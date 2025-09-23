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    23:27
    Tiago Gama Alexandre

    Terminamos por aqui o acompanhamento do Benfica-Rio Ave, que terminou com dois golos no fim e uma igualdade (1-1). Voltamos esta quinta-feira para seguirmos a estreia do FC Porto na fase de liga da Liga Europa. Obrigado por estado connosco, boa noite!

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    23:23
    Tiago Gama Alexandre

    "Se se anulam golos por pisar um dedinho com outro dedinho, não gosto do novo futebol": Mourinho ao ataque entre os registos negativos

    Depois de o Rio Ave colocar fim a um jejum de 16 jogos seguidos a perder na Luz, Mourinho criticou o “protagonista que estava na Cidade do Futebol” e um árbitro “sem personalidade”.

    “Se se anulam golos por pisar um dedinho com outro dedinho, não gosto do novo futebol”: Mourinho ao ataque entre os registos negativos

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    22:48
    Tiago Gama Alexandre

    O melhor em campo

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    22:39
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas finais

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    22:35
    Tiago Gama Alexandre

    A voz de trabalho ficou afónica no regresso a casa de quem perdeu o gosto para caçar (a crónica do Benfica-Rio Ave)

    Depois de uma entrada pobre, o Benfica melhorou à boleia das mexidas de Mourinho, chegou ao golo no fim… e sofreu nos descontos (1-1). Sudakov voltou a marcar e André Luiz gelou a Luz com um golaço.

    A voz de trabalho ficou afónica no regresso a casa de quem perdeu o gosto para caçar (a crónica do Benfica-Rio Ave)

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    22:18
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! Benfica volta a ceder nos descontos (1-1)

    No regresso à Luz, o Benfica voltou a ceder pontos nos descontos frente ao Rio Ave, numa partida em que teve um golo anulado e marcou aos 86′ (1-1). Águias continuam em terceiro, a quatro pontos do líder FC Porto. O Sporting tem mais um ponto.

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    97'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Enzo

    Por falta a meio-campo sobre Aguilera. Falha o próximo jogo.

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    92'
    Tiago Gama Alexandre

    Nova substituição

    Sai Richard Ríos, entra Henrique Araújo.

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    22:08
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    André Luiz recebe na direita, parte para cima de Aursnes e, de pé esquerdo, desfere um remate fantástico que entrar junto ao poste mais distante.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Rio Ave! 1-1 André Luiz

    O Benfica volta a sofrer no fim! Que golaço do avançado.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Sete minutos de compensação

    Jogam-se mais sete minutos.

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    90'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Clayton

    Por falta sobre Otamendi.

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    89'
    Tiago Gama Alexandre

    Nova alteração

    Sai Giorgi Sudakov, entra Leandro Barreiro.

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    22:04
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Lukebakio recebe na direita e parte para cima de Athanasiou, ultrapassa-o e, já dentro da área e junto à linha de fundo, cruza atrasado para o remate certeiro de Sudakov.

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    86'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Benfica! 1-0 por Sudakov

    Está feito o golo! Sudakov volta a faturar.

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    81'
    Tiago Gama Alexandre

    Números oficiais

    Estão 57.059 espectadores na Luz.

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    73'
    Tiago Gama Alexandre

    Novas alterações

    Saem Marious Vrousai e Omar Richards, entram Tamás Nikitscher e Georgios Liavas.

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    72'
    Tiago Gama Alexandre

    Lukebakio continua à procura do golo

    Grande cruzamento de Lukebakio na direção da baliza, Richard Ríos chega atrasado e não consegue emendar para o golo.

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    69'
    Tiago Gama Alexandre

    Lukebakio atira para defesa de Miszta

    O belga rompe pelo meio e tenta o chapéu a Miszta, que defende a dois tempos.

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    65'
    Tiago Gama Alexandre

    Mourinho mexe a dobrar

    Saem Franjo Ivanovic e Samuel Dahl, entram Andreas Schjelderup e Dodi Lukebakio.

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