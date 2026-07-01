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    10:52
    Dulce Neto

    Bom dia, passámos a seguir o mundial neste outro artigo em direto.

    Dia 22 do Mundial-2026. Portugal defronta a Croácia à meia-noite. Espanha-Áustria às 20h

    Obrigada por nos acompanhar. Até já.

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    03:19
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas do EUA-Bósnia!

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    03:17
    Tiago Gama Alexandre

    O vício deles não é a bola, mas há um inquieto Mauricio que não tem dúvidas entre tantas escolhas que há no mundo (a crónica do EUA-Bósnia)

    Começou equilibrado, mas tornou-se num jogo praticamente de sentido único, algo que nem a expulsão de Balogun abalou. EUA desfizeram a muralha bósnia e garantiram triunfo pelo génio de Tillman (2-0).

    O vício deles não é a bola, mas há um inquieto Mauricio que não tem dúvidas entre tantas escolhas que há no mundo (a crónica do EUA-Bósnia)

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    03:07
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! EUA batem Bósnia e defrontam Bélgica (2-0)

    Termina a partida no Levi’s Stadium (2-0)!

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Dez minutos de compensação

    Vão jogar-se mais dez minutos.

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    82'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo dos EUA! 2-0 por Tillman

    Que golaço do médio! Livre à entrada da área, descaído para a esquerda, Tillman assume a conversão e coloca a bola no fundo da baliza com um remate em arco que foge à barreira e a Vasilj.

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    79'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo anulado a Pulisic!

    Contra a corrente do jogo, os norte-americanos trabalham bem, mas Pulisic estava claramente adiantado aquando do passe de Tillman.

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    64'
    Tiago Gama Alexandre

    Balogun expulso!

    Alertado pelo VAR, o árbitro vai ver as imagens de uma falta dura de Balogun, que pisa Muharemovic na zona do tornozelo, lesionando o central. Raphael Claus segue o conselho do companheiro de profissão e expulsa o autor do único golo do jogo.

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    51'
    Tiago Gama Alexandre

    Dzeko sai lesionado

    Depois de ter rasgado o músculo da perna num pique, o avançado é substituído por Esmir Bajraktarevic, que enfrenta o país onde nasceu.

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Recomeça a partida!

    Volta a jogar-se na Califórnia (1-0)!

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    02:00
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas da primeira parte

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    01:55
    Tiago Gama Alexandre

    Intervalo! EUA em vantagem diante da Bósnia (1-0)

    Termina a primeira parte no Levi’s Stadium (1-0)!

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    48'
    Tiago Gama Alexandre

    Cinco minutos de compensação

    Já se jogam os cinco minutos de descontos.

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    45'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo dos EUA! 1-0 por Balogun

    Depois da ameaça, agora vale! Novo erro bósnio, Tillman tenta o passe, Radeljic corta, a bola ressalta em Muharemovic e cai nos pés de Balogun, que não precisou de muito para faturar.

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    31'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo anulado aos EUA!

    Perda de bola da Bósnia à entrada da área, McKennie coloca de pronto em Balogun, que estava em posição irregular antes de faturar.

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    1'
    Tiago Gama Alexandre

    Começa o EUA-Bósnia!

    Saiu a formação europeia em Santa Clara!

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    00:53
    Tiago Gama Alexandre

    A equipa de arbitragem

    Este jogo conta com uma equipa de arbitragem brasileira, com Raphael Claus a chefiar as operações. Os assistentes são Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo, ao passo que o quarto árbitro é Darío Herrera (Argentina). No VAR estão Juan Soto (Venezuela), Nicolás Gallo (Colômbia) e Jérôme Brisard (França).

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    00:31
    Mariana Fernandes

    Os postes que desaparecem em segundos, a quinta no teto e Bad Bunny: Levi's Stadium, o estádio onde Yannick Djaló fez história

    Estádio dos San Francisco 49ers recebeu o mítico concerto de Bad Bunny no Super Bowl, tem postes de futebol americano que desaparecem em segundos e uma quinta. E Djaló marcou lá o primeiro golo.

    Os postes que desaparecem em segundos, a quinta no teto e Bad Bunny: Levi’s Stadium, o estádio onde Yannick Djaló fez história

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    00:31
    Tiago Gama Alexandre

    Bósnia (grupo B). A última dança de uma geração que gosta de eliminar potências e tem a sua "poker face"

    Mais de uma década depois, a Bósnia está de volta a um Mundial. Qualificação podia ter sido mais tranquila, mas chegou com dois triunfos nos penáltis e frente à Itália. Selecionador chega do poker.

    Bósnia (grupo B). A última dança de uma geração que gosta de eliminar potências e tem a sua “poker face”

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    00:31
    Manuel Conceição Carvalho

    EUA (grupo D). A nação que domina em tudo menos no soccer (com um treinador imigrante)

    EUA têm uma cultura desportiva que nunca se alastrou para o futebol. Messi em Miami foi uma faísca que o futebol norte-americano precisava. O Mundial pode ser a segunda. A seleção, a terceira.

    EUA (grupo D). A nação que domina em tudo menos no soccer (com um treinador imigrante)

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