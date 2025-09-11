"Não haverá Estado palestiniano", garante Netanyahu durante assinatura do projeto de expansão de colonatos na Cisjordânia

A estação pública irlandesa RTÉ anunciou que não participará no Festival da Eurovisão de 2026 caso Israel esteja presente, escreve o Guardian.

“A posição da RTÉ é que a Irlanda não participará no Festival Eurovisão de 2026 se a participação de Israel for confirmada. A decisão final sobre a participação da Irlanda será tomada após a decisão da UER”, afirmou a emissora em comunicado.

A RTÉ justificou a decisão com preocupações éticas e humanitárias: “A RTÉ considera que a participação da Irlanda seria inconcebível, dada a contínua e terrível perda de vidas em Gaza. A RTÉ está também profundamente preocupada com o assassinato seletivo de jornalistas em Gaza, a negação de acesso de jornalistas internacionais ao território e a situação dos restantes reféns”.

Com esta posição, a RTÉ torna-se a segunda entre as 37 emissoras que participaram na edição deste ano a condicionar a presença de Israel. A televisão pública da Eslovénia, RTVSLO, também afirmou que só marcará presença na próxima edição se o país liderado por Netanyahu for excluído.

O Festival da Eurovisão terá lugar em Viena, no próximo mês de maio.