereciam mais do que dois golos.

25 remates, oito enquadrados, 15 cantos, 2-0…. O 2-0 está desenquadrado do nosso jogo. Tivemos muitas oportunidades para criar outro resultado. Não conseguimos mas vencemos merecidamente, com tranquilidade, com números desfasados do que foi o nosso jogo”, frisou.

Aos 20 anos, Gonçalo Moreira estreia-se pela equipa principal do ???? Benfica ⚠ Gonçalo Moreira em 2025/26 (Equipa A, Equipa B, Sub 23, Sub 19):

34 jogos

18 golos

10 assistências

Jogou na I Liga, II Liga, UEFA Youth League, Liga Revelação e Premier League International Cup pic.twitter.com/iRyHSrU04I — Playmaker (@playmaker_PT) April 12, 2026

“Se a estratégia passava por atrair por dentro e depois ferir por fora? Passava. Temos dois miúdos em boa forma, Prestianni e Schjelderup. Podemos dizer que cresceram e parece que não param de crescer. Não só fazem melhor o que já faziam bem, como também fazem coisas que não conseguiam. Criámos muito por ali. O objetivo era entrar com intensidade, encurralar o adversário, não deixar sair. Foi aquilo que fizemos. Tivemos tantas oportunidades para o terceiro golo na primeira parte… mas na segunda também. Falhámos o penálti, tivemos outras ótimas oportunidades. Os três pontos é aquilo que conta mas queríamos fazer mais e melhor. Tivemos períodos muito bons. O jogo foi dominado. A única coisa que não agrada muito é que podíamos ter tido um resultado mais gordo”, acrescentou José Mourinho, antes de abordar também os cerca de 57.000 espectadores na Luz, a estreia de Gonçalo Moreira… e um gesto do árbitro Fábio Veríssimo.

Na 19.ª cobrança de uma grande penalidade ao serviço do ???? Benfica, Pavlidis desperdiça um penalti pela 2.ª vez – a 1.ª na Liga ⚠ O anterior penalti falhado por Pavlidis ao serviço do Benfica foi em janeiro, frente à Juventus, na Champions pic.twitter.com/jaBuD3EZeO — Playmaker (@playmaker_PT) April 12, 2026

Nos 9 últimos jogos, Pavlidis só participou de forma direta num golo – marcou ao Vitória SC ⚠ Nos 40 jogos anteriores, Pavlidis somava 28 golos e 5 assistências pic.twitter.com/RKCFtI5Tub — Playmaker (@playmaker_PT) April 12, 2026

“O estádio já não surpreende. Até tinha conversado com os jogadores no sentido de os preparar, se não tivéssemos um bom começo… Teríamos depois que suportar a insatisfação do público insatisfeito. Não aconteceu, entrámos fortes. Quanto ao Gonçalo, merece muito. Não é uma oportunidade de crescimento mas é uma oportunidade de premiar um miúdo que não nasceu no Benfica mas quase. Chegou aqui criança, tem feito uma época extraordinária em todos os escalões. Toda a estrutura no Seixal festeja porque o Gonçalo merece muito. Na próxima semana, é semana de Youth League. A equipa é trabalho de muita gente. Era bonito que os miúdos conseguissem ganhar a competição e lá vai o Gonçalo tentar ajudar”, destacou, antes de mais tarde, na conferência de imprensa, confirmar o jogador “da elite da elite” na próxima pré-época.

Benfica tem, à 29.ª jornada da Liga ????????, precisamente os mesmos pontos da época passada, com menos 10 golos marcados e menos 7 sofridos – mas está pior classificado (3.º lugar) e mais longe da liderança pic.twitter.com/3Mk3AaDcu5 — Playmaker (@playmaker_PT) April 12, 2026

“Uma coisa que não tem muito a ver com o jogo mas que me agradou: ao intervalo o árbitro a dizer a um jogador que se tinha equivocado. O Veríssimo apanhou o Dahl no túnel e eu por acaso estava ao lado. Disse-lhe ‘Estive a ver a imagem. Falta sim, amarelo nunca. Olha, peço desculpa pelo meu erro’. Este tipo de comunicação é de salutar e cria respeito entre jogador e árbitro. Gostei”, concluiu o técnico das águias.

GIANLUCA PRESTIANNI ???????? aproveitou a recepção ao Nacional para duplicar a sua contabilidade de assistências na Liga 25/26, passando a 4⃣ passes para golo#SLBCDN #RatersGonnaRate pic.twitter.com/rc1gleJtnH — GoalPoint (@_Goalpoint) April 12, 2026

“Ganhar é sempre bom, especialmente num jogo em casa após o empate com Casa Pia. Agora temos cinco finais pela frente, segue-se o Sporting, e vamos ver o que podemos fazer. Tento dar 120% em todas as partidas mas nem sempre as coisas saem bem. De qualquer forma tento dar sempre o meu melhor em todos os jogos”, tinha comentado antes Gianluca Prestianni, que foi eleito o MVP do encontro, à BTV.