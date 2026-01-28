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Caça ao voto da Rádio Observador. Na ressaca do debate, António José Seguro e André Ventura entraram definitivamente em campanha e, como sempre, vamos medir o pulso às candidaturas para perceber quem anda a ganhar e a perder votos. Com o Miguel Pinheiro e o Miguel Santos Carrapatozo, bem-vindos. Miguel Pinheiro, quem anda a ganhar votos?

Eu diria que os dois candidatos, António José Seguro e André Ventura, estão a reagir com moderação a esta tragédia que aconteceu hoje, várias pessoas mortas por causa do mau tempo. André Ventura admite ir às zonas mais afetadas sem atrapalhar, foi a expressão usada por ele. António José Seguro também disse que está apenas a ponderar ir lá e disse que é preciso deixar as pessoas fazerem o seu trabalho. Por isso, pelo menos neste dia, vamos ver o que acontece nos próximos, sendo que, claro, até pode ser legítimo fazer perguntas, escrutínio, mais pra frente, mas neste dia em que as coisas ainda estão a acontecer, estão os dois candidatos a reagir com equilíbrio.

Como se exigiria a um presidente da República.

Sim, mas às vezes as coisas não correm assim.

Miguel Santos Carrapatozo, e pra ti, quem anda a ganhar votos?

Eu concordo genericamente com aquilo que o Miguel Pinheiro disse e acho que temos todos bem presente o exemplo de Marcelo Rebelo de Sousa nos incêndios de Pedrógão Grande. Não foi o único, mas o próprio mais tarde veio reconhecer, com base no relatório que foi feito sobre o que tinha acontecido em Pedrógão Grande, que o seu envolvimento e o envolvimento de outras figuras políticas, nomeadamente de António Costa também, não foi particularmente proveitoso naquela altura, antes pelo contrário. Portanto, acho que André Ventura e António José Seguro fazem bem em ter algum decoro no dia de hoje. Mas eu queria falar sobre o debate.

Uhum. Vamos a isso.

Acho que o debate de ontem, que pôs frente a frente António José Seguro e André Ventura, era muito importante para este último, para André Ventura. É verdade, e acho que esse argumento é perfeitamente válido, que não haverá muita gente indecisa entre um e outro. Não partilham exatamente o eleitorado, portanto, não havia ali uma possibilidade, um risco de haver transferência direta de um para o outro. Ainda assim, era um debate importante para André Ventura, pela circunstância de estar aparentemente muito atrás de António José Seguro. E não tendo feito um mau debate, eu não concordo com aquelas pessoas que têm dito que André Ventura fez um mau debate. Acho que fez genericamente um bom debate.

Eu, por exemplo.

Tu achas que fez um mau debate?

Para os objetivos dele, sim.

Percebo o ponto. Ainda assim, não tendo feito um mau debate, eu acho que André Ventura acabou por perder precisamente por aquilo que dizia. Era uma oportunidade única, claro, não existem oportunidades únicas, mas era uma oportunidade muito importante.

Mas era a última oportunidade em termos de debate.

De debate, em conseguir fazer ali um número televisivo, e não conseguiu. Acho que António José Seguro, tendo cometido alguns erros perfeitamente dispensáveis, aquela confusão em que se meteu sobre regulação de imigração e o exemplo espanhol, aquilo foi de bradar aos céus, e pode, se for bem explorada por André Ventura, pode ser aproveitada nesta campanha ainda. Mas apesar de tudo, António José Seguro controlou as investidas do líder do CHEGA e portanto, ganhou o debate e ganhou votos nesse capítulo.

Foi um momento interessante, porque percebeu-se na cara de António José Seguro que ele entendeu o erro que tinha cometido. Estava André Ventura a falar e percebia-se que ele estava na cabeça a pensar: "Como é que eu vou dar a volta a isto? Que volta é que eu vou dar a isto? Como é que eu vou fazer isto?" Não conseguiu dar a volta àquilo. Estava irritadíssimo quando acabou o debate. E em paralelo, André Ventura também ficou evidente na cara dele que percebeu que tinha feito um disparate quando disse que o procurador-geral da República devia ser escolhido pelo Ministério Público. Também tentou emendar no pós-debate, mas também aí se percebeu na cara dele. Aliás, ele estava a dizer aquilo e estava-se a ver nos olhos dele, como quando acontece-nos a todos, estamos a dizer uma coisa e estamos a pensar: "Mas por que eu estou a dizer isto?" E ali foi realmente muito evidente, muito transparente.

E agora vamos falar de quem anda a perder votos, Miguel Pinheiro.

Eu já não aguento ouvir André Ventura e todos os outros, mas aqui foi André Ventura a falar outra vez de Sá Carneiro, a vir outra vez dizer que se Sá Carneiro fosse vivo, que ia estar com ele, ao lado dele. Isso já está mais do que gasto. Mas além disso, André Ventura usou um novo argumento para apelar ao voto, que é o de dizer que só precisa de uma oportunidade, que António José Seguro já mostrou que não é capaz e que devemos dar uma oportunidade a ele, André Ventura, pelo simples fato de ele ainda não a ter tido, não ter tido uma oportunidade. António José Seguro também não governou. Este argumento é um bocadinho coxo, mas tudo bem. O que ele diz é: António José Seguro fez asneira quando liderou o PS e depois diz isto, vou citá-lo: "Sobre mim, não sabemos. Peço a oportunidade pra fazer a mudança e depois, não se gostou do caminho, volta-se atrás." Como se isto fosse: vou provar aqui um biscoito e se não gostar, só dei uma primeira dentada no biscoito e deito fora. Como se andássemos aqui a fazer experiências. "Olha, agora vou pôr aqui o André Ventura, depois se ele não gostar, ao fim de cinco anos, não houve nada de verdadeiramente grave e, portanto, tiramo-lo de lá." Não, cinco anos com o presidente errado pode provocar danos muito difíceis de recuperar no país. Já agora, eu não estou a dizer que seria o caso de André Ventura, estou a dizer que, admitindo a hipótese dele, que é as pessoas testarem e arrependerem-se, terão sido cinco anos perdidos, terão sido cinco anos a fazer coisas que não se deveria fazer, terão sido cinco anos de desgaste, terão sido cinco anos de hesitações, terão sido cinco anos de conflitos. Esta ideia de que experimenta-se e depois não se gosta, eu vou ali comprar uma camisa. Experimento no provador, se não gosto, tiro a camisa. Esta visão da política e do mandato presidencial é uma coisa um bocadinho infantil. É um argumento um bocadinho desesperado. André Ventura já interiorizou que as pessoas não têm grande fé nele. "Eu já sei que vocês não têm grande fé em mim. É só porque eu ainda não tive a oportunidade de brincar com isto, ponham-me lá a brincar com isto e depois se se acharem mal, tiram-me o brinquedo."

Miguel Santos Raputos.

André Ventura também, acho que pelo aquilo que já disse sobre o debate, não foi o debate que ele seguramente, aqui não é nenhum jogo de palavras, mas não foi o debate que ele seguramente queria ter. Mas não só por isso. Eu acho que André Ventura, e isso já foi sendo dito ao longo dos últimos dias, perdeu a narrativa que queria pra esta campanha. Depois do resultado que conseguiu na primeira volta, começou por querer ser o líder da direita, percebeu que uma grande parte da direita não está disposta a segui-lo nesta aventura, muito pelo contrário. Agora tentou virar para a questão de ser ele o representante do povo contra as elites, o que eu acho que é uma estratégia inteligente, ainda que com efeitos muito mais limitados do que ser o campeão das direitas, claramente. Mas continua com muita dificuldade em adaptar-se a estas novas circunstâncias, e isso tem se visto ao longo dos últimos dias, viu-se também no debate. E a grande dificuldade, a meu ver, de André Ventura é mesmo a falta de um interlocutor óbvio. Uma coisa é enfrentar, por exemplo, Pedro Nuno Santos ou mesmo António Costa. Outra coisa é enfrentar António José Seguro. É verdade que também há uma mitologia em torno da figura de António José Seguro, como se ele nunca tivesse tido nada a ver com o Partido Socialista. Não é verdade. Obviamente, esteve envolvido em muitas decisões que foram tomadas pelo PS e por governos do PS.

E Miguel não se quis afastar.

É verdade.

Hoje, nesta campanha, não se quis afastar de António Costa. Fizemos várias perguntas na entrevista que nos deu na primeira volta, que ele não quis, e mesmo sobre o José Sócrates. Nunca quis ter declarações claras de condenação de José Sócrates.

Portanto, temos que dar um desconto a essa mitologia que foi criada em torno de António José Seguro como uma espécie de último moicano de um PS puro. Mas, na verdade, já que falamos tanto de percepções, essa percepção existe e André Ventura tem tido alguma dificuldade em criar um vilão chamado António José Seguro. E o vilão do socialismo, do Partido Socialista, é ou seria o grande combustível da campanha de André Ventura. Tendo tanta gente à direita, que valem um voto cada um, não podemos esquecer disso, mas tendo tanta gente à direita a apoiar António José Seguro e tendo esta dificuldade de furar essa percepção que existe sobre o antigo secretário-geral do PS, isso tem tornado a campanha de André Ventura mais difícil de entender e mais difícil de vender enquanto produto. E, portanto, André Ventura, não só pelo que fez ontem no debate, mas também pelos últimos dias, parece-me estar com algumas dificuldades em encontrar um rumo para a campanha.

Obrigada, Miguel Pinheiro e Miguel Santos Raputos. Até ao final da campanha vamos fazendo contas a quem anda a ganhar e a perder votos. O Caso Voto regressa amanhã.