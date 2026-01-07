Momentos-chave
- Final do jogo! 1-3 para o Sp. Braga
- Otamendi é expulso por acumulação de amarelos
- Golo do Sp. Braga! 1-3 por Lagerbielke
- Golo do Benfica! 1-2 por Pavlidis
- E é penálti para o Benfica!
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 0-2 para o Sp. Braga
- Golo do Sp. Braga! 0-2 por Zalazar
- Golo do Sp. Braga! 0-1 por Pau Vítor
- João Pinheiro marca penálti, decisão é revertida
- E rola a bola, início do jogo
- Carlos Vicens faz quatro alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Sp. Braga
- V. Guimarães é o primeiro finalista de 2026
- José Mourinho faz uma alteração na equipa inicial
- Onze inicial do Benfica
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo! Sp. Braga venceu Benfica por 3-1 com golos de Pau Vítor, Zalazar e Lagerbielke e assegurou a passagem à final da Taça da Liga – Allianz Cup, onde vai defrontar o V. Guimarães. Vamos acompanhar esse dérbi minhoto no próximo sábado, a partir das 20h. Até lá, boa noite!
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V. Guimarães e Sp. Braga jogam pela primeira vez final da Taça da Liga
Com a vitória do V. Guimarães frente ao Sporting (2-1) e o triunfo do Sp. Braga diante do Benfica (3-1), rivais minhotos vão discutir pela primeira vez uma final da Taça da Liga
Vamos ter dérbi minhoto na final da Taça da Liga: SC Braga e Vitória SC vão defrontar-se numa final pela 1.ª vez na história pic.twitter.com/rWCXrUs7Re
— Playmaker (@playmaker_PT) January 7, 2026
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"Merecemos perder, fizemos uma primeira parte horrível. Foi inaceitável, nem com vizinhos...": o arraso de Mourinho à exibição do Benfica
Mourinho não teve contemplações na análise à primeira derrota do Benfica no plano nacional, apontando a erros individuais e coletivos “inaceitáveis” antes de visar João Pinheiro por expulsar Otamendi.
“Merecemos perder, fizemos uma primeira parte horrível. Foi inaceitável, nem com vizinhos…”: o arraso de Mourinho à exibição do Benfica
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Zalazar foi o MVP do jogo
Zalazar, com um golo, uma assistência e uma grande exibição, foi o MVP do encontro entre Benfica e Sp. Braga
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
???? Benfica 1 – 3 Braga ⚪️
◉ Não foram preciso 2 ou 3 Zalazares ao Braga, bastou um RODRIGO ZALAZAR ????????e valeu por 3, no grande jogo do uruguaio em Leiria, que marcou um belo tiro descaído pela direita (claro) ⭐️
◉ Todos os ratings e stats em… pic.twitter.com/w9mrVnoT8H
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 7, 2026
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A ditadura de Salazar contra a equipa que ficou sem governo (a crónica do Benfica-Sp. Braga)
Jogo de Liga é diferente de jogo de Taça da Liga? Por norma sim, aqui não. E, na coroação de Zalazar entre erros a fio dos centrais do Benfica, só a capacidade minhota de segurar vantagem mudou (1-3).
A ditadura de Zalazar contra a equipa que ficou sem governo (a crónica do Benfica-Sp. Braga)
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Lagerbielke igualou época com mais golos da carreira
Lagerbielke chegou ao quarto golo da época, igualando o seu melhor registo numa só temporada
4.º ⚽ golo de Lagerbielke esta época: iguala o melhor registo da carreira
⚠ Lagerbielke iguala o registo de golos de 2021, ainda ao serviço do Vasteras, então no 2.º escalão ???????? pic.twitter.com/g2Cr0XNg40
— Playmaker (@playmaker_PT) January 7, 2026
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O resumo do jogo, em números
Benfica tentou reagir após desvantagem ao intervalo, rematou muito mas Sp. Braga conseguiu conservar vantagem até ao final
MINHO – 2⃣
2ª CIRCULAR – 0
◉ O #SCBraga seguiu o mote dado pelo #VitóriaSC e marca presença no "duelo minhoto do século", na grande final
◉ Rodrigo Zalazar comandou o ataque guerreiro, Pavlidis reduziu de penálti para o golo de honra encarnado#SLBSCB #TaçaDaLiga… pic.twitter.com/w8uNkALArt
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 7, 2026
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Final do jogo! 1-3 para o Sp. Braga
Final do jogo em Leiria! Sp. Braga vence Benfica por 3-1 e está pela sexta vez na final da Taça da Liga, desta vez frente ao V. Guimarães num dérbi minhoto marcado para sábado
Enormes, Gverreiros ❤️????#GanharComTodos pic.twitter.com/aJe0mpwuz8
— SC Braga (@SCBragaOficial) January 7, 2026
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Última substituição no Sp. Braga
Carlos Vicens esgota as alterações, com a saída de Ricardo Horta para a entrada de Diego Rodrigues
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Otamendi é expulso por acumulação de amarelos
Otamendi fica a reclamar uma falta de Victor Gómez, excede-se e acaba a ser expulso com acumulação de amarelos
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Mais uma substituição no Sp. Braga
Carlos Vicens volta a mexer na equipa, com a saída de Zalazar para a entrada de Gabriel Moscardo
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Anatomia de um golo
Livre lateral na direita marcado por Zalazar, desvio inadvertido de Tomás Araújo para a própria baliza defendido em cima da linha por Trubin e recarga de Lagerbielke a fazer o 3-1
⚽ GOLO
G. Lagerbielke 81'
Taça da Liga (Meias-Finais) | Benfica 1-(3) Braga#AllianzCup #VSPORTSTACALIGABETCLIC #EPOCA2526 #MeiasFinais #SLBSCB #SLB #SCB
Todos os vídeos ???? https://t.co/HnaNC8Vfyf pic.twitter.com/0LhhEQcHPA
— VSPORTS (@vsports_pt) January 7, 2026
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Golo do Sp. Braga! 1-3 por Lagerbielke
E é golo do Sp. Braga! Lagerbielke marca na sequência de uma bola parada e faz o 3-1 para os minhotos
82' – BIG GUUUUUUUUS! ???? 1-3!#TaçadaLiga | #SLBSCB | #GanharComTodos pic.twitter.com/V5QeEJpuCN
— SC Braga (@SCBragaOficial) January 7, 2026
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Mais uma substituição no Benfica
Nova alteração no Benfica, com Mourinho a tirar Aursnes e a lançar Ivanovic (recuando Leandro Barreiro e Ríos no terreno)
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Fran Navarro vê amarelo
Fran Navarro pisa Tomás Araújo na disputa de um lance e fica também com amarelo
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Pavlidis marcou o 24.º golo da época
Pavlidis marcou o 24.º golo da época, o segundo nesta Taça da Liga depois de ter marcado antea ao Tondela
24.º golo de ⚽ Pavlidis esta época, o 2.º na Taça da Liga – já tinha marcado ao CD Tondela, nos quartos de final
⚠ Nos 5 últimos jogos, Pavlidis marcou 8 golos e fez uma assistência pic.twitter.com/ix4qQT3ClO
— Playmaker (@playmaker_PT) January 7, 2026
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Lagerbielke vê amarelo
Mais um cartão amarelo mostrado por João Pinheiro, agora para Lagerbielke por uma entrada sobre Dahl
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Prestianni vê amarelo
Prestianni tem uma entrada dura sobre Ricardo Horta e vê amarelo
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Fran Navarro falha isolado na área
Grande oportunidade para o Sp. Braga, com Zalazar a lançar Fran Navarro nas costas de Tomás Araújo para o espanhol avançar, rematar isolado na área mas ver depois Tomás Araújo evitar o golo
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Mais uma substituição no Benfica
José Mourinho não espera e mexe já na equipa, com a saída de Sudakov para a entrada de Sidny Cabral