O ministro da Defesa, Nuno Melo, afirmou hoje que Portugal precisa de Forças Armadas com meios modernos e eficazes para responder a tudo o que lhes é pedido.

Nas Caldas da Rainha, onde presidiu ao juramento de bandeira de 177 oficiais, sargentos e praças, o ministro afirmou que “para além da expressão de soberania”, Portugal “precisa de Forças Armadas e, do mesmo modo, as Forças Armadas precisam de bens e de equipamentos adequados, modernos e eficazes, apropriados a tudo aquilo que lhes é pedido” o, que, vincou “não é pouco”.

Os militares, lembrou no discurso, “estão envolvidos todos os dias em esforços de estabilização, na prevenção de guerras, em contributos para a paz em quatro continentes, com a bandeira nacional no ombro e ao serviço da ONU, da NATO, da União Europeia, da Frontex e de múltiplas coligações”.

No discurso, em que apelidou de “heróis” todos os antigos combatentes, Nuno Melo lembrou que os militares “não estão fechados em quartéis” e sublinhou aos que hoje juraram bandeira que é importante terem “a capacidade de perceberem o privilégio da pertença ao Exército”.

O Exército português” tem de ter condições para servir e defender o país e cumprir compromissos internacionais”, disse Nuno Melo, aludindo ao “grande esforço para a dignificação das Forças Armadas” e da ” valorização da condição militar” que o Governo está a fazer.