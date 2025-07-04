Chega diz "sim" ao novo IRS do Governo com promessa que prende Ventura ao Orçamento de 2026

A proposta do Governo de descer o IRS ainda em 2025 passou no primeiro teste do Parlamento, mas depois de Hugo Soares prometer ao Chega que em 2026 concordaria com a descida pretendida pelo partido liderado por André Ventura. E, com isso, o Chega retirou os projetos lei que tinha feito entrar nesta fase. Um acordo entre PSD e Chega que permite descer já este ano o IRS e que garante já para o Orçamento do Estado para 2026 a aprovação de nova descida. Ou seja, para esta descida pedida pelo Chega se concretizar em 2026 o Orçamento do Estado tem de passar.

O entendimento entre Chega e PSD ficou expresso na sessão do Parlamento que votou na generalidade a proposta de descida do IRS do Governo, e que inclui cortes nas taxas de imposto até ao oitavo escalão.

Moeda de troca do PS é prémio salarial

O PS acabou a abster-se na votação desta sexta-feira, tendo António Mendonça Mendes assumido que os socialistas não iriam obstaculizar a descida pretendida pelo Governo, mas insistiu em que a devolução das propinas (chamado prémio salarial) se mantivesse. O governo tem mostrado dúvidas sobre a continuidade desta medida, tendo já referido a possibilidade de um regime transitório, por considerar que o seu IRS Jovem é mais vantajoso. Leitão Amaro, ministro da Presidência, chegou a dizer que o custo anual do mecanismo atingiria os 500 milhões de euros em 2027. O PS propõe garantir que o que “está na lei é para cumprir”, para que os jovens possam ter prémio salarial da devolução das propinas. Esta foi a moeda de troca do PS que, no entanto, contestou a proposta de IRS do Governo.

“Não vamos obstaculizar esta descida tal como o Governo a pretende, mas esta não é uma descida de impostos para as classes médias, é mais favorável para nós deputados do que para um professor no último escalão, é mais favorável para nós do que para um médico de início de carreira ou de um enfermeiro no último escalão da carreira”. Por outro lado, Mendonça Mendes deixou a mensagem de que esta descida tem de ser paga pela economia e não pelo agravamento de outros impostos.

“Cabe ao Governo garantir hoje que não vai ser convertida, depois, em sacrifícios”, por isso era importante, diz, saber o que pretende o Executivo com a simplificação do IRS plasmada no programa do Governo que promete “introduzir uma noção sintética e abrangente de rendimento sujeito a IRS, que corrija as injustiças e subtributações resultantes da atual definição limitativa de rendimentos sujeitos a IRS, que permita um maior desagravamento das taxas marginais”. Mas sem ainda ter dito o que pretende com isto.

Chega amarrado ao Orçamento para 2026 que vai trazer descida de 0,3 pontos do segundo ao quinto escalão

A proposta do Chega, que o PSD disse aceitar, visa inscrever no Orçamento do Estado de 2026 uma nova descida do IRS de 0,3 pontos entre o segundo e o quinto escalão. Uma descida em amplitude que é, ainda assim, menos ambiciosa do que aquela que o Chega tinha proposto nos projetos de lei que agora retirou. Nestes e que acabaram esta sexta-feira retirados sem votação o Chega propunha, já que em alguns escalões chegava a descer 0,9 pontos face ao que está em vigor. No entanto, com a descida proposta agora pelo Governo mais os 0,3 pontos de 2026, as taxas dos respetivos escalões ficarão, no próximo ano, nos níveis que o Chega pretendia.