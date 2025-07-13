Muitos amarelos por entradas tão duras como desnecessárias, um vermelho direto a João Neves após revisão do VAR por ter puxado o cabelo a Cucurella, nervos à flor da pele que passaram os 90 minutos, com outros momentos de maior tensão que tiveram uma chapada quase de raspão de Luis Enrique a João Pedro como o ponto mais alto entre muitos empurrões com vários jogadores à mistura. Depois de uma primeira parte de futebol total onde o Chelsea derreteu por completo o PSG, o segundo tempo acabou por cair muito em termos de qualidade também por culpa do calor em Nova Iorque e o capítulo final teve episódios evitáveis e sem relação ao que se passou durante o encontro. Assim terminou o Mundial de Clubes nos EUA.

Grande figura? Cole Palmer. O internacional inglês, que começou da pior forma a competição muito longe do que fizera ao longo da temporada, parecia estar a subir como se viu no jogo com o Palmeiras e conseguiu a coroação final depois da troca do Manchester City para o Chelsea na final do Mundial de Clubes diante do PSG: voltou aos golos, conseguiu o primeiro bis da carreira num encontro internacional, tornou-se o jogador inglês a conseguir o segundo bis mais rápido numa final internacional em 60 anos, juntou-se ao lote de dez jogadores que conseguiram marcar dois ou mais golos numa decisão da prova. Palmer ainda faria mais uma assistência para o 3-0 de João Pedro mas o toque decisivo na final estava mais do que garantido.

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Em contrapartida, tudo o que podia correr mal, correu ainda pior ao PSG. Os franceses não sofriam três golos num encontro há 14 jogos, chegavam a esta final com golos consentidos apenas diante o Botafogo e chegaram ao intervalo com um dado que mostrava a total desinspiração da equipa: desde que Nasser Al-Khelaïfi passou a liderar o clube parisiense, esta foi apenas a segunda vez que a equipa saiu ao intervalo a perder por 3-0, algo que tinha acontecido apenas uma vez desde 2011/12 frente ao Nantes (1-3, 2021/22). No final, mais uma contrariedade: num lance em que foi empurrado por Cucurella e depois puxou os cabelos ao lateral, Neves foi expulso pela pela primeira vez na carreira com o árbitro a ir ao VAR trocar o amarelo pelo vermelho.

Tu és o VAR: João Neves é bem expulso? ???? ???? @FIFACWC | @ChelseaFC 3 x 0 @PSG_inside@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld ???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/jVPhTX5deQ — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 13, 2025

????Primeira expulsão na carreira (sénior) de ????????João Neves. pic.twitter.com/zkgNhCkzdf — Playmaker (@playmaker_PT) July 13, 2025

Depois de toda a tensão supracitada, que pode trazer um castigo pesado a Luis Enrique, os jogadores foram esperando em lados separados pela entrega dos prémios e das medalhas que acabou por ter um inesperado protagonista: Donald Trump. O presidente dos EUA, que assistiu à final na tribuna do MetLife Stadium em Nova Iorque com a mulher, Melania Trump, desceu ao relvado com o líder da FIFA, Gianni Infantino, e com os dois presidentes dos clubes, o norte-americano Todd Boehly e Nasser Al-Khelaïfi. Na transmissão da DAZN foram percetíveis mais assobios do que aplausos para Trump mas nem por isso o presidente norte-americano se deixou abalar com a “receção”, levantando o punho e agradecendo a todos os presentes.

????????Pedro Neto conquistou 3 títulos num mês e meio:

????UEFA Conference League (CHE)

????UEFA Nations League (POR)

????FIFA Club World Cup (CHE) pic.twitter.com/7iA7e8UlJ7 — Playmaker (@playmaker_PT) July 13, 2025

Em 2024/25, ????????Dário Essugo sagrou-se tricampeão nacional com 298 minutos pelo ????Sporting e ????Campeão do Mundo com 38 minutos pelo ????????????????????????????Chelsea. pic.twitter.com/tNVTbZIfYT — Playmaker (@playmaker_PT) July 13, 2025

Já no palco, Trump ajudou a entregar todos os prémios. Doué ganhou o galardão de Melhor Jogador Jovem, Robert Sánchez foi eleito o Melhor Guarda-redes (sem que se percebesse ao certo o critério presente para a distinção a não ser a grande exibição feita na final), Cole Palmer recebeu o prémio de Melhor Jogador do Mundial de Clubes. Depois, seguiram-se as medalhas para os vencidos e para os vencedores, com Pedro Neto e Dário Essugo na comitiva num final de temporada de sonho para o jovem médio que não só foi campeão pelo Sporting, onde começou a época, como jogou e ganhou o Mundial na estreia pelo Chelsea.

Cole Palmer foi eleito o MVP oficial do #FIFACWC ????e com justiça observacional mas, nos ratings, foi o 4º melhor… e o Rei fala português e sai já a seguir…#RatersGonnaRate #MundialDeClubes https://t.co/UA9zAbTgxl pic.twitter.com/Q6lTejsglP — GoalPoint (@_Goalpoint) July 13, 2025

A cerimónia estava quase no final, com o Chelsea a ser consagrado como a primeira equipa a ganhar todas as competições da UEFA e da FIFA, mas ainda havia espaço para mais dois pormenores que tiveram Donald Trump como figura principal. No primeiro, que foi apenas capturado pelas câmara da DAZN, Infantino viu que havia uma medalha a mais por entregar e fez questão de dar a mesma ao presidente norte-americano. Depois, Trump foi com o presidente da FIFA entregar a taça ao capitão Reece James, o inglês ainda fez um compasso de espera para que o líder dos EUA pudesse sair daquele momento que costuma estar reservado apenas à equipa vencedora mas Trump ficou mesmo no palco, entre saltos de alegria dos londrinos. O Mundial de Clubes chegava ao fim mas com essa garantia de que para o ano haverá mais… com seleções.

During the national anthem at the Club World Cup, the Jumbotron went to President Trump, who was standing and saluting next to FIFA president Gianni Infantino. Some boos rang out, and the screen quickly moved elsewhere. pic.twitter.com/9XY2MAr2vu — Matt Viser (@mviser) July 13, 2025

Donald Trump también tiene su medalla ???? El regalo de Gianni Infantino al presidente de los Estados Unidos #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/6IWY777hEp — DAZN España (@DAZN_ES) July 13, 2025