E por hoje é tudo! Chelsea venceu PSG por 3-0 e conquistou a primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes, desta vez com 32 equipas. Boa noite!

????????????????????????????Chelsea sagra-se campeão do Mundo após:

????goleada na final frente ao campeão europeu (PSG)

????goleou em 3 dos 7 jogos realizados

????defrontou 3 equipas sul-americanas (2V, 1D)

????disputou um prolongamento (4-1, Benfica) pic.twitter.com/RI4o7zBjUu — Playmaker (@playmaker_PT) July 13, 2025