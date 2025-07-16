Israel diz que está a agir com "responsabilidade, moderação e bom senso" na Síria

O partido ultraortodoxo Shas anunciou hoje que vai abandonar a coligação governamental em Israel, deixando o executivo liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em minoria no parlamento.

O Shas é o segundo partido ultraortodoxo a deixar a coligação que garantia a Netanyahu uma maioria no parlamento israelita, depois de na terça-feira o partido Judaísmo Unido da Torá (UTJ) ter anunciado a sua saída.

O partido afirmou que vai abandonar a coligação devido à recusa de Netanyahu de aprovar uma lei que isenta os estudantes da ‘yeshiva’ (escola talmúdica) do serviço militar, de acordo com os meios de comunicação social locais.

Contudo, o Shas afirmou que não pretende prejudicar a coligação de Netanyahu, admitindo que poderá votar ao lado do primeiro-ministro em algumas leis, continuando assim a viabilizar o Governo que de outra maneira poderia colocar em causa.

Quando estas saídas forem efetivas, a coligação de Netanyahu terá 50 lugares no parlamento de 120 lugares.