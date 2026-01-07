Histórico de atualizações
1 de 3

  • Entrada em destaque

    23:04
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! Sp. Braga venceu Benfica por 3-1 com golos de Pau Vítor, Zalazar e Lagerbielke e assegurou a passagem à final da Taça da Liga – Allianz Cup, onde vai defrontar o V. Guimarães. Vamos acompanhar esse dérbi minhoto no próximo sábado, a partir das 20h. Até lá, boa noite!

  • Entrada em destaque

    23:03
    Bruno Roseiro

    V. Guimarães e Sp. Braga jogam pela primeira vez final da Taça da Liga

    Com a vitória do V. Guimarães frente ao Sporting (2-1) e o triunfo do Sp. Braga diante do Benfica (3-1), rivais minhotos vão discutir pela primeira vez uma final da Taça da Liga

  • Entrada em destaque

    23:01
    Bruno Roseiro

    "Merecemos perder, fizemos uma primeira parte horrível. Foi inaceitável, nem com vizinhos...": o arraso de Mourinho à exibição do Benfica

    Mourinho não teve contemplações na análise à primeira derrota do Benfica no plano nacional, apontando a erros individuais e coletivos “inaceitáveis” antes de visar João Pinheiro por expulsar Otamendi.

    “Merecemos perder, fizemos uma primeira parte horrível. Foi inaceitável, nem com vizinhos…”: o arraso de Mourinho à exibição do Benfica

  • Entrada em destaque

    22:22
    Bruno Roseiro

    Zalazar foi o MVP do jogo

    Zalazar, com um golo, uma assistência e uma grande exibição, foi o MVP do encontro entre Benfica e Sp. Braga

  • Entrada em destaque

    22:19
    Bruno Roseiro

    A ditadura de Salazar contra a equipa que ficou sem governo (a crónica do Benfica-Sp. Braga)

    Jogo de Liga é diferente de jogo de Taça da Liga? Por norma sim, aqui não. E, na coroação de Zalazar entre erros a fio dos centrais do Benfica, só a capacidade minhota de segurar vantagem mudou (1-3).

    A ditadura de Zalazar contra a equipa que ficou sem governo (a crónica do Benfica-Sp. Braga)

  • Entrada em destaque

    22:18
    Bruno Roseiro

    Lagerbielke igualou época com mais golos da carreira

    Lagerbielke chegou ao quarto golo da época, igualando o seu melhor registo numa só temporada

  • Entrada em destaque

    22:17
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    Benfica tentou reagir após desvantagem ao intervalo, rematou muito mas Sp. Braga conseguiu conservar vantagem até ao final

  • Entrada em destaque

    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 1-3 para o Sp. Braga

    Final do jogo em Leiria! Sp. Braga vence Benfica por 3-1 e está pela sexta vez na final da Taça da Liga, desta vez frente ao V. Guimarães num dérbi minhoto marcado para sábado

  • Entrada em destaque

    90'
    Bruno Roseiro

    Última substituição no Sp. Braga

    Carlos Vicens esgota as alterações, com a saída de Ricardo Horta para a entrada de Diego Rodrigues

  • Entrada em destaque

    89'
    Bruno Roseiro

    Otamendi é expulso por acumulação de amarelos

    Otamendi fica a reclamar uma falta de Victor Gómez, excede-se e acaba a ser expulso com acumulação de amarelos

  • Entrada em destaque

    84'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Sp. Braga

    Carlos Vicens volta a mexer na equipa, com a saída de Zalazar para a entrada de Gabriel Moscardo

  • Entrada em destaque

    21:48
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Livre lateral na direita marcado por Zalazar, desvio inadvertido de Tomás Araújo para a própria baliza defendido em cima da linha por Trubin e recarga de Lagerbielke a fazer o 3-1

  • Entrada em destaque

    80'
    Bruno Roseiro

    Golo do Sp. Braga! 1-3 por Lagerbielke

    E é golo do Sp. Braga! Lagerbielke marca na sequência de uma bola parada e faz o 3-1 para os minhotos

  • Entrada em destaque

    79'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Benfica

    Nova alteração no Benfica, com Mourinho a tirar Aursnes e a lançar Ivanovic (recuando Leandro Barreiro e Ríos no terreno)

  • Entrada em destaque

    78'
    Bruno Roseiro

    Fran Navarro vê amarelo

    Fran Navarro pisa Tomás Araújo na disputa de um lance e fica também com amarelo

  • Entrada em destaque

    21:39
    Bruno Roseiro

    Pavlidis marcou o 24.º golo da época

    Pavlidis marcou o 24.º golo da época, o segundo nesta Taça da Liga depois de ter marcado antea ao Tondela

  • Entrada em destaque

    72'
    Bruno Roseiro

    Lagerbielke vê amarelo

    Mais um cartão amarelo mostrado por João Pinheiro, agora para Lagerbielke por uma entrada sobre Dahl

  • Entrada em destaque

    69'
    Bruno Roseiro

    Prestianni vê amarelo

    Prestianni tem uma entrada dura sobre Ricardo Horta e vê amarelo

  • Entrada em destaque

    66'
    Bruno Roseiro

    Fran Navarro falha isolado na área

    Grande oportunidade para o Sp. Braga, com Zalazar a lançar Fran Navarro nas costas de Tomás Araújo para o espanhol avançar, rematar isolado na área mas ver depois Tomás Araújo evitar o golo

  • Entrada em destaque

    64'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Benfica

    José Mourinho não espera e mexe já na equipa, com a saída de Sudakov para a entrada de Sidny Cabral

1 de 3