Presidenciais. Carneiro alerta candidatos de esquerda que Seguro é o único que pode ir à segunda volta

Momentos-chave
- Ventura na frente em duas novas sondagens. Numa delas, Cotrim está em terceiro e almirante cai para quinto
- "Montenegro tem de estar muito agradecido ao PGR por não lhe ter sido aberto um inquérito", diz Pedro Nuno Santos
- Averiguação à Spinumviva arquivada. Presidente da República diz que "é a justiça a funcionar"
- Mendes acusa Cotrim de "baixar o nível da campanha". "Anda nas minhas costas a dizer mal de mim. É feio"
- Mendes revela que se desvinculou da Abreu Advogados mas não pode revelar clientes
- Marques Mendes: "Democracia ganha" com arquivamento, Montenegro passa a ter mais "tranquilidade"
- André Ventura já depôs em tribunal. Não acredita que os "ciganos deixaram de ir à escola agora por causa dos cartazes"
- Sindicato da PSP após plenário no aeroporto de Lisboa: "Não há condições de trabalho"
- Seguro: "Fumei uma vez um charro para experimentar e não fiquei fã"
- Seguro diz que "demissão de um primeiro-ministro não deve conduzir automaticamente" à queda de um Governo
- "Se Meloni não quiser o acordo do Mercosul. O que vai fazer o Presidente do Conselho Europeu? Bater-llhe?"
- Seguro admite "não dar posse" a nomes propostos para o Governo se tivesse dúvidas éticas
- Seguro: "Não sou maçom e nunca fui"
- Seguro: "Podíamos ter poupado imenso tempo se Montenegro tivesse prestado todos os esclarecimentos ao país"
- "Confio nos tribunais e tenho confiança de ter a razão do meu lado", diz Ventura na chegada a tribunal
- Começa o Sob Escuta especial presidenciais com Seguro
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Primeiro-ministro visita esta sexta-feira militares portugueses na Eslováquia em missão da NATO
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Do contrato verbal que afinal era escrito à secretária. Pagamentos de construtora a Mendes geram dúvidas e motivam denúncia na PGR
Pagamentos entre 2010 e 2016 motivaram denúncia na PGR. Mendes diz não haver irregularidades. Garante que vai revelar lista de clientes em breve, mas já se sabe que um deles é construtora de Famalicão
Do contrato verbal que afinal era escrito à secretária. Pagamentos de construtora a Mendes geram dúvidas e motivam denúncia na PGR
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PS diz que é “a oposição que é alternativa ao Governo” e reitera críticas a ministro da Educação
O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, afirmou hoje que os socialistas são “a oposição que é alternativa a este Governo” e manteve as críticas ao ministro da Educação, que apelidou de “Fernando, o mal interpretado”.
Num discurso no jantar de Natal do grupo parlamentar do PS, o líder da bancada socialista sublinhou que o partido tem vindo a construir “a verdadeira oposição política” ao atual executivo e apresenta um conjunto de iniciativas que demonstra quem, além de oposição, é “a verdadeira alternativa a este Governo”.
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Presidenciais. Carneiro alerta candidatos de esquerda que Seguro é o único que pode ir à segunda volta
O secretário-geral do PS alertou hoje os candidatos presidenciais de esquerda que António José Seguro é o único nome com hipóteses de levar a esquerda à segunda volta, frisando que a “pulverização apenas beneficia a direita e a extrema-direita”.
No jantar de Natal do grupo parlamentar do PS, na Assembleia da República, José Luís Carneiro lembrou, no seu discurso, que há atualmente no país um “desequilíbrio estrutural para a direita” verificável no parlamento nacional e das regiões autónomas e no poder local, alertando que, para inverter esta tendência, é necessário empenho para levar António José Seguro, “a candidatura que representa os valores do PS”, à segunda volta nas eleições presidenciais.
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Presidente da República promulga aumento do salário mínimo para 920 euros em 2026
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje o diploma do Governo que atualiza o salário mínimo nacional para 920 euros brutos em 2026.
O aumento, aprovado em Conselho de Ministros em 17 de dezembro, eleva a retribuição mínima mensal garantida dos atuais 870 euros para 920 euros, correspondendo a uma subida de 50 euros.
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Ventura na frente em duas novas sondagens. Numa delas, Cotrim está em terceiro e almirante cai para quinto
André Ventura surge em primeiro lugar em duas novas sondagens para as eleições presidenciais, uma da Intercampus para o Now e outra do ICS/ ISCTE para a SIC e Expresso. Em ambas Marques Mendes surge em segundo lugar (numa delas empatado com Henrique Gouveia e Melo) — o que significa que se as presidenciais fossem hoje seria provável uma segunda volta entre o líder do Chega e o social-democrata.
No barómetro do Now, há vários destaques: João Cotrim Figueiredo sobe a terceiro; António José Seguro surge em quarto e Henrique Gouveia e Melo cai para quinto.
De acordo com a sondagem do Now, de novembro para dezembro o presidente do Chega subiu 2,8 pontos percentuais (agora com 18,7%), o que permitiu ultrapassar Marques Mendes, que há um mês estava em segundo. O candidato apoiado pelo PSD aparece agora com 16,9%.
Cotrim surge com 13,6% nas intenções de voto, quando há um mês estava nos 11,5%; Seguro tem 12,8%, tendo crescido face aos 11,1% de novembro e Gouveia e Melo desceu consideravelmente de 15,5% para 11,9%. Catarina Martins, Jorge Pinto e António Filipe aparecem com 6,4%, 4,3% e 3,9%, respetivamente.
Já na sondagem do ICS/ ISCTE para a SIC e Expresso, André Ventura também surge em primeiro lugar, com 17% (22% com distribuição de indecisos), seguido de perto por Luís Marques Mendes, com 15% (20% com a distribuição de indecisos) e Henrique Gouveia e Melo, exatamente com os mesmos valores do social-democrata.
António José Seguro aparece na sondagem com 11% (14% com distribuição de indecisos) e João Cotrim Figueiredo com 8% (10% com distribuição de indecisos) — sendo que dos cinco principais candidatos só o socialista e o liberal sobem da última sondagem para a atual.
Se as eleições fossem hoje, Catarina Martins teria 4% (5% com distribuição de indecisos), seguida de António Filipe com 2% (3% com distribuição de indecisos) e Jorge Pinto com 1%.
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Presidenciais. Democracia em Portugal está a mostrar “sinais de fadiga”, diz Gouveia e Melo
O almirante Gouveia Melo alertou hoje para a situação “pantanosa” em que Portugal vive, considerando que a democracia está a mostrar “sinais de fadiga”, de que os votos dos portugueses são exemplo.
Numa intervenção no Internacional Club de Portugal, em Lisboa, o candidato presidencial recorreu à expressão do ex-primeiro-ministro António Guterres para dizer que o pântano tem “águas estagnadas que estão a apodrecer a democracia”.
Referindo-se ao seu próprio exemplo, Gouveia e Melo afirmou que quando quis “participar” da democracia, foi “atacado por todos no sistema”. Para o almirante, o sistema são os partidos que – repetiu – são essenciais na governação e na Assembleia da República, mas representam uma lógica que está ali representada mas que não deve ser transposta para a presidência da República.
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Presidenciais. Ricardo Sousa candidata-se para colocar no debate problemas de regiões mais desfavorecidas
Ricardo Sousa, antigo vereador do PSD na Câmara Municipal de Paredes, candidata-se a Presidente da República com o objetivo de “pôr em cima da mesa” a regionalização e os problemas das regiões mais desfavorecidas.
Em declarações aos jornalistas antes de entregar as assinaturas no Tribunal Constitucional (TC), formalizando a sua candidatura à Presidência da República, Ricardo Sousa disse ter optado por entrar na corrida a Belém por verificar que as discussões que estavam a realizar-se na campanha presidencial “não refletiam aquilo que se passa nas regiões mais desfavorecidas”.
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Presidenciais. Joana Amaral Dias quer defender soberania nacional perante “União Europeia cada vez mais totalitária”
Joana Amaral Dias justificou hoje a sua candidatura a Belém com a necessidade de defender a soberania nacional perante uma “UE cada vez mais totalitária” e considerou estar a ser alvo de boicote mediático por ser uma “voz incómoda”.
Em declarações aos jornalistas após ter entregado as assinaturas no Tribunal Constitucional, formalizando a sua candidatura a Presidente da República, Joana Amaral Dias defendeu é a única que “defende efetivamente o povo português dos interesses estrangeiros que estão a abocanhar e a devorar Portugal”.
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Presidenciais. José Cardoso candidata-se para afirmar “ideias do liberalismo social”
O líder do Partido Liberal Social (PLS) e candidato presidencial, José Cardoso, disse hoje candidatar-se a Belém para afirmar as “ideias do liberalismo social” e mostrar que são a solução para Portugal
Em declarações aos jornalistas após ter entregado as assinaturas no Tribunal Constitucional (TC), formalizando a sua candidatura presidencial, José Cardoso indicou que o principal intuito da sua candidatura a Belém é “apresentar as ideias liberais sociais como uma solução para Portugal”.
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Spinumviva. Catarina Martins critica afirmações “um pouco deslocadas” do primeiro-ministro
A candidata presidencial Catarina Martins considerou hoje que o escrutínio é normal em democracia e considerou “um pouco deslocadas” as declarações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre o arquivamento do caso Spinumviva, num discurso “oficial” e “bastante hostil”.
“É preciso que os titulares dos órgãos públicos, todos eles, e desde logo um primeiro-ministro, saibam que o escrutínio é normal e que as perguntas são normais e que é preciso responder a tudo porque o Estado de Direito democrático exige a garantia da transparência”, afirmou a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda.
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Presidenciais. Alegre pede à esquerda para votar em Seguro, por ser “o único” capaz de derrotar Chega e direita
O histórico dirigente do PS Manuel Alegre apelou hoje à mobilização do “povo de esquerda” para votar em António José Seguro, o “único candidato capaz de derrotar o Chega e a direita”, acusando PCP, BE e Livre de prejudicarem esta candidatura.
Manuel Alegre participou no almoço de apoiantes, juntamente com muitas outras figuras socialistas, à candidatura presidencial de António José Seguro, discurso no qual avisou que estas eleições “suscitam uma questão de regime” e são um “combate entre a democracia e a não democracia” e “um combate entre a democracia pluralista e o poder absoluto de um só partido”.
“Nós devemos chamar o povo de esquerda a votar no único candidato que pode assegurar a vitória da esquerda, a vitória contra o Chega e contra a direita”, apelou, considerando que os socialistas têm que estar “com todo o seu entusiasmo, sem hesitações, sem preconceitos” a apoiar Seguro.
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Aguiar-Branco não remete para a justiça adulteração da assinatura da deputada Eva Cruzeiro
O presidente da Assembleia da República decidiu hoje não remeter ao Ministério Público o caso da adulteração da assinatura da deputada socialista Eva Cruzeiro, considerando não atingir o patamar de crime, embora se trate de ato censurável.
Esta posição consta de um despacho hoje assinado por José Pedro Aguiar-Branco, após a Comissão Parlamentar de Transparência ter submetido à sua consideração se remetia este caso para o Ministério Público “por eventual relevância criminal”.
No passado dia 03, numa reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, no espaço destinado à assinatura da deputada socialista Eva Cruzeiro na folha de presenças, foi aposta a inscrição “Evita Perón”. Uma reunião à qual Eva Cruzeiro não compareceu, já que é membro suplente da bancada do PS nessa comissão.
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Spinumviva. BE diz que é uma história da qual sai mal primeiro-ministro e PGR
O coordenador nacional do Bloco de Esquerda (BE), José Manuel Pureza, considerou hoje que o caso Spinumviva é uma história da qual sai mal o primeiro-ministro Luís Montenegro, mas também o procurador-geral da República (PGR), Amadeu Guerra.
“É uma história da qual ninguém sai bem. Sai mal um primeiro-ministro que não deu contas ao país sobre ter uma empresa na sua sala de jantar e que fez da investigação judicial um jogo político, arrastando o país para eleições por causa desse jogo político”, destacou.
Em declarações aos jornalistas, que decorreram ao início da tarde, em Coimbra, José Manuel Pureza afirmou também que “não sai bem” do caso Spinumviva o procurador-geral da República Amadeu Guerra.
“Depois de uma investigação, ou no âmbito de uma investigação que decorreu durante meses, pré-anunciou o seu fecho com uma prenda de Natal, antecipando que seria por estes dias que isso viria a suceder”, acrescentou.
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Presidenciais. Seguro diz-se abençoado e confiante na segunda volta
O candidato presidencial António José Seguro mostrou-se hoje confiante que irá à segunda volta, num almoço com apoiantes em que se afirmou abençoado, e alertou para o risco do “reforço de uma tendência totalitária” nestas eleições.
“Fica claro que juntos vamos conseguir estar na segunda volta. Vamos conseguir estar na segunda volta porque é impensável, seria um pesadelo para o país que houvesse uma segunda volta disputada só num campo político”, enfatizou.
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Marcelo aposta que Durão Barroso vai voltar a cargo de topo daqui a dez anos
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, formulou hoje a aposta de que José Manuel Durão Barroso vai voltar a um cargo de topo daqui a dez anos, numa alusão a uma eventual candidatura presidencial.
“Eu aposto que não há duas sem três, mas isto obriga-me a viver até aos 87 anos. Portanto, terei de viver mais dez anos para tirar a limpo isso. Não é daquelas apostas fáceis, mas cá estaremos”, declarou o chefe de Estado, perante o antigo presidente da Comissão Europeia e antigo primeiro-ministro, que tem 69 anos.
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"Montenegro tem de estar muito agradecido ao PGR por não lhe ter sido aberto um inquérito", diz Pedro Nuno Santos
Através do Instagram, onde tem reagido à atualidade política nos últimos meses, Pedro Nuno Santos diz que “parece que Luís Montenegro disparou contra o Ministério Público”. “É preciso ter desfaçatez. Luís Montenegro tem de estar muito agradecido ao PGR por não lhe ter sido aberto um inquérito”, acrescenta.
Afirma que, “independentemente da existência ou ausência de responsabilidade judicial, do ponto de vista político”, o que se sabe sobre o caso Spinumviva “é suficiente para se concluir que Luís Montenegro não tem condições de idoneidade para o cargo que ocupa”.
Assume que “não foi esse o juízo popular”, mas que isso não muda a sua “avaliação do carácter e da idoneidade do atual primeiro-ministro”.
“Por muito menos, muito menos, há muita gente que vive com um inquérito às costas, com a vida em suspenso e a honorabilidade posta em causa durante muitos anos”, defende ainda através da rede social.
O socialista diz que o primeiro-ministro “também tem de estar agradecido” pela decisão do procurador de “impedir o acesso aos processos de averiguação preventiva após o seu arquivamento, ao contrário do que acontece com os inquéritos formais”. “Assim, a opacidade continuará”, adiciona.
Nota ainda sobre as últimas eleições legislativas que estas aconteceram não porque o PS as tivesse desejado, mas porque “Luís Montenegro pediu a confiança que o PS não lhe podia dar”
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Subsídio ao cuidador informal deixa de contar como rendimento, anuncia Governo
O subsídio de apoio ao cuidador informal deixa de ser considerado rendimento, anunciou hoje o Governo, uma situação que fazia com que alguns cuidadores sofressem cortes noutras prestações sociais, como o abono de família.
Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) adianta que desta forma está resolvido “o problema criado por um decreto regulamentar de 2022, detetado após ser implementado automaticamente pela Segurança Social”.
“O subsídio de apoio ao cuidador informal deixa de ser considerado na determinação da condição de recursos de que depende a atribuição de outras prestações sociais, como o abono de família para crianças e jovens e o abono de família pré-natal”, lê-se no comunicado.
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PGR salienta que só há escutas com autorização do juiz de instrução criminal
O procurador-geral da República (PGR), Amadeu Guerra, recusou hoje que o Ministério Público faça escutas ilegais a cidadãos sob investigação, salientando que todas estas ações têm sempre de ser autorizadas por um juiz de instrução.
Amadeu Guerra fez esta referência indireta sobre as várias críticas à atuação do Ministério Público no âmbito da chamada Operação Influencer, que motivou a demissão do anterior primeiro-ministro, António Costa, após ter assistido à entrega dos Prémios Direitos Humanos da Assembleia da República, na Sala do Senado do parlamento.
“Não venham dizer que nós fazemos escutas ilegais. Mas é o Ministério Público que faz escutas ilegais?”, começou por reagir o procurador-geral da República (PGR) perante os jornalistas.
Amadeu Guerra acentuou depois que, de acordo com a lei, “quem autoriza as escutas é o juiz de instituição criminal”.
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Governo quer simplificar estatuto da carreira docente, Fenprof teme pouca clareza
O secretário de Estado da Educação explicou hoje que as primeiras propostas apresentadas no âmbito do estatuto da carreira docente pretendem simplificar e clarificar o diploma, mas a Fenprof teme que as alterações criem pouca clareza.
Arrancaram hoje as negociações no âmbito da revisão do estatuto da carreira docente (ECD) e o primeiro ponto, como previsto no protocolo negocial assinado há um mês, incide sobre o perfil do professor, diretos e deveres.