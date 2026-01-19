Trump mantém ameaça sobre tarifas e manda recado: Europa "devia focar-se na guerra da Ucrânia" em vez da Gronelândia - como aconteceu

Momentos-chave
- O que aconteceu até ao momento?
- Capital ucraniana sob ataque
- Aviões militares do EUA e Canadá chegam em breve à Gronelândia para “atividades planeadas”
- Zelensky avisa: Rússia prepara "ataque maciço" e está apenas "à espera do momento certo para o executar"
- Dinamarca e Gronelândia propõem criação de uma missão da NATO no Ártico
- Mark Rutte encontrou-se com dirigentes da Dinamarca e da Gronelândia: "Vamos continuar a trabalhar juntos como aliados"
- Líder da diplomacia europeia avisa Trump sobre a Gronelândia: "Não temos interesse em começar uma guerra, mas vamos manter-nos firmes"
- Trump insiste: "A Noruega controla totalmente" a entrega do Prémio Nobel da Paz
- Trump mantém ameaça sobre tarifas e manda recado: Europa "devia focar-se na guerra da Ucrânia" em vez da Gronelândia
- "Não estamos sozinhos." Primeiro-ministro da Gronelândia diz que "não vai permitir" ser "pressionado" pelos EUA
- Primeiro-ministro da Noruega confirma mensagem sobre Nobel da Paz de Trump e reitera: "O prémio não é atribuído pelo governo norueguês"
- "Não comento." Trump recusa dizer se vai usar força militar para anexar a Gronelândia
- Alemanha e França "não serão chantageadas" com ameaça de tarifas dos EUA, afirmam ministros das Finanças
- Gronelândia: Portugal defende “resposta unida e bastante forte” a ameaças dos EUA
- Cinco instalações energéticas ucranianas danificadas por ataques russos na região de Chernihiv
- Ninguém apoiará a Ucrânia no pós-guerra, exceto a Rússia e a Bielorrússia, diz Lukashenko
- Enviado especial de Putin marca presença em Davos para se reunir com delegação norte-americana
- Trump convidou Putin para integrar o Conselho de Paz para a Faixa de Gaza, anunciou o Kremlin
- Forças russas aumentam pressão em Pokrovsk
- Macron reflete sobre exclusão de empresas norte-americanas do mercado europeu, se Trump impuser novas tarifas por causa da Gronelândia
- Rússia atacou infraestruturas energéticas em Odessa e Dnipropetrovsk durante a noite
- Rutte reúne-se hoje com ministro da Defesa da Dinamarca e ministra dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia
- Kiev relata "discussões substanciais" com a delegação norte-americana após encontro. Garantias de segurança estiveram em cima da mesa
Histórico de atualizações
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O que aconteceu até ao momento?
- A situação geopolítica na Gronelândia tem gerado tensões significativas entre os Estados Unidos e os países europeus. O Presidente dos EUA, Donald Trump, mantém a sua intenção de controlar o território por questões de segurança, apesar das críticas e pedidos de respeito pela soberania da região por parte da União Europeia e de outras nações.
- As forças armadas dos EUA e do Canadá enviaram aeronaves para a Gronelândia, uma ação que faz parte de atividades planeadas e coordenadas com a Dinamarca e as autoridades locais. Esta operação, apesar de anunciada como de caráter regular, levanta questões sobre a estratégia dos EUA para a região, especialmente à luz da recente retórica de Trump sobre o controlo da ilha.
- A capital ucraniana enfrenta novos ataques, com a administração ucraniana anunciando uma revisão da sua estratégia de defesa aérea. O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou a população para manter-se vigilante, face ao que considera ser um iminente ataque russo. A Ucrânia tem registado diversas agressões em várias regiões, incluindo infraestruturas energéticas em Odessa e Dnipropetrovsk.
- A delegação norte-americana e representantes ucranianos realizaram discussões sobre desenvolvimento económico e segurança. Em paralelo, o enviado especial de Putin discutiu com enviados de Trump cooperação futura, destacando o interesse comum na estabilização de outras regiões, como a Faixa de Gaza.
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Bom dia.
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Pode continuar a acompanhar os mais recentes acontecimentos em torno da guerra na Ucrânia e da tensão na Gronelândia neste outro artigo em direto.
Ataque russo deixa milhares de pessoas sem eletricidade em Kiev. Forças russas apertam o cerco a Kostyantynivka
obrigado por nos acompanhar.
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Capital ucraniana sob ataque
A capital ucraniana está esta noite novamente sob ataque, dá conta a imprensa ucraniana.
Ballistic missiles are targeting Kyiv again. We are sitting in the dark hoping to survive this night. pic.twitter.com/PNLSG7ERB9
— Kira Rudik (@kiraincongress) January 20, 2026
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Aviões militares do EUA e Canadá chegam em breve à Gronelândia para “atividades planeadas”
Aeronaves do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) vão chegar à Gronelândia “em breve” para participar em “atividades há muito planeadas” no território autónomo dinamarquês, anunciou hoje esta força conjunta dos EUA e Canadá.
As aeronaves militares “vão apoiar uma variedade de atividades planeadas há muito tempo”, frisou, numa nota na rede social X, o comando que desempenha um papel estratégico na deteção de intrusões aéreas, numa mensagem na rede social X.
O comando especificou que esta atividade foi coordenada com a Dinamarca e que as autoridades gronelandesas também foram informadas.
North American Aerospace Defense Command (NORAD) aircraft will soon arrive at Pituffik Space Base, Greenland. Along with aircraft operating from bases in the continental United States and Canada, they will support various long-planned NORAD activities, building on the enduring…
— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 19, 2026
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Von der Leyen pede respeito pela soberania da Gronelândia à delegação dos EUA em Davos
A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, transmitiu hoje à delegação do Congresso dos EUA em Davos a necessidade de “respeitar inequivocamente” a soberania da Gronelândia e Dinamarca, perante as ameaças de anexação pelo Presidente Donald Trump.
A política alemã reiterou esta posição num encontro com a delegação bipartidária do Congresso dos Estados Unidos presente no Fórum Económico de Davos, na Suíça.
“Isto é da maior importância para a nossa relação transatlântica”, sublinhou, numa nota divulgada na rede social X.
Ursula Von der Leyen garantiu que a União Europeia (UE) continua “pronta para continuar a trabalhar em estreita colaboração com os Estados Unidos, a NATO e outros aliados, em estreita cooperação com a Dinamarca, para promover os nossos interesses comuns de segurança”.
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Zelensky anunciou a criação de um novo sistema de defesa aérea
No seu discurso noturno, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que a força aérea do país vai adotar “uma nova abordagem”, usando “grupos de fogo móveis, drones interceptadores e outros meios de defesa aérea de curto alcance”.
“Este sistema será transformado”, prometeu o Presidente, sunlinhando que nomeou “um novo vice-comandante da Força Aérea, Pavlo Yelizarov”.
“Juntamente com o ministro da Defesa da Ucrânia e o comando militar, uma nova organização para todo o componente deste tipo específico de defesa aérea deve e será desenvolvida”, acrescentou.
In the coming days, we must remain extremely vigilant—Russia has prepared for a massive strike and is waiting for the moment to carry it out. Please pay close attention to air raid alerts. Every region must be ready to respond quickly and support our people. pic.twitter.com/eC5mH7QmMc
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2026
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UE diz ter “todos os instrumentos sobre a mesa” mas quer dialogar com EUA sobre a Gronelândia
A Comissão Europeia disse hoje que a União Europeia (UE) tem “todos os instrumentos sobre a mesa”, mas prefere dialogar com os Estados Unidos após ameaças tarifárias a alguns países comunitários por oposição ao controlo norte-americano da Gronelândia.
“Todos os instrumentos estão sobre a mesa, por isso não estamos a excluir nenhuma possibilidade. Buscaremos um envolvimento construtivo, mas estamos prontos para reagir também com outros instrumentos, caso não consigamos encontrar uma solução construtiva com os Estados Unidos”, disse o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis.
Falando no final da reunião dos ministros das Finanças do euro (Eurogrupo), em Bruxelas, Valdis Dombrovskis admitiu a “difícil situação geopolítica”, embora condenado as “inaceitáveis ameaças à soberania e integridade territorial da Dinamarca e da Gronelândia”.
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Zelensky avisa: Rússia prepara "ataque maciço" e está apenas "à espera do momento certo para o executar"
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, avisou os ucranianos: devem manter-se “muito cautelosos” — a Rússia “preparou um ataque e um ataque maciço”.
No discurso diário, o líder ucraniano alertou que a Rússia está apenas à espera “do momento certo para o executar”.
“Por favor, estejam atentos a todos os alertas aéreos. Cada região deve estar pronta para responder o mais rapidamente possível e prestar apoio à população”, disse o Presidente da Ucrânia.
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Cimeira de emergência da União Europeia para debater a Gronelândia será realizada na quinta-feira
A cimeira extraordinária da União Europeia (UE) sobre a Gronelândia vai ter lugar na quinta-feira — às 18h00 (hora em Lisboa).
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Dinamarca e Gronelândia propõem criação de uma missão da NATO no Ártico
Os líderes dinamarqueses e da Gronelândia propuseram ao líder da aliança atlântica, Mark Rutte, durante o encontro, a criação de uma missão da NATO na região do Ártico.
“Propusemos isso. O secretário-geral da NATO tomou nota disso e eu acredito que podemos estabelecer um plano sobre como isso pode ser alcançado”, realçou Troels Lund Poulsen, o ministro da Defesa da Dinamarca, citado pela Sky News.
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Mark Rutte encontrou-se com dirigentes da Dinamarca e da Gronelândia: "Vamos continuar a trabalhar juntos como aliados"
Tal como Kaja Kallas, secretário-geral da NATO, Mark Rutte encontrou-se com os ministros dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia e Dinamarca — Vivian Motzfeldt e Troels Lund Poulsen.
Just met w/ ???????? @troelslundp & Greenland ???????? FM Vivian Motzfeldt. We discussed how important the Arctic – including Greenland – is to our collective security & how ???????? is stepping up investments in key capabilities. We’ll continue to work together as Allies on these important issues pic.twitter.com/0uCNaf8urq
— Mark Rutte (@SecGenNATO) January 19, 2026
No X, o líder da aliança transatlântica referiu que discutiu a “importância que o Ártico — incluindo a Gronelândia — tem para a segurança coletiva” da NATO, assim como se está a “aumentar os investimentos em capacidades pertinentes”.
“Vamos continuar a trabalhar juntos como aliados nesse assuntos importantes”, realçou Mark Rutte.
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Líder da diplomacia europeia avisa Trump sobre a Gronelândia: "Não temos interesse em começar uma guerra, mas vamos manter-nos firmes"
A líder da diplomacia europeia, Kaja Kallas, garantiu hoje, numa reunião com os ministros da Defesa da Gronelândia e Dinamarca — Vivian Motzfeldt e Troels Lund Poulsen respetivamente — que “não estão sozinhos”.
Denmark and Greenland are not alone.
Good to see my colleagues @troelslundp and Vivian Motzfeldt.
Arctic security is a shared transatlantic interest, and one we can discuss with our US allies.
But tariff threats are not the way to go about this. Sovereignty is not for… pic.twitter.com/AbIhQ2ZI13
— Kaja Kallas (@kajakallas) January 19, 2026
No X, Kaja Kallas destacou que a Europa não “tem em interesse em começar uma guerra”, mas vai manter-se “firme” na defesa da Gronelândia. “A Europa tem várias ferramentas para proteger os seus interesses”, sublinhou a dirigente comunitária.
“A segurança do Ártico é um interesse partilhado transatlântico e podemos discuti-lo com os nossos aliados dos EUA. Mas as ameaças de tarifas não são a maneira para isso acontecer. A soberania não está à venda”, realçou Kaja Kallas.
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Trump insiste: "A Noruega controla totalmente" a entrega do Prémio Nobel da Paz
Apesar das garantias do primeiro-ministro norueguês, o Presidente norte-americano, Donald Trump, não tem dúvidas de que a “Noruega totalmente controla” a entrega do Prémio Nobel da Paz, “apesar daquilo que eles digam”.
“Ele gostam de dizer que não têm nada a ver com isso, mas eles têm tudo a ver com isso”, realçou Donald Trump.
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Trump mantém ameaça sobre tarifas e manda recado: Europa "devia focar-se na guerra da Ucrânia" em vez da Gronelândia
O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse, numa entrevista à NBC News, que os europeus se deviam focar na guerra da Ucrânia, em vez da Gronelândia.
“A Europa devia focar-se na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque, francamente, vejam o que eles arranjaram”, atirou Donald Trump. “É isso que a Europa se devia ficar focar — não na Gronelândia”, acrescentou.
E ameaçou novamente com as tarifas, assegurando que não vai mudar de ideias.
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"Europa deve perder ilusão de que ceder a Trump ajuda"
Historiador Bruno Cardoso Reis defende que Europa deve tomar uma posição mais ativa perante as ações de Donald Trump. Sublinha ainda que política de tarifas não tem sido produtiva para os EUA. Ouça aqui o novo episódio de Gabinete de Guerra da Rádio Observador.
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"Não estamos sozinhos." Primeiro-ministro da Gronelândia diz que "não vai permitir" ser "pressionado" pelos EUA
O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, refletiu sobre os “últimos dias” e o aumento das tensões geopolíticos em redor da ilha.
“Tivemos o apoio de outros países e líderes de vários estados. Isso importa. Não como uma interferência, mas como um claro reconhecimento de que a Gronelândia é uma sociedade democrática com o direito de tomar as suas próprias decisões”, lembrou, numa mensagem nas redes sociais.
Sobre as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, Jens-Frederik Nielsen disse que isso “não vai mudar” nada”: “Não permitiremos sem pressionados. Estamos firmes no diálogo, no respeito e no direito internacional”.
Jens-Frederik Nielsen referiu que hoje haverá uma reunião entre a ministra dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Vivian Motzfeldt, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.
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Primeiro-ministro da Noruega confirma mensagem sobre Nobel da Paz de Trump e reitera: "O prémio não é atribuído pelo governo norueguês"
O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, emitiu um comunicado a esclarecer a polémica em relação ao Prémio Nobel da Paz.
“Sobre o Prémio Nobel da Paz, expliquei claramente, incluindo ao Presidente Trump, o que é conhecido: o prémio é atribuído por um independente Comité Nobel e não o governo norueguês”, reiterou.
Jonas Gahr Støre confirmou igualmente a veracidade da mensagem de Donald Trump: “Chegou em resposta um mensagem de texto curta minha ao Presidente Trump”.
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"Não comento." Trump recusa dizer se vai usar força militar para anexar a Gronelândia
O Presidente norte-americano, Donald Trump, “não comenta” se pode usar ou não a força militar para anexar a Gronelândia, em entrevista à NBC News.
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Um morto e cinco feridos em ataque russo a Kharkiv
Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas num ataque russo contra Kharkiv, avançou o chefe da Administração Militar Regional, Oleh Syniehubov, no Telegram.
“O número de feridos chegou a cinco. Uma mulher morreu”, lê-se a publicação, que acrescenta que as vítimas estão a receber cuidados médicos.
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Alemanha e França "não serão chantageadas" com ameaça de tarifas dos EUA, afirmam ministros das Finanças
Os ministros das Finanças alemão e francês afirmaram esta segunda-feira que as potências europeias não serão chantageadas e que haverá uma resposta clara e unida às ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de aumentar as tarifas sobre a Gronelândia, avançou a Reuters.
“A Alemanha e a França concordam: não nos deixaremos chantagear”, afirmou o ministro das Finanças alemão, Lars Klingbeil, depois da reunião com o homólogo francês, Roland Lescure, que acrescentou: “Chantagem entre aliados de 250 anos, chantagem entre amigos, é obviamente inaceitável”.