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O país do basquetebol, do beisebol, dos desportos de combate e do futebol (americano) voltou a acreditar no… soccer. Aparentemente ainda não está ao nível de todos os desportos que conquistam o coração dos norte-americanos, mas é, por esta altura, o desporto que tem surpreendido o coração dos seus populares. Os EUA voltaram a acreditar no futebol (ou no soccer), com essa crença a crescer com o desenrolar do Campeonato do Mundo que decorre maioritariamente no seu país. Antes da estreia, esperava-se um resultado equilibrado frente ao Paraguai, mas os yanks acabaram por dissipar as dúvidas naquela que foi a sua melhor exibição na fase de grupos. Seguiu-se o triunfo diante da Austrália que carimbou o apuramento para a fase a eliminar e a derrota frente à Turquia, num jogo em que Mauricio Pochettino optou por rodar a sua equipa. Agora era altura de enfrentar mais uma equipa europeia, no caso a Bósnia que, apesar de estar longe de ser uma potência, é uma equipa física e competente, que tem dominado os lances de bola parada.

“Se falharmos, não teremos outra oportunidade. É tudo ou nada, sabendo que este jogo é a final do Mundial. Se conseguirmos passar, o próximo jogo será outra final do Mundial. Acho que essa tem de ser a nossa atitude e a nossa mentalidade. Agora começamos a ver o que queríamos e as nossas expectativas em relação a eles [jogadores], e acho que houve uma melhoria enorme, mesmo enorme. Flexibilidade da Bósnia? Isso é realmente um grande desafio para o adversário. Para nós é um grande desafio e foi muito difícil preparar-nos para isso. Agora precisam de se descontrair, de não pensar demasiado e, amanhã [quarta-feira], de jogar com intuição e com a confiança de que tudo aquilo para que temos vindo a preparar vai acontecer em campo”, explicou o treinador argentino.

“Estamos a disputar uma vaga nos oitavos de final. Se isso não for motivação suficiente… EUA? Claro que são os favoritos. A posição que ocupam no ranking, o facto de serem os anfitriões, os nomes que fazem parte da equipa… sem dúvida. Nunca tivemos qualquer problema em ser os underdogs. Este papel, esta palavra, não significa nada para mim. Podem usar essa palavra à vontade. O que importa é o que acontece em campo, e é isso que me interessa. É isso que nos interessa. Esmir Bajraktarevic nasceu nos EUA? Esses toques da cultura americana também são muito importantes, porque temos jogadores que nasceram em todo o mundo. Talvez isso seja uma grande vantagem para nós, o facto de termos conseguido reunir todas essas culturas, hábitos, mentalidades e diferentes abordagens ao futebol numa única equipa”, assumiu Sergej Barbarez, selecionador dos dragões.

IT'S GAME DAY‼️ The United States faces Bosnia and Herzegovina in Santa Clara for a ticket to the Round of 16 ????️ pic.twitter.com/B4mbHfDh9Q — Yahoo Sports (@YahooSports) July 1, 2026

Depois de ter utilizado apenas Ricardo Pepi e Weston McKennie frente aos turcos, Pochettino operou dez mudanças no seu onze — só o médio ficou —, com Matt Freese, Sergiño Dest, Chris Richards, Tyler Adams, Antonee Robinson, Christian Pulisic, Tim Ream, Alex Freeman, Malik Tillman e Folarin Balogun a voltar à equipa inicial. Já Barbarez fez apenas três alterações e voltou à linha defensiva de cinco, com três centrais. Assim, Tarik Muharemovic, o benfiquista Amar Dedic e Armin Gigovic foram titulares em detrimento de Ivan Basic, Arjan Malic e Esmir Bajraktarevic, avançado do PSV que representou a seleção norte-americana em 2024, frente à Eslovénia, dado que nasceu em Wisconsin depois de os seus pais terem fugido para os EUA devido à Guerra da Bósnia.

O duelo inédito em termos de Campeonato do Mundo arrancou com um dado histórico: Edin Dzeko foi titular aos 40 anos e 106 dias e tornou-se no primeiro jogador de campo com mais de 40 anos a disputar um jogo a eliminar do Mundial, num registo que deverá ser batido esta quinta-feira por… Cristiano Ronaldo. O jogo acabou por ter uma primeira parte bem mais equilibrada do que se esperava, com a primeira oportunidade a nascer de um pontapé de baliza, com Nikola Vasilj a bater longo para Dzeko, que estava atrás dos defesas e tocou curto para Ermedin Demirovic, que obrigou Freese a uma defesa apertada (10′). No lance seguinte, Kerim Alajbegovic cobrou o canto diretamente para a baliza, para defesa apertada do guarda-redes em cima da baliza (11′). Até ao intervalo, Balogun ainda introduziu a bola na baliza bósnia em posição irregular numa primeira instância (31′) e a valer depois, aproveitando da melhor forma um mau corte de Stjepan Radeljic (45′). A fechar ainda houve tempo para o avançado do Monaco atirar à trave (45+8′).

INTERVALO ⏱️

[ ???????? Estados Unidos 1-0 Bósnia ???????? ] ???? "Uncle Sam" em vantagem, com Balogun a assinar o golo muito perto do intervalo. Bósnios na defensiva, pouco ou nada fizeram até agora e a manter a toada sairão nesta "paragem" ???? Ratings em destaque:

Balogun ???????? 6.3 ⚽️… pic.twitter.com/gFnbgTQQWT — GoalPoint (@_Goalpoint) July 2, 2026

A etapa complementar arrancou com uma enorme contrariedade para os dragões, com Dzeko a sair lesionado depois de um pique. Com Bajraktarevic no ataque, os dragões europeus assumiram a posse de bola, mas o jogo continuou tímido, com muitos duelos e os yanks a apostarem no contra-ataque. Depois de ser alertado pelo VAR, Raphael Claus expulsou Folarin Balogun por uma entrada muito dura junto ao tornozelo de Muharemovic (64′). Na reta final, a Bósnia apostou num futebol vertical e lateralizado, mas acabou por ser surpreendida, já depois de Pulisic ter tido um golo anulado (79′). Tillman assumiu a cobrança de um livre à entrada da área, descaído para a esquerda, e colocou a bola no fundo da baliza com um fantástico remate em arco (82′). Alajbegovic ainda tentou com um remate colocado que saiu perto do poste mais distante (90+2′), Haris Tabakovic falhou o alvo por pouco (90+8′) e Ermin Mahmic também desperdiçou (90+9′).

A estrela

Tem nacionalidade alemã, mas escolheu representar os EUA por ter crescido no país, num processo que se estendeu durante algum tempo. Feita a escolha, Malik Tillman afirmou-se com Mauricio Pochettino ao longo do último ano, tendo sido uma das figuras da sua seleção na Gold Cup que o México venceu ante os norte-americanos. É conhecido por ser discreto e reservado fora de campo, mas dentro das quatro linhas é um dos cérebros dos yanks, que têm muita qualidade no ataque. Chegou ao Bayer Leverkusen com a difícil missão de substituir Florian Wirtz, o que diz muito da sua qualidade.

#GetThisChip – Malik Tillman ???????? scores the first goal by a team playing a man down in a knockout match since Petit ???????? to Brazil in the 1998 World Cup FINAL. — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 2, 2026

O joker

Vive a melhor época da carreira e tem sido um dos abonos de família dos EUA neste Mundial caseiro. Ao 50.º jogo da temporada, Folarin Balogun chegou esta quinta-feira aos 23 golos e superou os 22 que fez em 2022/23, ao serviço do Stade Reims. Juntam-se ainda quatro assistências ao registo atual, que ainda pode crescer nesta competição. Para lá do golo, o ponta de lança criou várias oportunidades, tendo tido ainda um tento anulado e uma bola na barra na parte final do primeiro tempo. Na segunda parte viu-se o seu pior lado, quando foi expulso por uma entrada muito dura sobre Tarik Muharemovic, que quase permitiu a reação bósnia. Curiosamente foi a segunda vez que foi expulso na carreira, ambas nesta época — a primeira aconteceu em novembro, na Ligue 1.

Only 4 players have scored AND been sent off in the same knockout match in World Cup history: 1962 – Garrincha ???????? vs Chile (SF)

2002 – Ronaldinho ???????? vs England (QF)

2006 – Zidane ???????? vs Italy (FINAL)

2026 – F. BALOGUN ???????? vs Bosnia (R32) ← TODAY Quite the list Balogun has just… — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 2, 2026

A sentença

Mais de duas décadas depois — 24 anos —, os EUA voltaram a vencer uma seleção europeia num Campeonato do Mundo e terminaram com uma série de dez derrotas consecutivas contra formações oriundas da UEFA. Desta forma, os norte-americanos continuam vivos rumo ao sonho de conquistar o Mundial em casa, como Mauricio Pochettino tem afirmado. O próximo adversário é a Bélgica, num jogo que vai acontecer em Seattle na madrugada de segunda para terça, quando for 1 hora em Lisboa. A Bósnia vai para casa com o seu melhor resultado de sempre naquela que foi a sua segunda participação.

On the way to the Round of 16 ????#FIFAWorldCup pic.twitter.com/kOGECtnX0V — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026

A mentira

É certo que não se esperava muito da Bósnia, mas a formação do leste europeu acabou por desiludir ao longo da competição, mostrando-se muito dependente de Edin Dzeko e da bola parada. Afinal, os dragões apontaram três dos seus cinco golos desta forma, naquele que é o maior registo de uma seleção desde o Mundial-2018, quando Inglaterra faturou quatro vezes de bola parada. Diante dos EUA pouco se viu dos bósnios, com a mudança de Sergej Barbarez para o 5x3x2 a mostrar-se pouco produtiva, até porque os erros defensivos continuaram a aparecer. Três remates à baliza — um deles de canto direto(!) — é muito pouco em cerca de 110 minutos, parte deles em superioridade numérica.