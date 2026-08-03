Marrocos diz ter alertado Espanha sobre decisão do Supremo espanhol quanto a migrantes

Numa carta enviada ao parlamento, o ministro do Asilo e Migrações dos Países Baixos, Bart van den Brink, sustentou que Bruxelas, “como guardiã dos Tratados” da União Europeia (UE), deve conduzir e realizar “uma investigação e avaliação exaustivas das causas e das falhas para que fique claro como pôde ocorrer” aquilo que descreve como “uma violação sem precedentes da integridade da fronteira externa da Europa”.

O executivo dos Países Baixos classificou o afluxo maciço de migrantes à cidade espanhola, situada no Norte de África, como “uma violação da integridade territorial de Espanha e, por conseguinte, da União Europeia”, situação que considerou “inaceitável”.

Esta será a posição que Amesterdão defenderá na reunião extraordinária informal dos Ministros da Administração Interna da UE convocada para terça-feira para discutir a crise migratória em Ceuta.

Van den Brink afirmou que, segundo informações fornecidas por Madrid, nenhum dos migrantes prosseguiu viagem para Espanha continental ou para outros Estados-membros da UE, uma vez que as deslocações de Ceuta para o restante espaço Schengen estão sujeitas a controlos fronteiriços.

“Com as medidas adotadas até agora, parece que o espaço Schengen não foi violado”, declarou o ministro neerlandês, acrescentando que Espanha reforçou a fronteira externa através de várias medidas, entre as quais uma barreira flutuante, e deu início a um processo de deportação em grande escala.

Não obstante, o Governo neerlandês defende que “Espanha deve fazer tudo o que for possível para garantir também o retorno dos migrantes que ainda não regressaram a Marrocos e continuar a reforçar a fronteira externa, para evitar que esta se torne um fator de atração para outras pessoas que pretendam entrar em Espanha de forma ilegal”, referiu a carta.

Além disso, solicitará que a Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira) verifique o número de pessoas que efetivamente foram devolvidas a Marrocos e continue a monitorizar a situação no terreno, informando regularmente os Estados-membros.