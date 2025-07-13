O que se pode dizer ou escrever sobre uma equipa que tem tudo, joga tudo e ganha tudo? É complicado. Os pormenores passam a contar. Coisas que provavelmente nem seriam referidas passam a ser olhadas de uma outra forma. Foi assim que, entre ideias, modelos, dinâmicas, sistemas e esquemas táticos, o enfoque recaiu nas bolas de saída do PSG. Já se tinha visto de tudo, desde o habitual toque para o lado e passe para trás para fazer a partir daí a construção ao pontapé longo fazendo cair mais jogadores sobre um dos corredores. Agora, os franceses deram o passo em frente e, de forma assumida, começaram a arriscar os pontapés longos como se fosse râguebi para ganharem metros e pressionarem o adversário sem posse em cima da outra área.

“Copiámos isso do Lyon mas não vou explicar o motivo pelo qual fazemos isso”, comentou Luis Enrique, passando ao lado de uma possível tentativa falhada no jogo das meias-finais com o Real Madrid em que a bola de saída acabou por sair pela linha de fundo – o que não impediu que, ainda antes dos dez minutos, já estivessem na frente por 2-0. “Temos de mudar, vamos mudar. As equipas acabam sempre por se adaptarem a ti. No futebol não há nada mágico, ou deixas de ser previsível ou estás morto. Há sempre coisas que podemos mudar e melhorar”, acrescentou, dando o mote para mais uma final que poderia trazer o quinto título da temporada depois da Supertaça, da Ligue 1, da Taça de França e da Liga dos Campeões. Mais: o PSG poderia tornar-se a primeira a equipa a ganhar sete títulos referentes a uma época, tendo ainda pela frente a final da Supertaça Europeia com o Tottenham e a decisão da Taça Intercontinental (ainda sem adversário).

Pela frente, o Chelsea. Em condições normais, os londrinos seriam sempre outsiders na decisão. Depois da forma como o PSG bateu Atl. Madrid, Bayern e Atl. Madrid, ainda menos favoritismo tinha. A vitória diante do Fluminense com um bis de João Pedro, acabado de chegar do Brighton para ser titular e decidir a meia-final, mostrou o bom momento dos blues mas a antecâmara da primeira final do Mundial de Clubes neste novo formato não demorou a tornar-se um exercício em que o favorito tentava dizer que não havia nada decidido e o não favorito tentava mostrar argumentos para não ser um jogo com vencedor antecipado. O filme não teria nada a ver com o que se passaria depois em campo mas, antes, parecia estar tudo decidido.

TOP #GOALPOINTRATINGS DO #FIFACWC, entre jogadores com +2/3 dos minutos disputados: 1. PEDRO NETO ???????? (Chelsea) 6.91 (#MVPGoalPoint)

2. Yassine Bono ???????? (Al-Hilal) 6.86

3. Fabián Ruiz ???????? (PSG) 6.78

4. Cole Palmer ???????????????????????????? (Chelsea) 6.74 (MVP oficial)

5. Jude Bellingham ???????????????????????????? (Real Madrid)… https://t.co/6o4xVanQT8 pic.twitter.com/VwsR7duiqx — GoalPoint (@_Goalpoint) July 13, 2025

“Vi quase todos os jogos do PSG nesta competição. Vê-se a qualidade que têm mas vamos fazer o nosso melhor. É óbvio que são uma equipa muito boa, provavelmente a melhor equipa da Europa e do Mundo pela forma como jogam. Todas as equipas podem ser derrotadas mas vamos fazer o nosso melhor. No início da temporada havia muito ruído à volta da equipa por diferentes razões e terminámos a ouvir falar da equipa, da forma como jogámos. Essa é, para nós, a maior conquista do ano. Trouxemos este clube para onde ele tem de estar”, salientava Enzo Maresca. “Um jogo para cumprir calendário? Absolutamente, não. O Chelsea tem uma grande equipa, o treinador trabalha muito bem.Gosto do que propõe, constroem o jogo, os jogadores têm um perfil técnico. É uma equipa completa. Temos de abrir um novo capítulo, conquistar mais grandes troféus para o clube e temos agora o último jogo da temporada para isso”, frisava Luis Enrique. O que o espanhol estava longe de adivinhar era a capacidade que os ingleses teriam para surpreenderem.

Nas últimas 6 edições do ????Mundial de Clubes, os clubes ????????????????????????????ingleses venceram por 4 ocasiões:

2 ????????????????????????????Chelsea

1 ????????????????????????????Manchester City

1 ????????????????????????????Liverpool

1 ????????Real Madrid

1 ????????Bayern pic.twitter.com/BwAJAusfBh — Playmaker (@playmaker_PT) July 13, 2025

Bastaram dez minutos para se perceber que o Chelsea não estava propriamente apostado em ser convidado da festa, neste caso com muito mérito de Maresca e da estratégia montada com e sem bola para encaixar no PSG. Por um lado, explorando espaços entre linhas e as zonas entre laterais e centrais com a mobilidade de Cole Palmer e João Pedro, foi conseguindo aproximações com perigo e uma grande oportunidade num lance que começou em Pedro Neto e que teve Palmer a rematar a rasar o poste da baliza de Donnarumma (8′). Por outro, conseguia travar a zona de construção dos franceses, com uma defesa subida que não dava nem tempo nem para espaço para o adversário pensar. O PSG acabou por ser surpreendido até sair das amarras com uma ideia que tantas vezes foi aproveitando (e bem) ao longo da época: bolas longas na profundidade, possibilidade de subir linhas, controlo em posse das ações. Voltava a normalidade… com um asterisco.

Parecia que tinha entrado, Palmer ???? ???? @FIFACWC | @ChelseaFC 0 x 0 @PSG_inside@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld ???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/znKbdLOXaO — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 13, 2025

Já depois de ter perdido uma oportunidade flagrante ao tentar assistir Hakimi em vez de rematar, Doué teve um lance de perigo depois de surgir no raio de ação que costuma ser de Dembélé para boa defesa de Sánchez (18′) mas havia algo que continuava a falhar nos franceses: a forma como davam espaço para os ingleses lançarem transições que começavam em lançamentos para os corredores. Aconteceu uma vez, aconteceu a segunda vez, à terceira foi de vez: Malo Gusto bateu Nuno Mendes, tentou o remate sem sucesso mas assistiu Cole Palmer no meio para o 1-0 (22′). Seguia-se a paragem para hidratação, continuava a surpresa: mais uma bola na profundidade para Palmer, movimento diagonal do inglês com apoio nas costas a deixar Vitinha na dúvida sobre onde atacar e remate de pé esquerdo a papel químico para o bis com meia hora de jogo.

⏱️ 26 mins

???????????????????????????? Chelsea 1 – 0 Paris SG ???????? ◉ Franceses já equilibraram um pouco, mas ingleses estão sólidos e já ganham#CHEPSG #FIFACWC pic.twitter.com/7n7QFZcKQA — GoalPoint (@_Goalpoint) July 13, 2025

Antes e depois da cooling break: golo do Palmer ???? ???? @FIFACWC | @ChelseaFC 2 x 0 @PSG_inside@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld ???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/LVOkbgOO6t — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 13, 2025

⏱️ 36 mins

???????????????????????????? Chelsea 2 – 0 Paris SG ???????? ◉ Franceses com mais qualidade de passe (92% contra 80%), mas de nada lhes tem valido#CHEPSG #FIFACWC pic.twitter.com/mh0XDGODEa — GoalPoint (@_Goalpoint) July 13, 2025

O lado esquerdo do PSG estava uma autêntica passadeira para o ataque do Chelsea, que várias vezes deixava Nuno Mendes a jogar 1×2 perante os movimentos de Cole Palmer e as subidas sem acompanhamentos de Malo Gusto. Luis Enrique estaria à espera do intervalo para corrigir esse aspeto em termos estruturais mas ainda teria mais uma pedra no caminho entre uma primeira parte de total pesadelo: Palmer voltou a receber a bola com tempo para avançar e pensar sem oposição, deixou que Malo Gusto fizesse o movimento nas suas costas e assistiu João Pedro na área para o 3-0 (43′). João Neves ainda teria um cabeceamento para defesa de Robert Sánchez mas o campeão europeu iria mesmo para o descanso com três golos de desvantagem.

Baila João Pedro ???? ???? @FIFACWC | @ChelseaFC 3 x 0 @PSG_inside@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld ???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/yyUfjQRYHT — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 13, 2025

João Neves a meter a cabeça onde muitos não metem o pé ???? ???? @FIFACWC | @ChelseaFC 3 x 0 @PSG_inside@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld ???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/9NLTcf1hsG — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 13, 2025

⚽️ INTERVALO ????

???????????????????????????? Chelsea 3 – 0 Paris SG ???????? ◉ Surpresa! Não pela vantagem dos blues, mas pelo atropelo

◉ Franceses até têm bola, mas nem perigo criam#CHEPSG #FIFACWC pic.twitter.com/7F7E1jAGYU — GoalPoint (@_Goalpoint) July 13, 2025

Luis Enrique não mexia ao intervalo mas sabia o que teria de ser feito para deixar outra imagem na segunda parte. Para o resultado, esse, teria de haver um golo cedo para ainda permitir sonhar numa fase em que, em alguns lances, os jogadores do Chelsea já não conseguiam chegar tão rápido como no primeiro tempo. Kvicha Kvaratskhelia teve uma primeira ameaça para defesa de Robert Sánchez após boa variação de jogo de Vitinha (48′), Dembélé surgiu isolado na área para nova grande intervenção do guarda-redes espanhol (52′) e esse momento permitiu que os londrinos recuperassem o fôlego, havendo mesmo uma fase de “olés” que vinham das bancadas antes de nova ameaça à baliza dos londrinos numa meia distância de Vitinha (59′). A final já estava mais do que decidida, com Donnarumma a tirar o golo a Liam Delap em duas ocasiões (68′ e 80′) antes de João Neves ser expulso com vermelho direto por ter puxado os cabelos a Cucurella (86′) num final de jogo tenso e que acabou da pior forma, com vários momentos de tensão entre as duas equipas.

Robert Sánchez a fechar a porta a Dembélé ???? ???? @FIFACWC | @ChelseaFC 3 x 0 @PSG_inside@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld ???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/EB3S3GgY5w — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 13, 2025

⏱️ 64 mins

???????????????????????????? Chelsea 3 – 0 Paris SG ???????? ◉ Naturalmente os gauleses estão por cima no jogo neste arranque de 2º tempo#CHEPSG #FIFACWC pic.twitter.com/6lNa7IupOe — GoalPoint (@_Goalpoint) July 13, 2025

Delap a ver se o Donnarumma estava atento ???? ???? @FIFACWC | @ChelseaFC 3 x 0 @PSG_inside@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld ???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/nrsTvDRQVi — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 13, 2025

⏱️ 83 mins

???????????????????????????? Chelsea 3 – 0 Paris SG ???????? ◉ João Neves ???????? já igualou o máximo de desarmes da prova (8)#CHEPSG #FIFACWC pic.twitter.com/i2YX6lgHaL — GoalPoint (@_Goalpoint) July 13, 2025

Tu és o VAR: João Neves é bem expulso? ???? ???? @FIFACWC | @ChelseaFC 3 x 0 @PSG_inside@FIFACWC | 14 Junho – 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld ???? Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/jVPhTX5deQ — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 13, 2025

⚽️ FINAL ✅

???????????????????????????? Chelsea 3 – 0 Paris SG ???????? ◉ Os blues são campeões do Mundo

◉ Recital na 1ª parte deixou gauleses "aos papéis"

◉ Três golos antes do intervalo e depois foi gerir

◉ Todos os ratings do #MundialDeClubes em https://t.co/QZuwKyufuG#CHEPSG #RatersGonnaRate… pic.twitter.com/PIeFeM0Nms — GoalPoint (@_Goalpoint) July 13, 2025

A pérola

Marcar dois golos e fazer uma assistência numa final internacional é quase um passe para a vitória de MVP do jogo. Cole Palmer, claro, não foi exceção. Enzo Maresca teve muita influência no jogo que o inglês conseguiu fazer pela capacidade que conseguiu dar à equipa para explorar os espaços e os tempos certos pela direita do ataque para potenciar as melhores qualidades do esquerdino mas o antigo jogador do Manchester City abriu o livro como não tinha ainda feito neste Mundial de Clubes, confirmando uma prova sempre em crescendo onde começou como uma mera sombra e acabou como grande estrela.

⚽️ MVP DO JOGO ⭐️

???????????????????????????? Chelsea 3 – 0 Paris SG ???????? ◉ Tremenda exibição de Cole Palmer ???????????????????????????? . O inglês bisou, fez uma assistência e esteve intratável no drible e nas conduções com bola

◉ Todos os ratings do #MundialDeClubes em https://t.co/QZuwKyufuG#CHEPSG #FIFACWC… pic.twitter.com/eeqg4yhKoh — GoalPoint (@_Goalpoint) July 13, 2025

O joker

Chegou, viu e venceu. Literalmente, venceu. As regras deste Mundial de Clubes não são propriamente as melhores a partir do momento em que permitem que uma equipa contrate um jogador durante a prova e possa de imediato contar com ele em campo mas nem o Chelsea, nem João Pedro têm culpa disso, com o avançado brasileiro contratado ao Brighton a fazer a estreia diante do Palmeiras, a bisar na meia-final com o Fluminense e a marcar mais um golo na decisão com o PSG, em mais uma exibição onde mostrou ser o tipo de avançado que os londrinos precisavam não só em posse mas também sem bola.

????????Brasileiros a marcar numa final do ????Mundial de Clubes:

Mineiro

Adriano Gabiru

Kaká

Dante

Roberto Firmino

Raphael Veiga

Vinícius Júnior

João Pedro pic.twitter.com/sIzi6RJUAq — Playmaker (@playmaker_PT) July 13, 2025

A sentença

Com este triunfo, o Chelsea termina a temporada de 2024/25 com as conquistas do Mundial do Clubes e da Liga Conferência além do apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões via quarto lugar da Premier. Já o PSG, que pela primeira vez na história ganhou a Champions, termina a época da pior forma e perde a oportunidade de ser a primeira equipa a conquistar sete títulos referentes à mesma época, tendo ainda Supertaça Europeia e Taça Intercontinental para discutir em 2025/26.

????????????????????????????Chelsea é a única equipa europeia que conquistou todos os troféus UEFA e FIFA. Nota: a Taça Intercontinental não era organizada pela FIFA. Os ingleses nunca disputaram a prova até 2004. pic.twitter.com/A63DaNZrZ8 — Playmaker (@playmaker_PT) July 13, 2025

A mentira

Ao longo da presença nos EUA, Luis Enrique sabia que tinha um potencial problema em mãos: a questão física. Tentou minimizar isso com idas à praia, com treinos que mais não eram do que trabalho de recuperação e pouco mais, com folgas que queriam deixar os jogadores frescos em termos mentais para o resto. Para a final, não chegou. Longe disso. Se existe um enorme mérito na estratégia que foi montada por Enzo Maresca para encaixar o Chelsea na forma de jogar dos franceses, a intensidade, a velocidade e a agressividade dos ingleses, que foram fazendo sempre várias mudanças na equipa além de terem muitos mais jogadores como opção, acabou por ser o fator determinante para a decisão. Mais: se PSG e Chelsea, com estas armas, jogassem dez vezes, os parisienses nunca sairiam atrás no final…