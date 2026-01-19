Trump mantém ameaça sobre tarifas e manda recado: Europa "devia focar-se na guerra da Ucrânia" em vez da Gronelândia - como aconteceu

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, transmitiu hoje à delegação do Congresso dos EUA em Davos a necessidade de “respeitar inequivocamente” a soberania da Gronelândia e Dinamarca, perante as ameaças de anexação pelo Presidente Donald Trump.

A política alemã reiterou esta posição num encontro com a delegação bipartidária do Congresso dos Estados Unidos presente no Fórum Económico de Davos, na Suíça.

“Isto é da maior importância para a nossa relação transatlântica”, sublinhou, numa nota divulgada na rede social X.

Ursula Von der Leyen garantiu que a União Europeia (UE) continua “pronta para continuar a trabalhar em estreita colaboração com os Estados Unidos, a NATO e outros aliados, em estreita cooperação com a Dinamarca, para promover os nossos interesses comuns de segurança”.