Momentos-chave
- Final do jogo! 3-0 para o Chelsea
- João Neves vê vermelho direto
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 3-0 para o Chelsea
- Golo do Chelsea! 3-0 por João Pedro
- Golo do Chelsea! 2-0 por Cole Palmer
- Golo do Chelsea! 1-0 por Cole Palmer
- E rola a bola, início do Chelsea-PSG
- Luis Enrique não faz alterações na equipa
- Enzo Maresca faz duas alterações na equipa
- Onze inicial do PSG
- Onze inicial do Chelsea
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo! Chelsea venceu PSG por 3-0 e conquistou a primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes, desta vez com 32 equipas. Boa noite!
????????????????????????????Chelsea sagra-se campeão do Mundo após:
????goleada na final frente ao campeão europeu (PSG)
????goleou em 3 dos 7 jogos realizados
????defrontou 3 equipas sul-americanas (2V, 1D)
????disputou um prolongamento (4-1, Benfica) pic.twitter.com/RI4o7zBjUu
— Playmaker (@playmaker_PT) July 13, 2025
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Soco de Luis Enrique, tensão entre jogadores, assobios a Trump antes de ficar para a foto: o estranho final de festa do Mundial de Clubes
Agressão de Luis Enrique a João Pedro entre focos de tensão entre equipas marcou apito final antes da entrega de prémios e medalhas que teve Donald Trump como figura apesar da receção com assobios.
Soco de Luis Enrique, tensão entre jogadores, assobios a Trump antes de ficar para a foto: o estranho final de festa do Mundial de Clubes
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Cole Palmer foi eleito o MVP do Mundial de Clubes
Cole Palmer recebeu o prémio de Melhor Jogador do Mundial de Clubes. Doué ficou com o prémio de Melhor Jogador Jovem, Robert Sánchez foi eleito o Melhor Guarda-redes
Cole Palmer foi eleito o MVP oficial do #FIFACWC ????e com justiça observacional mas, nos ratings, foi o 4º melhor… e o Rei fala português e sai já a seguir…#RatersGonnaRate #MundialDeClubes https://t.co/UA9zAbTgxl pic.twitter.com/Q6lTejsglP
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 13, 2025
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Pedro Neto foi um dos melhores jogadores no Mundial de Clubes
Além de ter ganho o título, Pedro Neto terminou como um dos melhores jogadores do Mundial de Clubes
TOP #GOALPOINTRATINGS DO #FIFACWC, entre jogadores com +2/3 dos minutos disputados:
1. PEDRO NETO ???????? (Chelsea) 6.91 (#MVPGoalPoint)
2. Yassine Bono ???????? (Al-Hilal) 6.86
3. Fabián Ruiz ???????? (PSG) 6.78
4. Cole Palmer ???????????????????????????? (Chelsea) 6.74 (MVP oficial)
5. Jude Bellingham ???????????????????????????? (Real Madrid)… https://t.co/6o4xVanQT8 pic.twitter.com/VwsR7duiqx
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 13, 2025
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Entre tantos chocolates de bola, acabaram derretidos ao sol (a crónica do Chelsea-PSG)
Final do Mundial teve a lição de futebol esperada mas com papéis invertidos: Maresca ganhou a Luis Enrique, Chelsea “atropelou” PSG em total quebra física e Donnarumma ainda evitou a goleada (3-0).
Entre tantos chocolates de bola, acabaram derretidos ao sol (a crónica do Chelsea-PSG)
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Final do jogo! 3-0 para o Chelsea
Final do jogo no MetLife Stadium! Chelsea vence PSG por 3-0 com golos de Cole Palmer (dois) e João Pedro e conquista Mundial de Clubes num encontro resolvido ainda na primeira parte
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João Neves vê vermelho direto
João Neves leva um encosto de Cucurella, puxa os cabelos do espanhol e acaba por ver vermelho direto após revisão do VAR
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Donnarumma evita o golo de Liam Delap
Lucas Beraldo tem um erro colossal sendo a última unidade da defesa do PSG, Liam Delap surge isolado mas Donnarumma volta a desviar para canto
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Mais duas substituições no Chelsea
Mais duas alterações no Chelsea, agora com as saídas de Pedro Neto e Reece James para as entradas de Nkunku e Dewsbury-Hall
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Mais três substituição no PSG
Mais três mexidas no PSG, com as saídas de Hakimi, Fabián Ruíz e Doué para as entradas de Mayulu, Zaire-Emery e Gonçalo Ramos
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PSG melhorou mas sem resultados práticos
PSG melhorou mas sem resultados práticos, com Liam Delap a obrigar Donnarumma a uma grande intervenção a evitar o 4-0
⏱️ 64 mins
???????????????????????????? Chelsea 3 – 0 Paris SG ????????
◉ Naturalmente os gauleses estão por cima no jogo neste arranque de 2º tempo#CHEPSG #FIFACWC pic.twitter.com/6lNa7IupOe
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 13, 2025
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Mais uma substituição no Chelsea
Mais uma alteração de Enzo Maresca no Chelsea, com a saída de João Pedro para a entrada de Liam Delap
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Primeira substituição no Chelsea
Enzo Maresca também mexe pela primeira na equipa, com a saída de Enzo Fernández para a entrada de Andrey Santos
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Primeira substituição no PSG
Luis Enrique faz a primeira mexida na equipa, com a entrada de Barcola para a saída de Kvicha Kvaratskhelia
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Dembélé fica perto do golo
Mais uma boa oportunidade para o PSG, agora com Dembélé a surgir na área a desviar de primeira para uma defesa enorme de Robert Sánchez
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Kvicha deixa primeiro aviso à baliza do PSG
Primeiro aviso do PSG na segunda parte: Vitinha consegue uma variação rápida de flanco para a esquerda, Kvaratskhelia arrisca o 1×1 contra Malo Gusto mas Sánchez defende o remate do georgiano
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E volta a rolar a bola, início da segunda parte
E volta a rolar a bola, início da segunda parte com o pontapé de saída a pertencer ao PSG (que não fez substituições)
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Palmer fez o bis mais rápido de um inglês numa final internacional em 60 anos
Cole Palmer conseguiu fazer o bis mais rápido de um jogador inglês numa final antecipada nos últimos 60 anos
????????????????????????????Cole Palmer faz o bis mais rápido de um jogador inglês numa final internacional nos últimos 60 anos:
1964/64 Alan Sealey (West Ham), Taça das Taças em 2 min.
2024/25 Cole Palmer (Chelsea) Mundial em 8 minutos pic.twitter.com/qFkC0pGAjP
— Playmaker (@playmaker_PT) July 13, 2025
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Cole Palmer, o MVP da primeira parte
Cole Palmer, com dois golos e um assistência, foi o MVP da primeira parte
⚽️ MVP AO INTERVALO ⭐️
???????????????????????????? Chelsea 3 – 0 Paris SG ????????
◉ Cole Palmer ???????????????????????????? está a dar um recital, com 2 golos e 1 assist
Outros #GoalPointRatings da 1ª parte:
???? Cole Palmer ???????????????????????????? ⚽️⚽️???? 8.7 ????
???? Robert Sánchez ???????? 6.6
???? Malo Gusto ???????? 6.3
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???? Gianluigi Donnarumma ???????? 3.8… pic.twitter.com/Wn4xjZTgzK
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 13, 2025
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Intervalo em versão Super Bowl
Intervalo do Mundial de Clubes em versão Super Bowl, com um espectáculo de música durante o descanso num palco improvisado nas bancadas que termina com os Coldplay