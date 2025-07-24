PS só terá posição sobre OE depois de Governo entregar proposta

O líder do PS disse esta noite, em entrevista à SIC-Notícias, que o partido “terá uma leitura sobre o Orçamento quando o Governo entregar a proposta”.

O PS não negociará a proposta antes, só admite falar sobre ela depois de entregue, o que acontecerá no último dia de campanha das autárquicas, a 10 de outubro.

Na entrevista, Carneiro disse que o PS pretende ver respostas “à questão da habitação, ao aumento do custo de vida, sobretudo nos bens alimentares, nas questões de saúde pública e na mobilidade e transportes”.

Criticou Montenegro na relação com o PS, dizendo que o primeiro-ministro “entrou mal na legislatura ao trazer para o programa do Governo medidas que não estavam no programa eleitoral”, apontando as alterações à legislação laboral e a reforma do SNS.

Queixa-se de ter tido “abertura” para “construir soluções e de i, dia para o outro a AD avançou com urgência em matérias sensíveis”. Disse também que “alguém está a mentir” na questão do “acordo de princípio entre o Chega e a AD. “Ou mentiu o primeiro-ministro que disse que não havia acordo ou mentiram o ministro dos Assuntos Parlamentares e o líder do Chega que disseram que havia”, acusou : “Esta matéria merecia um esclarecimento cabal”.

Diz que o Governo avançou agora com “medidas eleitoralistas” e diz que estava “disponível para dialogar sobre uma atualização das pensões mais baixas com carácter duradouro e estrutural”.