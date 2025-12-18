Presidenciais. Carneiro alerta candidatos de esquerda que Seguro é o único que pode ir à segunda volta

André Ventura surge em primeiro lugar em duas novas sondagens para as eleições presidenciais, uma da Intercampus para o Now e outra do ICS/ ISCTE para a SIC e Expresso. Em ambas Marques Mendes surge em segundo lugar (numa delas empatado com Henrique Gouveia e Melo) — o que significa que se as presidenciais fossem hoje seria provável uma segunda volta entre o líder do Chega e o social-democrata.

No barómetro do Now, há vários destaques: João Cotrim Figueiredo sobe a terceiro; António José Seguro surge em quarto e Henrique Gouveia e Melo cai para quinto.

De acordo com a sondagem do Now, de novembro para dezembro o presidente do Chega subiu 2,8 pontos percentuais (agora com 18,7%), o que permitiu ultrapassar Marques Mendes, que há um mês estava em segundo. O candidato apoiado pelo PSD aparece agora com 16,9%.

Cotrim surge com 13,6% nas intenções de voto, quando há um mês estava nos 11,5%; Seguro tem 12,8%, tendo crescido face aos 11,1% de novembro e Gouveia e Melo desceu consideravelmente de 15,5% para 11,9%. Catarina Martins, Jorge Pinto e António Filipe aparecem com 6,4%, 4,3% e 3,9%, respetivamente.

Já na sondagem do ICS/ ISCTE para a SIC e Expresso, André Ventura também surge em primeiro lugar, com 17% (22% com distribuição de indecisos), seguido de perto por Luís Marques Mendes, com 15% (20% com a distribuição de indecisos) e Henrique Gouveia e Melo, exatamente com os mesmos valores do social-democrata.

António José Seguro aparece na sondagem com 11% (14% com distribuição de indecisos) e João Cotrim Figueiredo com 8% (10% com distribuição de indecisos) — sendo que dos cinco principais candidatos só o socialista e o liberal sobem da última sondagem para a atual.

Se as eleições fossem hoje, Catarina Martins teria 4% (5% com distribuição de indecisos), seguida de António Filipe com 2% (3% com distribuição de indecisos) e Jorge Pinto com 1%.