Alguns danos causados pelos ataques israelitas e americanos em locais do património cultural do Irão poderão ser irreparáveis, alertou esta terça-feira o representante iraniano junto da UNESCO, manifestando-se “chocado” com o que viu, após um mês de guerra.

Vários edifícios históricos, sítios culturais e outros tesouros do património iraniano sofreram ataques desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, desencadeada pela ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

No Palácio de Saadabad, em Teerão, inscrito na lista do património mundial da UNESCO e danificado na sexta-feira após um ataque americano e israelita, “poderá ser impossível de reparar alguns danos”, segundo os especialistas consultados, explicou esta em conferência de imprensa o secretário-geral da Comissão Nacional Iraniana para a UNESCO, Hassan Fartousi.