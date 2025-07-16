Momentos-chave
- TPI rejeita pedido de Israel para deixar cair mandado de captura contra Netanyahu
- Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se na quinta sobre situação na Síria
- Exército sírio começa retirada de Sweida
- "Qual é a próxima capital?". MNE iraniano critica ataques israelitas à Síria
- Israel diz que está a agir com "responsabilidade, moderação e bom senso" na Síria
- Trump garante ter "boas notícias sobre Gaza"
- MNE sírio acusa Israel de querer "inflamar tensões" e "minar" segurança
- EUA dizem à Síria para retirar tropas do sul
- Novo ataque israelita atinge subúrbios de Damasco
- Síria pede reunião do Conselho de Segurança da ONU
- Novos confrontos em Sweida apesar de cessar-fogo
- Herzog avisa que Israel "não vai ficar de braços cruzados" perante situação na Síria
- Ben-Gvir diz que é preciso "eliminar" Presidente da Síria
- Líder druso nega informações sobre cessar-fogo
- Ministério da Administração Interna da Síria revela detalhes do cessar-fogo
- Número de feridos em ataque israelita a Damasco sobe para 28
- Drusos da Síria chegam a novo acordo de cessar-fogo com o governo em Sweida
- EUA estão "muito preocupados" com os ataques israelitas à Síria, assume Rubio
- Ataques israelitas a Damasco fazem pelo menos um morto e 18 feridos
- IDF preparam-se para combates na Síria durante vários dias
- IDF assumem ofensiva em toda a região para travar ataques contra drusos na Síria
- MNE de Israel critica inação da comunidade internacional por ataques a minorias na Síria
- Imprensa síria diz que Israel atingiu o palácio presidencial em Damasco
- Ministro da Defesa de Israel diz que ataque a Damasco foi um "aviso". Promete ofensiva maior se não abandonarem Sweida
- Netanyahu pede a drusos israelitas que não se desloquem até a Síria diante situação "muito séria"
- Mortes em centro de ajuda sobem para 21 e autoridades de saúde falam em 93 mortos nas últimas horas
- Khamenei acusa Israel de querer o fim do regime com ataques de junho e garante que Irão está pronto para responder
- IDF lançam ataque em Damasco e reforçam tropas na fronteira com a Síria
- Julgamento de Netanyahu interrompido com agravamento das hostilidades na Síria
- Relatório. Guerra domina desinformação em junho
- Líder druso pede intervenção de Israel na Síria
- Embaixador americano Mick Huckabee vai ao tribunal em sinal de apoio a Netanyahu no julgamento
- Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês garante apoio à soberania do Irão em encontro com homólogo iraniano
- Israel ataca aeroporto perto de Sweida e ministro da Defesa avisa que forças sírias devem retirar-se da região
- Fundação Humanitária de Gaza culpa Hamas pela morte de 20 pessoas num centro de distribuição
- Trump vai reunir-se hoje com líderes do Qatar e do Bahrein na Casa Branca
- Ataques israelitas em Gaza terão provocado pelo menos 20 mortos nas primeiras horas de quarta-feira
- IDF abrem novo corredor em Gaza e dividem região de Khan Younis
Histórico de atualizações
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Vamos encerrar por aqui este artigo liveblog, que acompanhou a atualidade relacionada com a guerra na Ucrânia na última quarta-feira.
Continue a seguir-nos na seguinte ligação:
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TPI rejeita pedido de Israel para deixar cair mandado de captura contra Netanyahu
Juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI) rejeitaram esta quarta-feira o pedido de Israel para retirar o mandado de captura contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa. Negaram também um pedido de Telavive para suspender a investigação mais ampla a alegados crimes nos territórios palestinianos, lê-se numa decisão publicada no seu site.
TPI emite mandados de captura contra Netanyahu, Gallant e Deif. Primeiro-ministro israelita condena “decisão escandalosa”
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O que aconteceu até agora
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O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou um acordo para pôr fim aos ataques aéreos israelitas contra o território sírio. “Entrámos em contacto com todas as partes envolvidas nos confrontos na Síria. Acordámos medidas específicas que porão fim esta noite a esta situação preocupante e assustadora”, revelou esta noite.
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Esta quarta-feira também já tinha sido anunciado um cessar-fogo entre o governo sírio e a comunidade de drusos na Síria após os confrontos em Sweida. A retirada de tropas sírias da cidade já começou, confirmou o ministro de Defesa sírio num comunicado que não fazia qualquer menção às restantes forças de segurança do governo mobilizadas para aquela região.
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Os ataques aéreos israelitas em Damasco provocaram pelos menos uma morte e 28 feridos. A ofensiva, que incluiu alvos como o palácio presidencial e o Ministério da Defesa sírio, foi justificada por Israel como uma medida para pressionar o regime sírio a retirar-se de Sweida, uma área habitada predominantemente por drusos, uma comunidade etno-religiosa com laços a Israel.
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A Síria pediu hoje uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Diplomatas ouvidos pela agência Reuters adiantam que o pedido foi aceite e que está prevista uma reunião amanhã.
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Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se na quinta sobre situação na Síria
A Síria pediu hoje uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Diplomatas ouvidos pela agência Reuters adiantam que o pedido foi aceite e que está prevista uma reunião amanhã.
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Exército sírio começa retirada de Sweida
Começou a retirada dos soldados sírios da cidade de Sweida, uma área habitada predominantemente pela comunidade de drusos. A informação foi confirmada pelo ministro de Defesa da Síria em comunicado, citado pelo Times of Israel, depois de ser anunciado um cessar-fogo.
A declaração não mencionou, no entanto, nenhuma retirada das outras forças de segurança do governo que foram enviadas para a cidade na terça-feira depois dos confrontos entre drusos e tribos beduínas.
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"Qual é a próxima capital?". MNE iraniano critica ataques israelitas à Síria
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão condenou os ataques israelitas contra o território sírio. “Infelizmente, isto é tudo muito previsível. Qual é a próxima capital?”, escreveu numa publicação na rede social X.
“O regime israelita raivoso não conhece limites e só conhece uma linguagem”, sublinhou Seyed Abbas Araghchi, acrescentando que o mundo deve unir-se para pôr fim à agressão descontrolada.
Unfortunately, this was all too predictable. Which capital is next?
The rabid Israeli regime knows no bounds and only grasps one language. The world, including the region, must unite to end its unhinged aggression.
Iran supports the sovereignty and territorial integrity of… pic.twitter.com/93kueERy2S
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 16, 2025
Araghchi garantiu ainda que o Irão apoia a soberania e integridade territorial da Síria e que vai sempre estar ao lado do povo sírio.
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Israel diz que está a agir com "responsabilidade, moderação e bom senso" na Síria
O chefe do Estado-Maior israelita, general Eyal Zamir, defendeu hoje as ações militares contra o território sírio. “Os comandantes e soldados estão a agir com responsabilidade, moderação e bom senso”, afirmou, segundo a Al Jazeera, ao visitar a fronteira com a Síria nos Montes Golã.
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Trump garante ter "boas notícias sobre Gaza"
Num evento na Casa Branca, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que tem “boas notícias sobre Gaza”, sem especificar.
A declaração citada pela imprensa internacional deverá ter a ver com as negociações, que continuam a decorrer, para garantir um cessar-fogo em Gaza.
Como conta o Haaretz, Trump deverá encontrar-se esta noite em Washington com o primeiro-ministro do Qatar, Mohammed Al-Thani, sendo expectável que discutam as condições para um cessar-fogo, uma vez que as negociações estão a decorrer em Doha.
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EUA anunciam acordo para parar ataques israelitas contra a Síria
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou um acordo para parar já hoje à noite os bombardeamentos de Israel contra a Síria.
“Entrámos em contacto com todas as partes envolvidas nos confrontos na Síria. Acordámos medidas específicas que porão fim esta noite a esta situação preocupante e assustadora”, adiantou o chefe da diplomacia norte-americana nas redes sociais.
Antes do anúncio de Rubio, o governo sírio e líderes da minoria religiosa drusa, apoiada por Israel, anunciaram um novo cessar-fogo, após dias de confrontos que ameaçaram desestabilizar a transição política pós-guerra do país do Médio Oriente.
We have engaged all the parties involved in the clashes in Syria. We have agreed on specific steps that will bring this troubling and horrifying situation to an end tonight. This will require all parties to deliver on the commitments they have made and this is what we fully…
— Marco Rubio (@marcorubio) July 16, 2025
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MNE sírio acusa Israel de querer "inflamar tensões" e "minar" segurança
O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria publicou um comunicado na rede social X em que condena as ofensivas “traiçoeiras” israelitas.
“Este ataque flagrante, parte de uma política deliberada das entidades israelitas para inflamar as tensões, espalhar caos e minar a segurança e estabilidade da Síria, constituiu uma violação flagrante da carta das Nações Unidas e da lei internacional humanitária”, sublinha.
بيان حول استهداف إسرائيل مؤسسات الدولة والاعتداء على سيادة سوريا pic.twitter.com/WkdaJxYuoy
— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) July 16, 2025
O ministério acrescenta que a Síria considera Israel “totalmente responsável por esta escalada perigosa” e reafirma o seu direito de se defender. Deixa um apelo à comunidade internacional, em particular ao Conselho de Segurança da ONU, para que cumpra as suas responsabilidades e tome medidas concretas para pôr fim à agressão israelita.
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EUA dizem à Síria para retirar tropas do sul
A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano adiantou que Washington pediu as autoridades sírias para retirar as tropas para apaziguar a situação na região.
“Obviamente, são rivalidades históricas de longo termo entre diferentes grupos no sudoeste da Síria, beduínos, a comunidade de drusos, e levou a uma situação infeliz e a um mal entendido, parece, entre o lado israelita e o lado sírio”, apontou Tammy Bruce, segundo a Reuters, repetindo as palavras do secretário de Estado.
Questionada sobre se Washington foi previamente avisada por Israel sobre os ataques, a porta-voz respondeu que não tinha conhecimento disso. “Acho que a reação do Presidente e do secretário de Estado indica que estamos a reagir do modo que devíamos quando se trata de algo que foi inesperado e que podia ser resolvido”, afirmou.
Tammy Bruce acrescentou que Washington espera ver “progressos reais” nas próximas horas.
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Novo ataque israelita atinge subúrbios de Damasco
Um novo ataque aéreo israelita atingiu uma zona de subúrbios na capital síria, Damasco. A informação é avançada pela agência de notícias Reuters, que cita fontes locais.
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Síria pede reunião do Conselho de Segurança da ONU
A Síria pediu esta quarta-feira uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas sobre “as consequências da agressão israelita no território sírio”, lê-se num carta do governo a que a agência Reuters teve acesso.
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Novos confrontos em Sweida apesar de cessar-fogo
A agência de notícias Reuters está a relatar novos confrontos na cidade de Sweida, apesar de ter sido anunciado um cessar-fogo entre o governo e a comunidade de drusos.
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Guterres condena ataques aéreos de Israel na Síria
António Guterres pediu o fim imediato de todas as violações da soberania e da integridade territorial da Síria, de acordo com um comunicado lido pelo porta-voz do secretariado das Nações Unidas.
“O secretário-geral condena os crescentes ataques aéreos de Israel em Sweida, Daraa e no centro de Damasco, assim como os relatos sobre a redistribuição das Forças de Defesa Israelitas nos Golã”, disse Stéphane Dujarric.
Guterres está igualmente alarmado com a contínua escalada de violência em Sweida, uma zona de maioria drusa, no sul do país, onde já morreram centenas de pessoas, acrescentou o porta-voz.
O ex-primeiro-ministro português condenou a violência contra civis na Síria, incluindo relatos de assassínios arbitrários e “atos que atiçam as chamas das tensões sectárias e roubam ao povo da Síria a oportunidade de paz e reconciliação após 14 anos de conflito brutal”.
O líder da ONU concluiu o comunicado, reiterando a necessidade de apoiar uma transição política credível, ordenada e inclusiva na Síria, em conformidade com as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
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Netanyahu com governo minoritário em Israel após saída de segundo partido ultraortodoxo
O partido ultraortodoxo Shas anunciou hoje que vai abandonar a coligação governamental em Israel, deixando o executivo liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em minoria no parlamento.
O Shas é o segundo partido ultraortodoxo a deixar a coligação que garantia a Netanyahu uma maioria no parlamento israelita, depois de na terça-feira o partido Judaísmo Unido da Torá (UTJ) ter anunciado a sua saída.
O partido afirmou que vai abandonar a coligação devido à recusa de Netanyahu de aprovar uma lei que isenta os estudantes da ‘yeshiva’ (escola talmúdica) do serviço militar, de acordo com os meios de comunicação social locais.
Contudo, o Shas afirmou que não pretende prejudicar a coligação de Netanyahu, admitindo que poderá votar ao lado do primeiro-ministro em algumas leis, continuando assim a viabilizar o Governo que de outra maneira poderia colocar em causa.
Quando estas saídas forem efetivas, a coligação de Netanyahu terá 50 lugares no parlamento de 120 lugares.
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Herzog avisa que Israel "não vai ficar de braços cruzados" perante situação na Síria
O Presidente Isaac Herzog garantiu hoje que Israel “não vai ficar de braços cruzados” quando surgem “ameaças jihadistas” do outro lado da fronteira ou quando “aliados e familiares de israelitas — os filhos e filhas da comunidade de drusos, parte integral de nós — estão a ser atacados”.
“Israel têm de agir e está de facto a agir e vai continuar a fazê-lo até que a segurança e calma regresse à fronteira”, sublinhou, segundo o Times of Israel. Herzog deixou um apelo que os drusos em Israel não cruzem a fronteira para a Síria, depois de ser noticiado que cerca de mil o fizeram no início do dia.
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Ben-Gvir diz que é preciso "eliminar" Presidente da Síria
O ministro da Segurança Nacional israelita, Ben-Gvir, defendeu que é necessário “eliminar” o Presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa. “As imagens horríveis da Síria só provam uma coisa: uma vez jihadista, sempre jihadista”, escreveu na rede social X, numa referência ao facto de ter liderado a Frente al-Nusra, que teve ligações à al-Qaeda.
התמונות המזעזעות מסוריה – מוכיחות דבר אחד, פעם ג'יהאדיסט תמיד ג'יהאדיסט. מי שרוצח, גוזר שפמים, משפיל, אונס, לא צריך לנהל איתו קשרי משא ומתן והדבר היחיד שצריך לעשות עם ג׳ולאני זה לחסל אותו. אני אוהב את הדרוזים אזרחי מדינת ישראל, שולח להם חיבוק חם ואומר – אנחנו צריכים לחסל את ראש… pic.twitter.com/2GHLMGFM3g
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) July 16, 2025
“Eu amo os cidadãos drusos do Estado de Israel, envio-lhes um abraço caloroso e digo: é preciso cortar a cabeça da serpente”, sublinhou.
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Líder druso nega informações sobre cessar-fogo
Hikmat al-Hijri, um líder druso no sul da Síria, negou a existência de um cessar-fogo, uma informação avançada pelo Ministério da Administração Interna síria e por um outro líder religioso, o xeque Yousef Jarbou.
Al-Hijri garantiu que os combates vão continuar até que todo o território de Sweida seja “libertado”. “Não há acordo, negociação ou mandato com o governo sírio”, sublinhou, segundo a Al Jazeera.
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Ministério da Administração Interna da Síria revela detalhes do cessar-fogo
O Ministério da Administração Interna da Síria confirmou à Al Jazeera o cessar-fogo entre o governo e os grupos drusos em Sweida.
O acordo estipula o cessar imediato de todas as operações militares e um compromisso de todas as partes para acalmar a situação em Sweida, bem como a formação de um comité para supervisionar o cessar-fogo, que inclua representantes do estado e líderes religiosos. Além disso, o acordo também menciona a criação de postos de controlo e segurança, com o envolvimento de polícias de Sweida.