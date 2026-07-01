Momentos-chave
- As estatísticas do EUA-Bósnia!
- Acabou! EUA batem Bósnia e defrontam Bélgica (2-0)
- Golo dos EUA! 2-0 por Tillman
- Golo anulado a Pulisic!
- Balogun expulso!
- Recomeça a partida!
- Intervalo! EUA em vantagem diante da Bósnia (1-0)
- Golo dos EUA! 1-0 por Balogun
- Golo anulado aos EUA!
- Começa o EUA-Bósnia!
- O onze inicial da Bósnia
- O onze inicial dos EUA
- Portugal treinou em Toronto com todos os jogadores
- As estatísticas do Bélgica-Senegal
- Acabou! Bélgica elimina Senegal em jogo épico (3-2)
- Golo da Bélgica! 3-2 por Tielemans (g.p.)
- Penálti para a Bélgica!
- Arrancam os últimos 15 minutos!
- Intervalo no prolongamento! Empate mantém-se (2-2)
- FPF reage à polémica do novo símbolo: "Em momento algum foi equacionada qualquer alteração ao emblema da Seleção Nacional"
- Começa o prolongamento!
- Acabou! Bélgica e Senegal vão a prolongamento (2-2)
- Golo da Bélgica! 2-2 por Tielemans
- Golo da Bélgica! 1-2 por Lukaku
- Golo do Senegal! 0-2 por Sarr
- Recomeça a partida em Seattle!
- Martínez diz que equipa está "consciente de tudo aquilo que representa": "Queremos ganhar pelo Diogo, o André e o pai do Ricardo Carvalho"
- Intervalo! Senegal bate Bélgica (0-1)
- Sobre Ronaldo, Martínez diz que "a importância do próximo jogo é tanta que o futuro de um jogador não é importante"
- "Falo muito com os meus jogadores sobre o segundo Mundial", garante o selecionador
- Roberto Martínez: "O caminho faz-se caminhando"
- "Amanhã começamos o Mundial", diz Roberto Martínez
- Golo do Senegal! 0-1 por Diarra
- "Os nossos últimos jogos não foram o ideal, o esperado", reconhece Vitinha
- Ganhar por Ronaldo? "Temos muitos motivos para ter essa ambição", lembra Vitinha
- "Espero uma melhoria do meu nível e da equipa", reconhece Vitinha
- Vitinha: "Quando não acontece o que devia coletivamente não há individualidade que resista"
- Sarr atira ao poste!
- "Não faltam motivações para querermos ganhar", diz Vitinha sobre a data da morte de Diogo Jota
- "Não queremos só palmadinhas nas costas", garante Vitinha
- Começa o Bélgica-Senegal!
- O onze inicial do Senegal
- O onze inicial da Bélgica
- Portugal já está em Toronto, onde amanhã defronta a Croácia
- Final da partida! Inglaterra vence RD Congo e está nos oitavos (2-1)
- Golo de Inglaterra!
- Golo de Inglaterra!
- Arranca a segunda parte do Inglaterra-RD Congo!
- Intervalo! RD Congo está a vencer Inglaterra (0-1)
- Golo da RD Congo!
- Começa o Inglaterra-RD Congo!
- Morreu uma terceira pessoa durante os festejos da passagem do México aos oitavos de final
- Onze inicial da RD Congo
- Onze inicial de Inglaterra
- RD Congo levanta restrições a ajuntamentos públicos para o jogo com a Inglaterra
- "Eu cativei os jogadores? Não. Sentiam-se à vontade comigo? Não." Marcelo Bielsa deixa o Uruguai
- Presidente da RD Congo deixa mensagem de apoio à seleção: "A História ainda não disse a sua última palavra"
- Portugal deixa Palm Beach nas próximas horas e ruma ao Canadá
- "São tenazes": selecionador francês pede atenção ao Paraguai
- Vídeo viral de Haaland foi gerado por inteligência artificial
- Seleção dos Países Baixos vai apresentar queixa por racismo sofrido por três jogadores
- Sebastián Beccacece deixa de ser selecionador do Equador
- Duas pessoas morreram no México durante os festejos do apuramento
- "A responsabilidade final é minha." Koeman demite-se do cargo de selecionador dos Países Baixos
- O horário de hoje
Histórico de atualizações
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Bom dia, passámos a seguir o mundial neste outro artigo em direto.
Dia 22 do Mundial-2026. Portugal defronta a Croácia à meia-noite. Espanha-Áustria às 20h
Obrigada por nos acompanhar. Até já.
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As estatísticas do EUA-Bósnia!
[ ????????Estados Unidos 2-0 Bósnia ???????? ]
Equipas da casa cumprem o pleno nos 16os ????
???? EUA e Bósnia protagonizaram o jogo mais "feinho" até agora no "mata-mata" mas os da casa juntaram-se a Canadá e México nos oitavos, numa vitória que nunca esteve em causa, nem mesmo após a… pic.twitter.com/OdceU0XxXl
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 2, 2026
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O vício deles não é a bola, mas há um inquieto Mauricio que não tem dúvidas entre tantas escolhas que há no mundo (a crónica do EUA-Bósnia)
Começou equilibrado, mas tornou-se num jogo praticamente de sentido único, algo que nem a expulsão de Balogun abalou. EUA desfizeram a muralha bósnia e garantiram triunfo pelo génio de Tillman (2-0).
O vício deles não é a bola, mas há um inquieto Mauricio que não tem dúvidas entre tantas escolhas que há no mundo (a crónica do EUA-Bósnia)
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Acabou! EUA batem Bósnia e defrontam Bélgica (2-0)
Termina a partida no Levi’s Stadium (2-0)!
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Dez minutos de compensação
Vão jogar-se mais dez minutos.
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Golo dos EUA! 2-0 por Tillman
Que golaço do médio! Livre à entrada da área, descaído para a esquerda, Tillman assume a conversão e coloca a bola no fundo da baliza com um remate em arco que foge à barreira e a Vasilj.
Tillman de livre direto ????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #estadosunidos #betano pic.twitter.com/cz48XAnGAV
— sport tv (@sporttvportugal) July 2, 2026
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Golo anulado a Pulisic!
Contra a corrente do jogo, os norte-americanos trabalham bem, mas Pulisic estava claramente adiantado aquando do passe de Tillman.
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Balogun expulso!
Alertado pelo VAR, o árbitro vai ver as imagens de uma falta dura de Balogun, que pisa Muharemovic na zona do tornozelo, lesionando o central. Raphael Claus segue o conselho do companheiro de profissão e expulsa o autor do único golo do jogo.
Folarin Balogun has been sent off for the USA against Bosnia. ???? pic.twitter.com/whGA4o6eNA
— fu’ad (@harirfuad) July 2, 2026
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Dzeko sai lesionado
Depois de ter rasgado o músculo da perna num pique, o avançado é substituído por Esmir Bajraktarevic, que enfrenta o país onde nasceu.
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Recomeça a partida!
Volta a jogar-se na Califórnia (1-0)!
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As estatísticas da primeira parte
INTERVALO ⏱️
[ ???????? Estados Unidos 1-0 Bósnia ???????? ]
???? "Uncle Sam" em vantagem, com Balogun a assinar o golo muito perto do intervalo. Bósnios na defensiva, pouco ou nada fizeram até agora e a manter a toada sairão nesta "paragem"
???? Ratings em destaque:
Balogun ???????? 6.3 ⚽️… pic.twitter.com/gFnbgTQQWT
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 2, 2026
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Intervalo! EUA em vantagem diante da Bósnia (1-0)
Termina a primeira parte no Levi’s Stadium (1-0)!
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Cinco minutos de compensação
Já se jogam os cinco minutos de descontos.
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Golo dos EUA! 1-0 por Balogun
Depois da ameaça, agora vale! Novo erro bósnio, Tillman tenta o passe, Radeljic corta, a bola ressalta em Muharemovic e cai nos pés de Balogun, que não precisou de muito para faturar.
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Golo anulado aos EUA!
Perda de bola da Bósnia à entrada da área, McKennie coloca de pronto em Balogun, que estava em posição irregular antes de faturar.
???? ????????????: The offside on Balogun's goal. pic.twitter.com/TJxq415cvS
— The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 2, 2026
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Começa o EUA-Bósnia!
Saiu a formação europeia em Santa Clara!
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A equipa de arbitragem
Este jogo conta com uma equipa de arbitragem brasileira, com Raphael Claus a chefiar as operações. Os assistentes são Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo, ao passo que o quarto árbitro é Darío Herrera (Argentina). No VAR estão Juan Soto (Venezuela), Nicolás Gallo (Colômbia) e Jérôme Brisard (França).
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Os postes que desaparecem em segundos, a quinta no teto e Bad Bunny: Levi's Stadium, o estádio onde Yannick Djaló fez história
Estádio dos San Francisco 49ers recebeu o mítico concerto de Bad Bunny no Super Bowl, tem postes de futebol americano que desaparecem em segundos e uma quinta. E Djaló marcou lá o primeiro golo.
Os postes que desaparecem em segundos, a quinta no teto e Bad Bunny: Levi’s Stadium, o estádio onde Yannick Djaló fez história
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Bósnia (grupo B). A última dança de uma geração que gosta de eliminar potências e tem a sua "poker face"
Mais de uma década depois, a Bósnia está de volta a um Mundial. Qualificação podia ter sido mais tranquila, mas chegou com dois triunfos nos penáltis e frente à Itália. Selecionador chega do poker.
Bósnia (grupo B). A última dança de uma geração que gosta de eliminar potências e tem a sua “poker face”
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EUA (grupo D). A nação que domina em tudo menos no soccer (com um treinador imigrante)
EUA têm uma cultura desportiva que nunca se alastrou para o futebol. Messi em Miami foi uma faísca que o futebol norte-americano precisava. O Mundial pode ser a segunda. A seleção, a terceira.
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