Trump e Netanyahu terão tido "conversa acalorada" sobre ataque no Qatar. Líder dos EUA disse que "decisão não foi sensata"

Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Presidente israelita diz que encontro com Keir Starmer foi "difícil"
- Macron e Trump falaram ao telefone sobre ataque de Israel ao Qatar
- 9 mortos e 118 feridos no ataque israelita ao Iémen
- "Continuaremos a atacar". Netanyahu ameaça Iémen com mais bombardeamentos
- Reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU adiada para quinta-feira
- Ataque israelita a Sanaa provoca vários mortos e feridos, avançam os media houthis
- IDF reivindicam ataques à capital do Iémen
- Jornalista israelita comemora em direto ataque a Doha com champanhe
- Israel está a bombardear a capital do Iémen
- Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebido em Doha
- "Não haverá imunidade para terroristas" em nenhum lugar, afirma embaixador de Israel na ONU
- Líderes do Médio Oriente deslocam-se até Doha após ataques israelitas
- China e Rússia condenam ataque israelita ao Qatar
- Forças israelitas atacam outro prédio na Cidade de Gaza
- Ataques israelitas em Gaza fizeram 34 mortos na manhã desta quarta-feira
- Von der Leyen diz-se "amiga de longa data de Israel", lembra reféns e ataca Hamas: "São terroristas que querem destruir Israel"
- Netanyahu promete “resgatar” todos os reféns após libertação de estudante no Iraque
- Von der Leyen apresenta pacote de sanções contra Israel e propõe "suspensão parcial do acordo de associação comercial"
- Von der Leyen pede maioria no Parlamento Europeu para pacote de sanções contra Israel
- "A fome nunca pode ser uma arma de guerra." Presidente da Comissão Europeia endurece discurso contra Israel
- "Não foi um ataque contra o Qatar, foi um ataque contra o Hamas", diz embaixador de Israel na ONU
- Pelo menos 14 mortos em ataques israelitas esta quarta-feira em Gaza
- Preços do petróleo sobem após ataque israelita contra o Qatar
- Trump não está "nada satisfeito" com o ataque de Israel ao Qatar
- Conselho de Segurança da ONU reúne-se de emergência após ataque de Israel contra o Qatar
Histórico de atualizações
-
O que se passou até agora
- Israel realizou um ataque aéreo em Doha, Qatar, que visava uma delegação do Hamas. Este ataque resultou na morte de seis pessoas, das quais cinco pertenciam ao grupo palestiniano. O incidente foi amplamente criticado pela comunidade internacional por violar a soberania do Qatar e desencadear uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, programada para discutir o aumento das tensões no Médio Oriente.
- O Presidente dos EUA, Donald Trump, expressou insatisfação com o ataque de Israel ao Qatar, um aliado dos Estados Unidos e mediador nas negociações entre Israel e o Hamas. Trump lamentou que um aliado dos EUA tenha sido atacado e destacou que a situação não beneficia os esforços para a libertação dos reféns.
- A China e a Rússia condenaram o ataque de Israel ao Qatar, considerando-o uma violação do direito internacional e alertando para o aumento da instabilidade na região. O Qatar manifestou a intenção de tomar medidas legais e diplomáticas em resposta à agressão.
- Paralelamente, Israel lançou ataques aéreos no Iémen, justificados como retaliação a ataques de drones houthis em território israelita, resultando em dezenas de vítimas. A situação no Médio Oriente permanece tensa, com reações internacionais a condenarem a escalada de violência e a União Europeia a considerar medidas como sanções contra Israel.
-
-
Este liveblog fica por aqui.
Continue a acompanhar toda atualidade sobre a guerra no Médio Oriente neste novo liveblog, que agora abrimos.
Herzog afirma que Israel está “pronto para um acordo completo” com o Hamas, apesar do ataque em Doha
-
Trump e Netanyahu terão tido "conversa acalorada" sobre ataque no Qatar. Líder dos EUA disse que "decisão não foi sensata"
O Presidente dos EUA, Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, terão tido “uma conversa acalorada” sobre o ataque no Qatar, de acordo com altos funcionários norte-americanos citados pelo Wall Street Journal.
De acordo com o jornal, Trump terá transmitido uma “profunda frustração por ter sido apanhado de surpresa” pelo ataque, já que só terá sido informado enquanto o bombardeamento acontecia e através do exército norte-americano.
Trump também terá ficado frustado que o ataque tenha atingido o Qatar, país aliado dos EUA e que é mediador nas negociações para um cessar-fogo, lê-se ainda.
“Netanyahu respondeu que teve uma breve oportunidade para lançar os ataques e aproveitou-a”, disseram ainda os funcionários.
-
-
Ataque israelita “matou toda a esperança” dos reféns em Gaza, defende o primeiro-ministro catari
O primeiro-ministro catari sublinhou hoje que o ataque israelita contra membros do Hamas no Qatar “matou toda a esperança” dos reféns em Gaza, acrescentando que o chefe do Governo de Israel deve ser “levado à justiça”.
“Penso que o que [Benjamin] Netanyahu fez ontem foi acabar com toda a esperança dos reféns”, sublinhou Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, numa entrevista à estação CNN.
O ataque israelita em Doha, condenado pela comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, teve como alvo uma delegação negocial do Hamas, que estava reunida para analisar uma proposta norte-americana de cessar-fogo na Faixa de Gaza.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, apelou hoje ao Qatar para “expulsar ou acusar terroristas” no seu território, comparando a operação levada a cabo na terça-feira pelas forças israelitas, que matou seis pessoas, das quais cinco eram elementos do Hamas, à retaliação dos Estados Unidos aos atentados de 11 de setembro de 2001, executados pela organização terrorista Al-Qaida em Nova Iorque e Washington.
-
-
Presidente israelita diz que encontro com Keir Starmer foi "difícil"
O Presidente de Israel, Isaac Herzog, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, tiveram um encontro “difícil” em Londres, assumiu o líder israelita.
“Foi um encontro entre aliados, mas foi um encontro difícil”, assumiu Herzog citado pelo Guardian. “Foram ditas coisas difíceis e duras, e claramente nós podemos discutir, porque quando dois aliados se juntam eles conseguem discutir. Somos duas democracias, ambos compreendemos as ameaças dos jihadistas”.
Os dois líderes discutiram a entrada de ajuda humanitária em Gaza e a intenção do Reino Unido reconhecer a Palestina como país. “Acreditamos que uma resolução unilateral sobre um estado palestiniano será adverso e afetará negativamente qualquer processo futuro, porque será perigoso. Não vau ajudar um palestiniano, um refém, e pode ser interpretado de forma adversa pelo Hamas”.
-
-
Macron e Trump falaram ao telefone sobre ataque de Israel ao Qatar
Os Presidentes de França e dos EUA, Emmanuel Macron e Donald Trump, falaram ao telefone esta noite, anunciou o francês na rede social X, que falou numa “chamada excelente”.
Na ligação, os líderes partilharam as suas preocupações “sobre a situação no Médio Oriente, após os ataques israelitas no Qatar”.
Ambos falaram ainda sobre “os desenvolvimentos preocupantes na guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, particularmente após as incursões de drones russos na Polónia”.
“A cooperação estreita entre europeus e americanos é crucial em cada uma destas frentes. Juntos, podemos dar um contributo decisivo para a paz e a segurança”, sublinhou Macron.
Excellent phone call with President @realDonaldTrump.
We discussed the troubling developments in Russia’s war of aggression against Ukraine, particularly following Russian drone incursions into Poland.
We also shared our concerns about the situation in the Middle East,…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 10, 2025
-
Sobe para 35 número de mortos em ataques aéreos israelitas ao Iémen
Pelo menos 35 pessoas morreram e 131 ficaram feridas hoje em ataques aéreos israelitas a instalações dos rebeldes Huthis no Iémen, indicou o grupo xiita, que controla grande parte do país, incluindo a capital, Sana.
“O número de mártires e feridos entre os cidadãos vítimas do pérfido crime sionista subiu para 35 mártires e 131 feridos”, declarou o porta-voz do Ministério da Saúde Huthi, Anees Alasbahi, na rede social X, acrescentando que esta contagem não é definitiva.
تحديث بإرتفاع عدد الشهداء والجرحى من المواطنين بالجريمة الصهيونية الغادرة التي أقدم عليها كيان العدو الصهيوني المجرم بإستهدافه بعدة غارات ع العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف عصر يومنا الاربعاء10 سبتمبر 2025م
ارتفع عدد الشهداء والجرحى في امانة العاصمة ومحافظةالجوف
الى 35شهيدا و 131جريحا pic.twitter.com/TT2RPtI3Qc
— د. أنيس الاصبحي Dr-Anees Alasbahi (@alasbahi_dr) September 10, 2025
-
Netanyahu apela ao Qatar para expulsar ou acusar “terroristas”
O primeiro-ministro israelita apelou hoje ao Qatar para “expulsar ou acusar terroristas” no seu território, um dia após o ataque em Doha contra dirigentes do grupo islamita palestiniano Hamas.
“Digo ao Qatar e a todas as nações que abrigam terroristas: devem expulsá-los ou levá-los à justiça. Porque se não o fizerem, nós faremos”, avisou Benjamin Netanyahu num vídeo divulgado pelo seu gabinete.
O chefe do Governo de Israel comparou a operação levada a cabo na terça-feira pelas forças israelitas, que matou seis pessoas, das quais cinco eram elementos do Hamas, à retaliação dos Estados Unidos aos atentados de 11 de setembro de 2001, executados pela organização terrorista Al-Qaida em Nova Iorque e Washington.
“Recordamos o 11 de setembro. Nesse dia, os terroristas islâmicos cometeram a pior barbárie em solo norte-americano desde a fundação dos Estados Unidos. Temos também um 11 de setembro”, declarou Netanyahu, referindo-se aos massacres liderados pelo Hamas em solo israelita em 2023, que mataram cerca de 1.200 pessoas e desencadearam o atual conflito na Faixa de Gaza.
O chefe do Governo israelita frisou que se tratou da “pior barbárie contra o povo judeu desde o Holocausto”, insistindo na comparação com os ataques do 11 de setembro, na véspera do 24.º aniversário, e da ofensiva militar que os Estados Unidos conduziram de seguida no Afeganistão.
“O que fizeram os Estados Unidos depois do 11 de setembro? Prometeram caçar os terroristas que cometeram este crime atroz, onde quer que estivessem”, observou.
-
-
Presidente israelita em Londres para protestar contra reconhecimento do Estado palestiniano
O Presidente israelita, Isaac Herzog, reuniu-se hoje em Londres com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, para protestar contra a intenção de o Reino Unido reconhecer o Estado da Palestina e contra as sanções impostas ao seu país.
Os dois líderes apertaram as mãos diante dos fotógrafos e câmaras em Downing Street.
Antes do encontro, o gabinete de Herzog indicou que o Presidente israelita irá “salientar que qualquer iniciativa que vise reconhecer um Estado palestiniano nesta fase equivaleria a recompensar o terrorismo e poderia comprometer os esforços para obter a libertação dos reféns e pôr fim à guerra”.
Por outro lado, acrescentou a mesma fonte, Herzog irá “denunciar também a existência de uma onda horrível de antissemitismo” no Reino Unido.
Keir Starmer condenou os ataques perpetrados na terça-feira por Israel em Doha contra líderes do Hamas, denunciando uma “violação da soberania do Qatar”, e indicou que o faria saber “com a maior clareza” ao Presidente israelita.
-
9 mortos e 118 feridos no ataque israelita ao Iémen
O ataque das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) à capital do Iémen, Sanaa, e à região de al-Jawf provocou 9 mortos e 118 feridos, seguindo o Ministério da Saúde do país, citado pela Al Jazeera.
O ministério alertou, ainda, para o facto de estes números virem a aumentar.
-
-
"Continuaremos a atacar". Netanyahu ameaça Iémen com mais bombardeamentos
Depois de ter mandado atacar a capital do Iémen esta quarta-feira, o primeiro-ministro israelita afirmou que o ataque foi uma resposta a um ataque de drones houthis ao aeroporto de Ramon, em Israel, há alguns dias.
“Este [ataque] não nos enfraqueceu – atacámo-los novamente pelo ar hoje, nas suas instalações terroristas, em bases terroristas com muitos terroristas e também noutras instalações”, afirmou Benjamin Netanyahu numa publicação na rede social X.
לפני ימים אחדים חיסלנו את רוב חברי ממשלת הטרור של החות'ים. בתגובה החות'ים ירו לפני יומיים על שדה התעופה רמון.
זה לא ריפה את ידינו – אנחנו הכינו בהם היום מן האוויר שוב, במתקני הטרור שלהם, בבסיסי טרור עם הרבה מאוד טרוריסטים, וגם במתקנים אחרים.
אנחנו נמשיך ונכה. כל מי שמכה בנו,… pic.twitter.com/sleGp3S6Nx
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 10, 2025
“Continuaremos a atacar. Nós iremos alcançar quem nos atacar”, ameaçou.
-
Reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU adiada para quinta-feira
A reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, agendada para esta quarta-feira (o dia seguinte aos ataques israelitas ao Qatar), foi adiada para amanhã, anunciou a presidência sul-coreana.
“O Conselho de Segurança adiou a reunião de emergência de hoje, sobre a situação no Médio Oriente, para amanhã à tarde, a pedido do Qatar, para que o primeiro-ministro do país possa participar”, pode ler-se no comunicado citado pelo Le Monde.
-
-
Gouveia e Melo diz que sanções contra Israel “já vêm tarde”
O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo considerou hoje que as sanções da Europa contra Israel “já vêm tarde”, defendendo já deviam ter sido dados “passos mais concretos”.
“Acho que verdadeiramente vem tarde porque a Europa já devia ter dado passos mais concretos e passos em áreas políticas que verdadeiramente importam. Muitas vezes nós fazemos muitas declarações, mas as declarações não têm consequências no terreno”, disse Gouveia e Melo.
À margem do debate “Conversas com o Presidente”, promovido pela Fundação AEP, no Porto, o candidato presidencial lembrou que Israel tem tido ações que violam a lei internacional de forma grave desde há algum tempo.
“O Estado de Israel parece querer moldar uma nova situação no Médio Oriente, isso vai criar uma instabilidade muito grande e estou em crer que isso será, a médio e longo prazo, negativo para o próprio Estado de Israel”, considerou.
-
Ataque israelita a Sanaa provoca vários mortos e feridos, avançam os media houthis
O ataque das forças israelitas à capital do Iémen provocou vários mortos e feridos, relata a estação de televisão Al-Masirah, controlada pelos houthis.
O número de vítimas mortais ainda é desconhecido.
-
IDF reivindicam ataques à capital do Iémen
As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) reivindicaram o ataque à capital do Iémen, noticia a Al Jazeera.
O exército israelita confirmou o ataque a campos militares, um depósito de combustível e uma alegada agência de notícias em Sanaa e al-Jawf.
Os houthis confirmaram os ataques e afirmaram que a defesa aérea disparou vários mísseis, obrigando alguns aviões israelitas a recuar.
Segundo a televisão Al Masirah, controlada pelos houthis, os ataques atingiram também uma unidade de saúde em Sanaa e um edifício governamental em al-Hazm, capital da província de al-Jawf.
-
Hamas diz manter capacidade de tomar decisões após ataque em Doha
O Hamas mantém a capacidade de tomar decisões e de “exercer o papel nacional” depois do bombardeamento israelita da sua delegação no Qatar, anunciou hoje um dirigente do grupo radical palestiniano.
O Hamas “manterá a coordenação com várias fações para alcançar uma decisão nacional que represente todos os palestinianos”, disse Husam Badran, um alto funcionário do braço político grupo, citado pela agência de notícias espanhola Europa Press.
-
-
Jornalista israelita comemora em direto ataque a Doha com champanhe
Um jornalista israelita celebrou em direto e com champanhe o ataque das Forças de Defesa de Israel à capital do Qatar.
Imagens partilhadas pelo Canal 14 (de direita israelita) mostraram o jornalista Yinon Magal, que conduz o programa diário de atualidade “The Patriots”, a abrir a emissão com aplausos, música e uma garrafa de champanhe.
עם בקלאוות ושמפניה: לאחר תקיפת הנהגת חמאס בקטאר – ככה הפטריוטים פתחו הערב את התוכנית#הפטריוטים@YinonMagal pic.twitter.com/DjvddCRrcf
— C14 (@C14_news) September 9, 2025
-
Israel está a bombardear a capital do Iémen
Israel está a bombardear a capital do Iémen, Saná, noticia a Al Jazeera, citando informações da agência noticiosa Saba, próxima dos Houthis.
O ataque está a ser levado a cabo com recurso a aviões bombardeiros.
A Al Jazeera dá conta de que se ouvem explosões na cidade.
Segundo o The Times of Israel, as forças israelitas ainda não comentaram o ataque, que acontece na sequência de um conjunto de ataques com mísseis lançados pelos Houthis contra território israelita.
-
Forças armadas de Israel contactam população para sair de "zonas perigosas" na cidade de Gaza
As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) estão a avisar população da cidade de Gaza que devem sair das zonas designadas como “perigosas”, no contexto da investida militar israelita naquela zona.
????The IDF has begun an effort to warn the civilian population in Gaza City.
The IDF is employing a variety of operational tools including:
▪️ Distribution of voice messages
▪️ Dropping of leaflets
▪️ Sending text messages
▪️ Conducting phone calls
All with the goal of… pic.twitter.com/FxH8pLvPXV
— Israel Defense Forces (@IDF) September 10, 2025
Panfletos em papel, mensagens eletrónicas, mensagens de áudio, e telefonemas são algumas das formas através das quais se está a tentar contactar a população.
-
Movimento estudantil nacional pede ação face a tragédia em Gaza
O movimento associativo de estudantes do ensino superior pediu hoje ao Governo e à União Europeia (UE) que ajam face à “tragédia no Médio Oriente” para que “a comunidade internacional não permaneça cúmplice pela inação”.
“É com profunda preocupação que assistimos à escalada da violência em Gaza e noutras regiões, ao sofrimento humano que provoca e à erosão de princípios que deveriam unir a comunidade internacional”, referem as Federações e Associações Académicas e de Estudantes numa declaração enviada hoje ao Governo.
“A tragédia no Médio Oriente interpela-nos, enquanto estudantes e enquanto cidadãos que acreditam na dignidade humana, nos direitos humanos e no direito internacional”, acrescentam.
Exigem assim que Portugal e os 27 “apliquem sanções diplomáticas, económicas e políticas a Israel enquanto persistirem violações do direito internacional e do direito internacional humanitário”.