António Costa convoca reunião extraordinária do Conselho Europeu para discutir Gronelândia

Os países europeus ameaçados por Donald Trump com aumento de tarifas por oposição ao controlo norte-americano sobre a Groenlândia defenderam este domingo que vão continuar unidos e a defender a sua soberania.

“Continuaremos unidos e coordenados na nossa resposta. Estamos comprometidos em defender a nossa soberania”, anunciaram a Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega, Suécia e Reino Unido, através de um comunicado conjunto divulgado hoje, acrescentando que estão “comprometidos em fortalecer a segurança no Ártico”.

Estes países, juntamente com a Eslovénia, enviaram militares para a Gronelândia, numa missão de reconhecimento no âmbito do exercício dinamarquês ‘Arctic Endurance’, organizado com aliados da NATO e defenderam agora que este exercício “não representa nenhuma ameaça para ninguém”.

“Com base no processo iniciado na semana passada, estamos prontos para dialogar com base nos princípios da soberania e da integridade territorial, que apoiamos firmemente”, lê-se no comunicado.

Os oito países ameaçados pelo Presidente norte-americano com aumento de tarifas por terem enviado soldados para a Gronelândia sublinharam ainda que estas intimidações “prejudicam as relações transatlânticas e representam um risco de uma espiral descendente perigosa”.

Donald Trump ameaçou no sábado vários países (Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia) com a imposição de novas tarifas alfandegárias até que “um acordo seja alcançado para a venda completa e integral da Gronelândia”.