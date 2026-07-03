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    14:12
    Mariana Carvalho

    Bom dia!

    Termina aqui este liveblog sobre os desenvolvimentos da Copa do Mundo 2026.

    Pode continuar a acompanhar as notícias sobre o campeonato internacional de futebol neste link, onde detalhamos os eventos de sábado, 4 de julho.

    Dia 24 do Mundial. Está definido o quadro dos oitavos de final. Canadá-Marrocos às 18h e Paraguai-França e às 22h

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    04:41
    Tiago Gama Alexandre

    O quadro dos oitavos de final

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    04:40
    Tiago Gama Alexandre

    Não foi preciso eficácia para a sorte estar do lado de um cafetero que não foge à sua responsabilidade (a crónica do Colômbia-Gana)

    A ameaça inicial do Gana — que fechou o bloco —, não intimidou uma Colômbia dominadora e que ficou a ganhar com a entrada de Suárez no início. Avançado desbloqueou e Jhon Arias carimbou (1-0).

    Não foi preciso eficácia para a sorte estar do lado de um cafetero que não foge à sua responsabilidade (a crónica do Colômbia-Gana)

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    04:32
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! Colômbia elimina Carlos Queiroz (1-0)

    Termina o jogo no Arrowhead (1-0)!

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Seis minutos extra

    Vão jogar-se mais seis minutos.

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    56'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo anulado a Luis Díaz!

    Suárez recupera a bola em zona subida e, no término da jogada, o extremo do Bayern completa para dentro depois de um cruzamento, mas em posição irregular.

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Mais uma cara bem conhecida em campo

    Ao intervalo, o ex-FC Porto James Rodríguez saiu e foi substituído por Richard Ríos, do Benfica.

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Começa a segunda parte!

    Volta a jogar-se em Kansas City (1-0)!

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Começa a segunda parte!

    Volta a jogar-se em Kansas City (1-0)!

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    03:22
    Tiago Gama Alexandre

    Intervalo! Colômbia bate o Gana (1-0)

    Termina a primeira parte no Arrowhead (1-0)!

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Seis minutos de compensação

    Vão jogar-se mais seis minutos.

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    14'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo da Colômbia! 1-0 por Jhon Arias

    O médio do Palmeiras desfaz o nulo! Jogada pela direita, Suárez recebe de Muñoz em apoio, trabalha bem e cruza para o segundo poste, onde Arias aparece sozinho a completar de primeira.

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    13'
    Tiago Gama Alexandre

    Nova substituição forçada

    Agora é Marvin Senaya que fica agarrado à coxa e tem de ser substituído por Alidu Seidu. É a segunda lesão em pouco mais de dez minutos.

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    8'
    Tiago Gama Alexandre

    Substituição forçada e leão em campo

    Jhon Córdoba lesiona-se na fase inicial do jogo, agarrando-se à verilha depois de um pique na direita. Para o seu lugar entre Luis Suárez, que até era apontado ao onze.

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    02:31
    Tiago Gama Alexandre

    A equipa de arbitragem

    O Colômbia-Gana tem arbitragem do experiente Clément Turpin, que vai ser auxiliado pelos também franceses Nicolas Danos e Benjamin Pagès, ao passo que o quarto árbitro é o espanhol Alejandro Hernández Hernández. No VAR estão Jérôme Brisard (França), Willy Delajod (França) e Fu Ming (China).

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    1'
    Tiago Gama Alexandre

    Começa o Colômbia-Gana!

    Rola a bola em Kansas City!

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    02:14
    Tiago Gama Alexandre

    O onze inicial do Gana

    Onze do Gana: Lawrence Ati-Zigi; Marvin Senaya, Derrick Luckassen, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Iñaki Williams, Antoine Semenyo e Jordan Ayew

    Suplentes do Gana: Joseph Anang, Benjamin Asare; Alidu Seidu, Jonas Adjetey, Abdul Mumin, Baba Rahman, Kojo Peprah Oppong, Elisha Owusu, Augustine Boakye, Abdul Fatawu, Brandon Thomas-Asante, Christopher Baah, Kamaldeen Sulemana, Ernest Nuamah e Prince Adu

    Treinador: Carlos Queiroz

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    02:12
    Tiago Gama Alexandre

    O onze inicial da Colômbia

    Onze da Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, John Arias, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Luis Díaz e John Córdoba

    Suplentes da Colômbia: David Ospina, Alvaro Montero; Santiago Arias, Yerry Mina, Willer Ditta, Deiver Machado, Kevin Castaño, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Juan Portilla, Juan Quintero, Cucho Hernández, Jaminton Campaz, Luis Suárez e Andrés Gómez

    Treinador: Néstor Lorenzo

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    02:08
    Tiago Gama Alexandre

    Só a aura de quem é maior que o mundo consegue parar a terra e o povo que não têm igual (a crónica do Argentina-Cabo Verde)

    A história que uniu uma nação e emocionou miúdos e graúdos acabou a muito custo. Afinal, este ainda é o palco que dá vida aos desejos de Lionel. Fica o sonho de um país que se fez gigante (3-2, a.p.).

    Só a aura de quem é maior que o mundo consegue parar a terra e o povo que não têm igual (a crónica do Argentina-Cabo Verde)

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    02:02
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas do Argentina-Cabo Verde

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