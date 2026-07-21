O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que, a partir de 1 de agosto de 2026, todos os medicamentos genéricos vão continuar sem tarifas. Mas daqui a dois anos a história será diferente.

Numa publicação desta noite na Truth Social, Donald Trump indicou que, a partir de agosto de 2028, a tarifa dos genéricos será aumentada em 100% e 200% no ano seguinte.

“Isto está a ser feito para restaurar a produção farmacêutica de genéricos na América”, afirmou Donald Trump, assinalando que as tarifas servirão como uma “multa” para as empresas que não produzem os medicamentos nos Estados Unidos.

Dando algum tempo à indústria farmacêutica para aplicar as alterações, Donald Trump explicou que o objetivo desta política passa por “proteger as pessoas dos Estados Unidos”.

“A política de medicamentos patenteados inovativos, que tem tido tanto sucesso, manter-se-á. As fábricas farmacêuticas estão a ser construídas a um nível nunca visto nos Estados Unidos”, frisou.