Francisco Assis diz agora ao Congresso que no contexto em que se atravessam “momentos muito difíceis na Europa, no mundo e no país”, o PS “tem de assumir um especial sentido de responsabilidade nesta época tão complexa.” O dirigente nacional do PS avisa: “Não podemos aparecer aos olhos do País nem como um grupo de melancólicos ressentidos, nem como um grupo de resignados.”

Assis defende que os socialistas têm de “ser capazes de fazer oposição firme, séria e responsável.”

Sobre a questão do TC, o eurodeputado diz que “há que distinguir, numa sociedade democrática, matérias de regime, de natureza constitucional, de outras matérias que tem a ver com a governação quotidades, de opções legítimas e diferentes de governação do dia a dia”.

Assis lembra que a democracia portuguesa “construiu-se e consolidou-se com base em entendimento essencial entre o PSD e PS” e que da Constituinte às duas revisões constitucionais “sempre estes dois partidos se entenderam.”

Para Assis, “as democracias não existem se não coexistirem duas grandes forças moderadas à esquerda e à direita e se elas não fossem capazes”. O membro do Secretariado Nacional admite que “o PS, talvez inebriado do exercício de poder, não tratou devidamente o PSD. Usámos de alguma sobranceria da relação com o PSD”, mas diz que isso “não justifica fazer qualquer mudança de natureza constitucional, ignorar o PS ou procurar uma maioria que exclua o PS, porque isso põe em causa” o sistema democrático.

Francisco Assis diz que assistiu surpreendido ao anúncio de Ventura de que teria “um acordo com PSD” e questiona: “Em que estado o país estaria se Luís Montenegro tivesse agora André Ventura como porta-voz?”

Assis fez ainda um “apelo àqueles e àquelas que no PSD não estão contentes com esta situação, que sabem que temos razão, não deixem isto passar. Que o PS e o PSD continuem a ser os partidos estruturantes.”

O eurodeputado elogia também António José Seguro, um “socialista decente”, acrescentando que “a maioria eleitoral da segunda volta significa que o eleitorado da direita democrática em Portugal é fiel aos grandes princípios democrático.”