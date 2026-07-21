Momentos-chave
- Ouvidas explosões em Mahshahr, no sudoeste do Irão
- Mais de 500 soldados norte-americanos ficaram feridos na guerra com o Irão
- Trump quer Infantino como próximo secretário-geral da ONU para suceder a Guterres: "É respeitado"
- António Guterres visita a Síria esta semana a convite do Governo
- Defesas aéreas do Kuwait ativadas para intercetar ataques de drones "hostis"
- Mamdani confessa que tem sido “difícil" lidar com "ameaças de morte” que recebe pelas suas opiniões sobre Israel
- Irão avisa que a ameaça dos EUA de atacar instalações nucleares ampliaria a guerra na região
- Hegseth evita esclarecer capacidade dos EUA para atingir instalação nuclear iraniana na área de Pickaxe Mountain
- Donald Trump afirma que, em 4 meses de conflito com o Irão, morreram 18 norte-americanos
- Comando Central dos EUA diz ter redirecionado oito embarcações para garantir "cumprimento integral do bloqueio naval" ao Irão
- Guarda Revolucionária Islâmica do Irão afirma ter "destruído" sistemas de radar no Kuwait
- Trump anuncia medida para permitir que companhias aéreas norte-americanas voem diretamente para o Líbano
- Ex-ministro da Defesa saúda demissão de Syrsky: "A voz da mudança não podia ser ignorada"
- Hegseth revela que guerra no Irão já custou 37 mil milhões de dólares aos EUA
- Zelensky diz que ofereceu a ex-ministro da Defesa demitido um "cargo digno no Governo"
- Presidente ucraniano confirma no discurso noturno demissão de Syrsky e nomeação de Drapatyi
- Zelensky escolhe atual responsável pelo Comando Conjunto para liderar Forças Armadas, avança Financial Times
- Zelensky terá cedido aos protestos e demitido comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas
- Hegseth insiste no investimento de 1,5 bilhões de dólares: "Não financiar o Departamento [de Defesa] é a maior ameaça que o país enfrenta"
- Manifestante interrompe discurso de Hegseth no Senado: "Parem de bombardear crianças no Irão e na Palestina"
- Pete Hegseth deverá pedir novos fundos para guerra com o Irão perante Comissão de Orçamento do Senado dos EUA
- Foram abatidos três drones perto do consulado dos EUA em Erbil, no Iraque
- Joseph Aoun manifestou “profunda gratidão pela amizade do Presidente Trump e pelo apoio que os EUA oferecem ao Líbano"
- Conselheiro do Departamento de Estado dos EUA afirma que encontro entre Trump e Aoun foi "muito frutífero"
- Voos suspensos no Aeroporto Internacional de Erbil, no Curdistão iraquiano
- Bulgária aprova proposta para permitir envio de aviões-tanque dos EUA para base aérea de Bezmer, no sudeste do país
- Ouvem-se alarmes de ataque aéreo no Bahrein novamente
- Paramédicos da Cruz Vermelha feridos em explosão em mina terrestre no sul do Líbano
- Israel acredita que Irão transferiu urânio enriquecido para área de Pickaxe Mountain em 2025
- Irão condena ações “não convencionais e pouco profissionais” de diplomatas franceses
- Primeiro-ministro do Paquistão expressa “profunda preocupação com a recente escalada no Golfo”
- IDF anunciam morte de vários membros da Jihad Islâmica e homens armados num ataque a Gaza segunda-feira
- Presidente da Síria gostaria de combater o Hezbollah, diz Donald Trump
- Estados Unidos anunciam acordo comercial com Jordânia
- Trump acredita que Israel "não existiria" caso os EUA não tivessem atacado o Irão
- Joseph Aoun elogia Trump como um "grande Presidente" e diz que ambos os líderes partilham visões comuns de "estabilidade"
- EUA afirmam que vão atacar área onde acreditam estar centrifugadoras de urânio enriquecido do Irão "muito em breve" e "com muita força"
- Trump avisa Houthis sobre o bloqueio do Mar Vermelho. "Teremos de resolver a situação"
- Donald Trump. "Sinceramente, ainda não viram nada. Temos sido bonzinhos"
- Trump garante que EUA estão a "degradar" capacidades militares do Irão
- Iranianos estão "desesperados" para se encontrar com EUA porque "estão a ser dizimados", afirma Donald Trump
- Trump afirma que Israel está em processo de "redistribuição" no sul do Líbano
- Presidente do Líbano reúne-se com Donald Trump na Casa Branca
- Tropas israelitas abrem fogo perto de militares libaneses no sul do Líbano
- Países Baixos vão proibir importações de produtos de colonatos israelitas na Cisjordânia
- Três vítimas mortais na sequência de ataque israelita a casa no centro da Faixa de Gaza
- Kuwait aciona defesas contra mísseis iranianos e Bahrein ativa sirenes
- França convoca o encarregado de negócios do Irão após incidente em embaixada
- Identificado soldado norte-americano morto no Iraque
- Ucrânia ataca centro dos serviços secretos russos escondido em Kherson
- Presidente iraniano afirma que conquistas do país no memorando de entendimento "superaram as expetativas"
- Trump pode impor novas tarifas globais esta semana
- Presidente do Irão assegura que contacto com o Líder Supremo tem aumentado diariamente
- Árabe israelita detido por suspeitas de tentar juntar-se ao Hamas
- Houthis avisam empresas de transporte marítimo para evitarem portos sauditas
- Irão ataca infraestruturas energéticas e de água do Kuwait
- Rússia realiza exercício militar com artilharia a 74 quilómetros da costa britânica
- Número de feridos de ataque em Zaporijia sobre para nove
- Ministro israelita das Finanças rejeita juntar-se aos Estados Unidos para atacar o Irão
- Síria confisca 226 explosivos artesanais alegadamente contrabandeados para o Líbano
- Ataque russo a Zaporijia mata uma pessoa e fere outras duas
- Voltam a soar as sirenes no Bahrein
- Jordânia destrói três mísseis iranianos
- Bahrein interceta e destrói mísseis iranianos
- "Inimigo deve preparar-se para ondas de drones e ataques com mísseis ainda mais poderosos", ameaça Irão
- Trump recebe Presidente do Líbano em Washington esta terça-feira
- Quase 100 militares norte-americanos feridos em duas semanas, confirma porta-voz do Pentágono
- Irão diz ter atacado centro de informações da Amazon no Bahrein
- Guarda Revolucionária iraniana diz ter atacado base militar norte-americana na Jordânia
- Décima noite de ataques consecutivos no Irão
Histórico de atualizações
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Bom dia. Este liveblog fica arquivado, mas o Observador já abriu um novo para contiuar a acompanhar os desenvolvimentos dos conflitos armados ao longo desta quarta-feira. Pode segui-lo aqui.
Marco Rubio diz que Irão não é sério nas negociações de paz com EUA. “Se forem sérios, nós somos sérios”
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O que está aconteceu até agora?
- Após protestos, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, demitiu o comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, nomeando Mykhailo Drapatyi como seu substituto. O líder ucraniano destacou a importância de reformar a instituição e agradeceu a Syrsky pela defesa realizada em Kiev, Kharkiv e noutras operações históricas.
- A guerra entre os Estados Unidos e o Irão continua a escalar, com o Presidente dos EUA, Donald Trump, a afirmar que mais ataques norte-americanos estão iminentes. Antigos ataques norte-americanos já visaram centros de comando iranianos, instalações marítimas e locais de lançamento de mísseis e drones, como parte de uma operação para proteger o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz.
- No Médio Oriente, o Irão está a ajustar a sua estratégia defensiva, desativando sistemas de radar no Kuwait e prometendo ataques de drones mais intensos e poderosos. Além disso, houve interceções de mísseis iranianos por parte das forças armadas de dois países árabes, o Kuwait e o Bahrein, com sirenes de ataque aéreo ativadas nessas regiões.
- Uma visita diplomática ocorreu entre o Presidente do Líbano, Joseph Aoun, e Donald Trump na Casa Branca, abordando questões como o acordo-quadro entre o Líbano e Israel e os esforços do governo libanês para desarmar o Hezbollah. Aoun elogiou o Presidente americano como “um grande presidente” e destacou a importância da estabilidade na região.
Este resumo foi gerado por IA e revisto por um jornalista do Observador.
[Já saiu o segundo episódio de “O Candidato Perfeito”. Em “Câmara Lenta”, José Valbom acorda num armazém, vigiado por homens que falam russo. Os inspetores seguem o rasto de um carro preto. A polícia aperta o cerco, mas o tempo está a esgotar-se. Este novo podcast de ficção do Observador, em parceria com a Coyote Vadio, é a continuação da história de “O Zé faz 25”. Conta com as vozes de José Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Madalena Almeida, Vera Moura, Paulo Calatré, Susana Brandão, Sara Matos, Fábio Baptista, Pedro Laginha e Carla Andrino. Pode ouvir o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube.]
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Trump anuncia tarifas de 100% nos medicamentos genéricos a partir de 2028
O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que, a partir de 1 de agosto de 2026, todos os medicamentos genéricos vão continuar sem tarifas. Mas daqui a dois anos a história será diferente.
Numa publicação desta noite na Truth Social, Donald Trump indicou que, a partir de agosto de 2028, a tarifa dos genéricos será aumentada em 100% e 200% no ano seguinte.
“Isto está a ser feito para restaurar a produção farmacêutica de genéricos na América”, afirmou Donald Trump, assinalando que as tarifas servirão como uma “multa” para as empresas que não produzem os medicamentos nos Estados Unidos.
Dando algum tempo à indústria farmacêutica para aplicar as alterações, Donald Trump explicou que o objetivo desta política passa por “proteger as pessoas dos Estados Unidos”.
“A política de medicamentos patenteados inovativos, que tem tido tanto sucesso, manter-se-á. As fábricas farmacêuticas estão a ser construídas a um nível nunca visto nos Estados Unidos”, frisou.
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Ouvidas explosões em Mahshahr, no sudoeste do Irão
Foram ouvidas várias explosões em Mahshahr, no sudoeste do Irão, segundo a agência de notícias Fars, escreve a Al Jazeera.
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Mais de 500 soldados norte-americanos ficaram feridos na guerra com o Irão
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Trump quer Infantino como próximo secretário-geral da ONU para suceder a Guterres: "É respeitado"
Presidente da FIFA tem “habilidade especial para unir as pessoas” e é “respeitado” — portanto, Trump quer que seja o próximo secretário-geral da ONU. Mas não é claro que Infantino deseje o cargo.
Trump quer Infantino como próximo secretário-geral da ONU para suceder a Guterres: “É respeitado”
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António Guterres visita a Síria esta semana a convite do Governo
O secretário-geral da ONU, António Guterres, vai viajar para a Síria ainda esta semana, a convite do Governo, informou o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, segundo a Al Jazeera.
Guterres vai reunir-se com o Presidente sírio, Ahmed Al-Sharaa e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Asaad al-Shaibani, em Damasco.
“A visita oferecerá ao secretário-geral a oportunidade de testemunhar tanto a esperança como os desafios da transição política e da recuperação, bem como o impacto de anos de conflito”, disse Dujarric, citado pela emissora.
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Defesas aéreas do Kuwait ativadas para intercetar ataques de drones "hostis"
As defesas aéreas do Kuwait estão a responder a ataques levados a cabo por aquilo que os militares classificaram como “drones hostis”, na sequência dos ataques iranianos, informou o Exército.
Numa publicação na rede social X, o Exército do Kuwait acrescentou ainda que quaisquer explosões ouvidas foram causadas por sistemas de defesa aérea que intercetaram os drones.
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم.
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/1PdoLwwwpx
— KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 21, 2026
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Mamdani confessa que tem sido “difícil" lidar com "ameaças de morte” que recebe pelas suas opiniões sobre Israel
Em entrevista à revista Rolling Stone, o presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, confessou que tem sido “difícil preparar-se para as ameaças de morte” que recebe pelas suas opiniões sobre Israel.
“É difícil preparar-se para receber um telefonema de um procurador público a dizer que alguém de outro estado será acusado pelo que disse e pelo que pretendia fazer contra si”, acrescentou.
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Irão avisa que a ameaça dos EUA de atacar instalações nucleares ampliaria a guerra na região
O Quartel-General Central Khatam al-Anbiya do Irão alertou que qualquer ataque norte-americano contra instalações nucleares iranianas ou outros locais considerados sensíveis será encarado como uma “expansão” do conflito na região, prometendo uma resposta firme e proporcional, relata a CNN.
“Os Estados Unidos, criminosos, ameaçaram atacar as instalações nucleares do Irão e outros locais sensíveis”, referiu o comunicado do quartel-general militar, segundo a IRIB, citado pela emissora.
O comando iraniano alertou ainda que “todos os interesses dos EUA, bem como os dos seus aliados e apoiantes” se vão tornar “alvos de poderosos ataques das Forças Armadas da República Islâmica do Irão”.
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Hegseth evita esclarecer capacidade dos EUA para atingir instalação nuclear iraniana na área de Pickaxe Mountain
Quando questionado sobre a capacidade das Forças Armadas dos EUA para atingir a alegada instalação nuclear iraniana na área de Pickaxe Mountain, o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, evitou responder, escreve a CNN.
“Muitas das nossas capacidades são classificadas”, respondeu Hegseth. “Mas se alguém no mundo pode alcançar alguma coisa… são as Forças Armadas dos Estados Unidos”.
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Donald Trump afirma que, em 4 meses de conflito com o Irão, morreram 18 norte-americanos
Depois de ser acusado por vários congressistas democratas de ocultar as baixas dos EUA na guerra com o Irão, Donald Trump afirmou que, em 4 meses de conflito, morreram 18 norte-americanos.
Numa publicação na Truth Social, Trump escreveu que a Guerra do Afeganistão durou 20 anos e causou 2,000 mortos, enquanto a Guerra do Iraque se prolongou por nove anos e provocou 4,600 vítimas mortais. Acrescentou que a Guerra do Vietname durou 19 anos e cinco meses, com 58,220 mortos, e que a Guerra da Coreia se estendeu por três anos e um mês, resultando em 36,574 mortes.
O Presidente norte-americano referiu ainda que a chamada “Guerra da Venezuela” durou um dia e não causou qualquer morte, enquanto o conflito militar com o Irão, que já se prolonga há quatro meses, provocou 18 mortos.Truth Social/ @realDonaldTrump
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Comando Central dos EUA diz ter redirecionado oito embarcações para garantir "cumprimento integral do bloqueio naval" ao Irão
O Comando Central dos EUA (CENTCOM) informou que redirecionou oito navios comerciais e desativou um “para garantir o cumprimento integral do bloqueio naval” ao Irão.
“Todo o sucesso operacional no Médio Oriente começa e termina com militares focados nas suas missões, incluindo o bloqueio dos EUA contra o Irão”, afirmou o CENTCOM numa publicação na rede social X.
Every operational success in the Middle East begins and ends with service members focused on their missions, including the U.S. blockade against Iran. As of July 21, U.S. forces have redirected 8 commercial vessels and disabled 1 to fully enforce the blockade. pic.twitter.com/e9020BcaCQ
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026
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Guarda Revolucionária Islâmica do Irão afirma ter "destruído" sistemas de radar no Kuwait
A Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC) afirmou ter “desativado” um radar de alerta e um complexo de radares táticos nas imediações da base aérea de Ali Al Salem, no Kuwait, bem como outro sistema de radar localizado na ilha de Bubiyan, relata a Al Jazeera.
A IRGC disse ainda, segundo a emissora, que os ataques foram bem-sucedidos em “destruir” os sistemas de radar e torná-los inoperacionais. “A operação para punir o agressor continua”, acrescentou.
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Trump anuncia medida para permitir que companhias aéreas norte-americanas voem diretamente para o Líbano
Mais de 40 anos após a suspensão de voos diretos dos EUA para o Líbano, Donald Trump anunciou que orientou o seu Governo para permitir que companhias aéreas norte-americanas voem diretamente para o território libanês.
“Vou instruir a minha Administração a permitir que todas as companhias aéreas americanas voem directamente para o Líbano, para que os americanos possam visitar facilmente esta bela terra. Espero que outros países façam o mesmo”, escreveu o Presidente norte-americano na plataforma Truth Social, após o encontro com Joseph Aoun na Casa Branca.Truth Social/ @realDonaldTrump
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Ex-ministro da Defesa saúda demissão de Syrsky: "A voz da mudança não podia ser ignorada"
O ex-ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov, saudou no Telegram a demissão de Oleksandr Syrsky. “Traz um novo fôlego e uma nova esperança à luta pela liberdade e pela justiça. A voz da mudança não podia ser ignorada.”
“Telefonei ao general Oleksandr Syrsky e agradeci-lhe a defesa da região de Kiev, a operação em Kharkiv e outras batalhas históricas”, disse Mykhailo Fedorov, destacando que o que fez é uma “parte importante da história da Ucrânia”.
“Mas precisamos de avançar ainda mais depressa e escrever novos capítulos, corrigindo todos os erros do passado”, declarou Mykhailo Fedorov.
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Hegseth revela que guerra no Irão já custou 37 mil milhões de dólares aos EUA
No Senado, Pete Hegseth indicou que os Estados Unidos da América (EUA) gastaram 37 mil milhões de dólares (cerca de 32 mil milhões de euros) na guerra do Irão.
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Zelensky diz que ofereceu a ex-ministro da Defesa demitido um "cargo digno no Governo"
Ainda no discurso, o Presidente ucraniano confirmou que teve reuniões com o antigo ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov.
“Ofereci-lhe um cargo digno no Governo que permitiria unificar a componente tecnológica no Governo e garantir o seu desenvolvimento”, afirmou Volodymyr Zelensky.
“Todos temos um desejo em comum: a vitória sobre o inimigo, alcançando condições na frente de batalha e pressionando a Rússia a fazer a paz. Amanhã, formalizaremos todas as decisões. A Ucrânia deve sair desta situação mais forte, e será mais difícil para a Rússia”, garantiu o líder ucraniano.
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Presidente ucraniano confirma no discurso noturno demissão de Syrsky e nomeação de Drapatyi
No discurso noturno que habitualmente faz, o Presidente ucraniano confirmou que demitiu o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrsky.
Volodymyr Zelensky agradeceu a Oleksandr Syrsky pelo seu trabalho “na defesa de Kiev, na ofensiva de Kharkiv e na operação de Kursk.
“Estou grato a Oleksandr Syrsky e a cada um dos nossos soldados pelas fortes posições da Ucrânia na linha da frente”, disse Volodymyr Zelensky.
O chefe de Estado destacou também que o novo comandante-chefe das Forças Armadas será Mykhailo Drapaty e promete reformar a instituição.
“Defini com Mykhailo Drapatom as tarefas que devem ser implementadas num futuro próximo e a médio prazo. As operações das Forças de Defesa da Ucrânia estão em curso e deverão prosseguir de forma estável”, disse Volodymyr Zelensky.
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Zelensky escolhe atual responsável pelo Comando Conjunto para liderar Forças Armadas, avança Financial Times
O líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já escolheu quem vai substituir Oleksandr Syrsky.
O Financial Times está a avançar que o Presidente ucraniano escolheu Mykhailo Drapatyi — atual responsável pelo Comando Conjunto das Forças Armadas da Ucrânia — para o cargo.
BREAKING: Volodymyr Zelenskyy has chosen Mykhailo Drapatyi to be commander-in-chief of Ukraine’s armed forces and dismissed controversial general and close ally Oleksandr Syrsky in the biggest shake-up of the country’s military leadership since 2024. @FThttps://t.co/TphsXbEHKE pic.twitter.com/BtI39wEGoN
— Christopher Miller (@ChristopherJM) July 21, 2026