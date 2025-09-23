Momentos-chave
- O melhor em campo
- As estatísticas finais
- Acabou! Benfica volta a ceder nos descontos (1-1)
- Golo do Rio Ave! 1-1 André Luiz
- Golo do Benfica! 1-0 por Sudakov
- Golo anulado por falta de Otamendi!
- Golo do Benfica! 1-0 por António Silva
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Tudo na mesma na Luz (0-0)
- Começa o Benfica-Rio Ave!
- Mourinho repete onze, Sylaidopoulos revoluciona equipa
- O onze inicial do Rio Ave
- O onze inicial do Benfica
Histórico de atualizações
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Terminamos por aqui o acompanhamento do Benfica-Rio Ave, que terminou com dois golos no fim e uma igualdade (1-1). Voltamos esta quinta-feira para seguirmos a estreia do FC Porto na fase de liga da Liga Europa. Obrigado por estado connosco, boa noite!
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"Se se anulam golos por pisar um dedinho com outro dedinho, não gosto do novo futebol": Mourinho ao ataque entre os registos negativos
Depois de o Rio Ave colocar fim a um jejum de 16 jogos seguidos a perder na Luz, Mourinho criticou o “protagonista que estava na Cidade do Futebol” e um árbitro “sem personalidade”.
“Se se anulam golos por pisar um dedinho com outro dedinho, não gosto do novo futebol”: Mourinho ao ataque entre os registos negativos
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O melhor em campo
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
???? Benfica 1 – 1 Rio Ave ????
◉ Jonathan Panzo ???????????????????????????? foi gigante na defesa e no passe, acertando as 20 entregas que fez
◉ Na retaguarda acumulou incríveis 23 acções defensivas, novo recorde da Liga, delas 13 sendo alívios
◉ Todos os ratings e stats em… pic.twitter.com/XoZVAncHr4
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
???? Benfica 1 – 1 Rio Ave ????
◉ Balde de água fria na Luz, com golo do empate vila-condense a surgir nos descontos
◉ Águias atacaram muito (2,7 xG), mas mal e os visitantes foram sempre afastando o perigo como podiam
◉ Todos os ratings e stats em… pic.twitter.com/23hLcyRsED
— GoalPoint (@_Goalpoint) September 23, 2025
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A voz de trabalho ficou afónica no regresso a casa de quem perdeu o gosto para caçar (a crónica do Benfica-Rio Ave)
Depois de uma entrada pobre, o Benfica melhorou à boleia das mexidas de Mourinho, chegou ao golo no fim… e sofreu nos descontos (1-1). Sudakov voltou a marcar e André Luiz gelou a Luz com um golaço.
A voz de trabalho ficou afónica no regresso a casa de quem perdeu o gosto para caçar (a crónica do Benfica-Rio Ave)
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Acabou! Benfica volta a ceder nos descontos (1-1)
No regresso à Luz, o Benfica voltou a ceder pontos nos descontos frente ao Rio Ave, numa partida em que teve um golo anulado e marcou aos 86′ (1-1). Águias continuam em terceiro, a quatro pontos do líder FC Porto. O Sporting tem mais um ponto.
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Amarelo para Enzo
Por falta a meio-campo sobre Aguilera. Falha o próximo jogo.
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Nova substituição
Sai Richard Ríos, entra Henrique Araújo.
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Anatomia de um golo
André Luiz recebe na direita, parte para cima de Aursnes e, de pé esquerdo, desfere um remate fantástico que entrar junto ao poste mais distante.
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Golo do Rio Ave! 1-1 André Luiz
O Benfica volta a sofrer no fim! Que golaço do avançado.
⚽ GOLO
André Luiz 91'
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Todos os vídeos ???? https://t.co/c6Ay8kkhVU pic.twitter.com/kVLqGZE28P
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Sete minutos de compensação
Jogam-se mais sete minutos.
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Amarelo para Clayton
Por falta sobre Otamendi.
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Nova alteração
Sai Giorgi Sudakov, entra Leandro Barreiro.
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Anatomia de um golo
Lukebakio recebe na direita e parte para cima de Athanasiou, ultrapassa-o e, já dentro da área e junto à linha de fundo, cruza atrasado para o remate certeiro de Sudakov.
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Golo do Benfica! 1-0 por Sudakov
Está feito o golo! Sudakov volta a faturar.
⚽ GOLO
H. Sudakov 86'
I Liga (#1) | Benfica (1)-0 Rio Ave#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA1 #SLBRAFC #SLB #RAFC
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Números oficiais
Estão 57.059 espectadores na Luz.
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Novas alterações
Saem Marious Vrousai e Omar Richards, entram Tamás Nikitscher e Georgios Liavas.
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Lukebakio continua à procura do golo
Grande cruzamento de Lukebakio na direção da baliza, Richard Ríos chega atrasado e não consegue emendar para o golo.
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Lukebakio atira para defesa de Miszta
O belga rompe pelo meio e tenta o chapéu a Miszta, que defende a dois tempos.
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Mourinho mexe a dobrar
Saem Franjo Ivanovic e Samuel Dahl, entram Andreas Schjelderup e Dodi Lukebakio.