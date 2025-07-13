Histórico de atualizações
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    23:29
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! Chelsea venceu PSG por 3-0 e conquistou a primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes, desta vez com 32 equipas. Boa noite!

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    23:27
    Bruno Roseiro

    Soco de Luis Enrique, tensão entre jogadores, assobios a Trump antes de ficar para a foto: o estranho final de festa do Mundial de Clubes

    Agressão de Luis Enrique a João Pedro entre focos de tensão entre equipas marcou apito final antes da entrega de prémios e medalhas que teve Donald Trump como figura apesar da receção com assobios.

    Soco de Luis Enrique, tensão entre jogadores, assobios a Trump antes de ficar para a foto: o estranho final de festa do Mundial de Clubes

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    23:26
    Bruno Roseiro

    Cole Palmer foi eleito o MVP do Mundial de Clubes

    Cole Palmer recebeu o prémio de Melhor Jogador do Mundial de Clubes. Doué ficou com o prémio de Melhor Jogador Jovem, Robert Sánchez foi eleito o Melhor Guarda-redes

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    23:22
    Bruno Roseiro

    Pedro Neto foi um dos melhores jogadores no Mundial de Clubes

    Além de ter ganho o título, Pedro Neto terminou como um dos melhores jogadores do Mundial de Clubes

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    22:31
    Bruno Roseiro

    Entre tantos chocolates de bola, acabaram derretidos ao sol (a crónica do Chelsea-PSG)

    Final do Mundial teve a lição de futebol esperada mas com papéis invertidos: Maresca ganhou a Luis Enrique, Chelsea “atropelou” PSG em total quebra física e Donnarumma ainda evitou a goleada (3-0).

    Entre tantos chocolates de bola, acabaram derretidos ao sol (a crónica do Chelsea-PSG)

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 3-0 para o Chelsea

    Final do jogo no MetLife Stadium! Chelsea vence PSG por 3-0 com golos de Cole Palmer (dois) e João Pedro e conquista Mundial de Clubes num encontro resolvido ainda na primeira parte

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    85'
    Bruno Roseiro

    João Neves vê vermelho direto

    João Neves leva um encosto de Cucurella, puxa os cabelos do espanhol e acaba por ver vermelho direto após revisão do VAR

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    80'
    Bruno Roseiro

    Donnarumma evita o golo de Liam Delap

    Lucas Beraldo tem um erro colossal sendo a última unidade da defesa do PSG, Liam Delap surge isolado mas Donnarumma volta a desviar para canto

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    77'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no Chelsea

    Mais duas alterações no Chelsea, agora com as saídas de Pedro Neto e Reece James para as entradas de Nkunku e Dewsbury-Hall

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    72'
    Bruno Roseiro

    Mais três substituição no PSG

    Mais três mexidas no PSG, com as saídas de Hakimi, Fabián Ruíz e Doué para as entradas de Mayulu, Zaire-Emery e Gonçalo Ramos

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    21:48
    Bruno Roseiro

    PSG melhorou mas sem resultados práticos

    PSG melhorou mas sem resultados práticos, com Liam Delap a obrigar Donnarumma a uma grande intervenção a evitar o 4-0

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    67'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Chelsea

    Mais uma alteração de Enzo Maresca no Chelsea, com a saída de João Pedro para a entrada de Liam Delap

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    61'
    Bruno Roseiro

    Primeira substituição no Chelsea

    Enzo Maresca também mexe pela primeira na equipa, com a saída de Enzo Fernández para a entrada de Andrey Santos

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    58'
    Bruno Roseiro

    Primeira substituição no PSG

    Luis Enrique faz a primeira mexida na equipa, com a entrada de Barcola para a saída de Kvicha Kvaratskhelia

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    52'
    Bruno Roseiro

    Dembélé fica perto do golo

    Mais uma boa oportunidade para o PSG, agora com Dembélé a surgir na área a desviar de primeira para uma defesa enorme de Robert Sánchez

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    48'
    Bruno Roseiro

    Kvicha deixa primeiro aviso à baliza do PSG

    Primeiro aviso do PSG na segunda parte: Vitinha consegue uma variação rápida de flanco para a esquerda, Kvaratskhelia arrisca o 1×1 contra Malo Gusto mas Sánchez defende o remate do georgiano

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    46'
    Bruno Roseiro

    E volta a rolar a bola, início da segunda parte

    E volta a rolar a bola, início da segunda parte com o pontapé de saída a pertencer ao PSG (que não fez substituições)

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    21:17
    Bruno Roseiro

    Palmer fez o bis mais rápido de um inglês numa final internacional em 60 anos

    Cole Palmer conseguiu fazer o bis mais rápido de um jogador inglês numa final antecipada nos últimos 60 anos

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    21:16
    Bruno Roseiro

    Cole Palmer, o MVP da primeira parte

    Cole Palmer, com dois golos e um assistência, foi o MVP da primeira parte

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    21:13
    Bruno Roseiro

    Intervalo em versão Super Bowl

    Intervalo do Mundial de Clubes em versão Super Bowl, com um espectáculo de música durante o descanso num palco improvisado nas bancadas que termina com os Coldplay

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