Momentos-chave
- Acabou! Colômbia elimina Carlos Queiroz (1-0)
- Golo anulado a Luis Díaz!
- Começa a segunda parte!
- Começa a segunda parte!
- Intervalo! Colômbia bate o Gana (1-0)
- Golo da Colômbia! 1-0 por Jhon Arias
- Começa o Colômbia-Gana!
- O onze inicial do Gana
- O onze inicial da Colômbia
- As estatísticas do Argentina-Cabo Verde
- Acabou o sonho de Cabo Verde. Argentina segue em frente (3-2)!
- Golo da Argentina! 3-2 por Diney Borges (a.g.)
- Rola a bola em Miami!
- Intervalo no prolongamento! A história continua (2-2)
- Golo de Cabo Verde! 2-2 por Sidny Lopes Cabral
- Golo da Argentina! 2-1 por Lisandro Martínez
- Começa o prolongamento!
- Acabou! Cabo Verde leva a Argentina para o prolongamento (1-1)
- Golo de Cabo Verde! 1-1 por Deroy Duarte
- Arranca a segunda parte!
- Intervalo! Albiceleste bate o tubarão (1-0)
- Golo da Argentina! 1-0 por Leo Messi
- Começa o Argentina-Cabo Verde!
- A equipa de arbitragem
- O onze inicial de Cabo Verde
- O onze inicial da Argentina
- O Egito marca e está nos oitavos! Austrália eliminada do Mundial 2026 (1-1, 2-4)
- Final da meia-hora extra! Austrália e Egito empatam e vão decidir tudo nos penáltis (1-1)
- Arranca a segunda parte da meia-hora extra do Austrália-Egito!
- Intervalo na meia-hora extra! Austrália e Egito continuam empatados (1-1)
- Começa a meia-hora extra no Austrália-Egito!
- Final do tempo regulamentar! Austrália e Egito seguem para prolongamento (1-1)
- Golo da Austrália!
- Arranca a segunda parte do Austrália-Egito!
- Intervalo! Egito está a vencer a Austrália (0-1)
- Golo do Egito!
- Começa o Austrália-Egito!
- Onze inicial do Egito
- Onze inicial da Austrália
- Argentina-Cabo Verde revela disparidade entre as equipas em matéria de valor de mercado
- Federação dos Países Baixos apresenta queixa por comentários racistas contra jogadores
- Selecionador da Argentina diz que Cabo Verde "não está no Mundial por acidente"
- Deputados do Parlamento Europeu pedem investigação a Infantino sobre atribuição de prémio da paz a Trump
- Diretor técnico da seleção egípcia e agente da polícia de Dallas envolvidos em confrontos no hotel onde a equipa está hospedada
- Presidente de Cabo Verde deixa mensagem encorajadora à equipa: "Não temos medos"
- Selecionador da Croácia deixa críticas à arbitragem do jogo contra Portugal e admite que este pode ter sido o ultimo Mundial de Modrić
- "Se houvesse VAR, teria sido anulado". Técnico adjunto da seleção francesa recorda golo de Éder dez anos depois
- Centenas de adeptos surpreenderam a seleção nacional no hotel onde estão hospedados
- Federação Alemã de Futebol confirma demissão do selecionador e quer Klopp a treinar a equipa
- Secretário de Estado norte-americano acredita que seleção dos EUA foi "prejudicada" com o cartão vermelho a Balogun
- "O futuro do Cristiano não é importante neste momento". Ronaldo não comenta se este será o seu último Mundial
- Selecionador alemão vai apresentar a demissão após derrota com o Paraguai
- O horário de hoje
Histórico de atualizações
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Bom dia!
Termina aqui este liveblog sobre os desenvolvimentos da Copa do Mundo 2026.
Pode continuar a acompanhar as notícias sobre o campeonato internacional de futebol neste link, onde detalhamos os eventos de sábado, 4 de julho.
Dia 24 do Mundial. Está definido o quadro dos oitavos de final. Canadá-Marrocos às 18h e Paraguai-França e às 22h
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O quadro dos oitavos de final
The Round of 16 is set ✔️#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
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Não foi preciso eficácia para a sorte estar do lado de um cafetero que não foge à sua responsabilidade (a crónica do Colômbia-Gana)
A ameaça inicial do Gana — que fechou o bloco —, não intimidou uma Colômbia dominadora e que ficou a ganhar com a entrada de Suárez no início. Avançado desbloqueou e Jhon Arias carimbou (1-0).
Não foi preciso eficácia para a sorte estar do lado de um cafetero que não foge à sua responsabilidade (a crónica do Colômbia-Gana)
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Acabou! Colômbia elimina Carlos Queiroz (1-0)
Termina o jogo no Arrowhead (1-0)!
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Seis minutos extra
Vão jogar-se mais seis minutos.
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Golo anulado a Luis Díaz!
Suárez recupera a bola em zona subida e, no término da jogada, o extremo do Bayern completa para dentro depois de um cruzamento, mas em posição irregular.
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Mais uma cara bem conhecida em campo
Ao intervalo, o ex-FC Porto James Rodríguez saiu e foi substituído por Richard Ríos, do Benfica.
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Começa a segunda parte!
Volta a jogar-se em Kansas City (1-0)!
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Começa a segunda parte!
Volta a jogar-se em Kansas City (1-0)!
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Intervalo! Colômbia bate o Gana (1-0)
Termina a primeira parte no Arrowhead (1-0)!
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Seis minutos de compensação
Vão jogar-se mais seis minutos.
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Golo da Colômbia! 1-0 por Jhon Arias
O médio do Palmeiras desfaz o nulo! Jogada pela direita, Suárez recebe de Muñoz em apoio, trabalha bem e cruza para o segundo poste, onde Arias aparece sozinho a completar de primeira.
Insistência de Luis Suárez a assistir para o golo da Colômbia ????????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Colombia #Gana #betano pic.twitter.com/3fq5poyVFc
— sport tv (@sporttvportugal) July 4, 2026
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Nova substituição forçada
Agora é Marvin Senaya que fica agarrado à coxa e tem de ser substituído por Alidu Seidu. É a segunda lesão em pouco mais de dez minutos.
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Substituição forçada e leão em campo
Jhon Córdoba lesiona-se na fase inicial do jogo, agarrando-se à verilha depois de um pique na direita. Para o seu lugar entre Luis Suárez, que até era apontado ao onze.
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A equipa de arbitragem
O Colômbia-Gana tem arbitragem do experiente Clément Turpin, que vai ser auxiliado pelos também franceses Nicolas Danos e Benjamin Pagès, ao passo que o quarto árbitro é o espanhol Alejandro Hernández Hernández. No VAR estão Jérôme Brisard (França), Willy Delajod (França) e Fu Ming (China).
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Começa o Colômbia-Gana!
Rola a bola em Kansas City!
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O onze inicial do Gana
Onze do Gana: Lawrence Ati-Zigi; Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Iñaki Williams, Antoine Semenyo e Jordan Ayew
Suplentes do Gana: Joseph Anang, Benjamin Asare; Alidu Seidu, Jonas Adjetey, Abdul Mumin, Baba Rahman, Kojo Peprah Oppong, Elisha Owusu, Augustine Boakye, Abdul Fatawu, Brandon Thomas-Asante, Christopher Baah, Kamaldeen Sulemana, Ernest Nuamah e Prince Adu
Treinador: Carlos Queiroz
???? ???????????????? ???????????????? — Here’s how we line up for the Round of 32 clash with Colombia. ????????
???????? Colombia ???? Ghana ????????#BlackStars | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4IL165c5Gz
— ???????? Black Stars (@GhanaBlackstars) July 4, 2026
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O onze inicial da Colômbia
Onze da Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, John Arias, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Luis Díaz e John Córdoba
Suplentes da Colômbia: David Ospina, Alvaro Montero; Santiago Arias, Yerry Mina, Willer Ditta, Deiver Machado, Kevin Castaño, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Juan Portilla, Juan Quintero, Cucho Hernández, Jaminton Campaz, Luis Suárez e Andrés Gómez
Treinador: Néstor Lorenzo
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Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a ???????? en los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano???????? pic.twitter.com/ZTX6QwGHU0
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 4, 2026
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Só a aura de quem é maior que o mundo consegue parar a terra e o povo que não têm igual (a crónica do Argentina-Cabo Verde)
A história que uniu uma nação e emocionou miúdos e graúdos acabou a muito custo. Afinal, este ainda é o palco que dá vida aos desejos de Lionel. Fica o sonho de um país que se fez gigante (3-2, a.p.).
Só a aura de quem é maior que o mundo consegue parar a terra e o povo que não têm igual (a crónica do Argentina-Cabo Verde)
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As estatísticas do Argentina-Cabo Verde
[ ???????? Argentina 3-2 Cabo Verde ???????? ]
Foi-se o sonho mas ficam as LENDAS
???? Cabo Verde foi gigante mais uma vez e como nunca e só tombou no prolongamento, com um autogolo, faltando as palavras para elogiar aquela que ja é a história do Mundial 2026: a Lenda dos Tubarões azuis, que… pic.twitter.com/ssfpIKEuPG
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 4, 2026