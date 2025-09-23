⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️

???? Benfica 1 – 1 Rio Ave ????

◉ Jonathan Panzo ???????????????????????????? foi gigante na defesa e no passe, acertando as 20 entregas que fez

◉ Na retaguarda acumulou incríveis 23 acções defensivas, novo recorde da Liga, delas 13 sendo alívios

◉ Todos os ratings e stats em… pic.twitter.com/XoZVAncHr4

— GoalPoint (@_Goalpoint) September 23, 2025