Netanyahu diz que Israel não permitirá que Síria se torne num “segundo Líbano”

A Síria condenou os ataques israelitas desta terça-feira a posições das forças do país, que terão matado “vários membros” das “forças armadas e de segurança” do país, “para além de vários civis inocentes”.

Num comunicado publicado na rede social X, o governo sírio considerou que este ataque foi um “ato criminoso” que constitui uma “violação flagrante da soberania da República Árabe da Síria”, assim como “dos princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas”.

“Este ataque ocorreu num momento calculado e num contexto suspeito, claramente destinado a minar a estabilidade nacional e a atingir a unidade síria num momento crítico em que o Estado está a trabalhar para consolidar a segurança e sair das consequências da guerra”, lê-se ainda.

No comunicado, a Síria reafirmou ainda “a sua adesão inabalável ao seu direito legítimo de defender o seu território e o seu povo por todos os meios permitidos pelo direito internacional”.