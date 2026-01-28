Seguro à frente na Tracking Poll com 61,9% contra 26,2% de Ventura. A maior parte dos inquiridos dizem que voto é definitivo

No “II Encontro Candidatos a Presidente da República”, da Universidade Lusíada, André Ventura fala numa “missão democrática que é pôr os candidatos a debate” e diz que “não o espanta que adversário não esteja aqui hoje” — Seguro recusou o convite.

“É uma segunda volta particular, porque estão dois projetos de país e de vida em discussão, mas há um dos candidatos que acha que já ganhou e acha que pode espezinhar, humilhar e fazer o caminho até à Presidência da República dizendo as generalidades porque supõe que pessoas não estão a votar por ele, mas contra mim”, explica.

“Podia estar no boletim André Ventura e anti-André Ventura”, conclui, para dizer que “perante um adversário que não quer debater, ser escrutinado e não diz o que pensa e não pensa o que diz” é preciso mostrar que com “determinação, humildade e [sem] medo de debater” é possível mostrar que há uma “alternativa”.

André Ventura foca-se na questão da emigração jovem e no facto de não é possível ter um país com “tragédias na saúde”. “Ficamos onde estamos ou damos um salto? Se calhar vale a pena romper.”

O candidato presidencial admite que “o país não esteja preparado para a rutura e a mudança”, mas diz que é preciso “dar o salto” e que isso causa dúvidas. “Entre votar no desconhecido que quer fazer alguma mudança ou no conhecido que quer manter tudo como está, Portugal tem de se olhar ao espelho e perguntar se gostamos do país que estamos a ter”, alerta, realçando que “democracias ficam em causa quando países imobilizam” e “quando se começa a silnciar as instituições”.

“Não me arrependo dos três Salazares porque o país precisa de ordem e toda a gente percebeu o que queria dizer”, vinca Ventura, assegurando que quer a “liberdade”.

Dá exemplos da Venezuela, Cuba ou Colômbia e salienta: “Os outros fogem do socialismo e nós vamos buscar o socialismo outra vez.” E sobre Seguro nota que os “piores socialistas” são os que não aparentam ser socialistas: “Esta coisa morna que ninguém sabe o que defende, mas depois vão fazer o que o livro de instruções manda. António José Seguro não vai descansar até o PS estar de volta do governo.”