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Estava apenas uma vaga em jogo para entrar no lote das 16 melhores seleções do mundo. Se não estivéssemos em 2026, os oitavos de final do Campeonato do Mundo já teriam começado mas, a partir desta edição, a competição ganhou mais uma ronda na fase a eliminar provocada pelo aumento de 32 para 48 seleções. Assim, depois de seis longos dias de futebol, já eram conhecidos 15 dos 16 apurados para a próxima fase, com Colômbia e Gana a fecharem as hostilidades em Kansas City. Este foi um jogo especial para o português Carlos Queiroz, que reencontrou a seleção que comandou em 2019 e 2020. Por outro lado, o selecionador ganês apurou-se pela segunda vez para a fase a eliminar do Mundial, onde não estava desde a sua estreia, em 2010. Contudo, há 16 anos, Queiroz foi logo eliminado pela Espanha, num jogo que a Seleção Nacional perdeu pela margem mínima (0-1).

“Candidatos ao título? Eu sei que isso é um elogio por parte do professor [Luis] de la Fuente e agradeço por isso. Prefiro não estar nessa posição de favorito mas, sempre que tivemos de assumir essa responsabilidade, a equipa correspondeu. Isso mostra o crescimento da Colômbia nesse aspeto. Tirando o jogo contra Portugal, nas outras partidas, inclusive nos amigáveis anteriores, diziam que éramos os favoritos e a equipa aprendeu a lidar com esse peso. É uma responsabilidade grande, principalmente porque ainda restam seleções excelentes, e o que estamos a ver é que a diferença entre quem avança e quem fica pelo caminho é muito pequena. Tomara que, desta vez, essa margem esteja a nosso favor. A sensação é de um equilíbrio impressionante, parece que qualquer seleção pode vencer. Para lá de jogar bem, é preciso ter aquela dose de eficácia e também um pouco de sorte. Espero que ela esteja do nosso lado”, assumiu Néstor Lorenzo.

“Não há equipas perfeitas e a Colômbia não é perfeita. É uma grande equipa, mas não é perfeita. Reencontro? Desfrutei muito e foi uma honra. O desenvolvimento estratégico que nós implementámos na Copa América é muito semelhante ao que a Colômbia está a fazer aqui. Esses são os pormenores aos quais temos de prestar atenção para fazermos um bom jogo. Amanhã [sexta-feira] vou ter o meu 265.º jogo internacional. Existem apenas dois treinadores no mundo que estiveram em mais jogos do que eu. Ganhei 142 jogos, ninguém na história do futebol ganhou mais jogos internacionais. Se não for capaz de desfrutar do que estou a fazer aqui, quando é que o farei? O que mais me importa, neste momento, é desfrutar ao máximo desta maravilhosa vida no futebol. E não se enganem: no futuro terei como objetivo o meu sexto Campeonato do Mundo. É essa a minha mentalidade: acordar todos os dias e tentar ser uma pessoa melhor e um treinador melhor”, recordou Queiroz.

Colombia will face Ghana in the last match of the Round of 32 ???????????????? pic.twitter.com/A42o25wszN — B/R Football (@brfootball) June 28, 2026

Para este duelo inédito, Lorenzo fez apenas duas alterações, com o melhor marcador da sua seleção no torneio, Daniel Muñoz, a regressar ao lado direito da defesa, de onde saiu o ex-Sporting Santiago Arias. A outra alteração deu-se no outro flanco, onde Johan Mojica rendeu Deiver Machado. Por seu turno, o treinador português entrou em campo com quatro novidades no seu onze, a começar pelo guarda-redes Lawrence Ati-Zigi, que voltou à baliza, que tem sido de Benjamin Asare, depois de vários dias lesionado. Depois de terem saído ao intervalo no último jogo, Jonas Adjetey e Elisha Owusu também saíram da equipa, para onde entraram Jerome Opoku e Caleb Yirenkyi. No ataque, Iñaki Williams foi titular no lugar de Kamaldeen Sulemana.

Os black stars entraram com tudo na partida e, logo no primeiro minuto, ficaram perto do golo, com Thomas Partey a aproveitar uma sobra à entrada para desferir um remate forte que saiu perto do alvo (1′). Pouco depois, Jhon Córdoba ficou agarrado à coxa depois de um pique e teve de ser substituído pelo sportinguista Luis Suárez (8′), seguindo-se nova contrariedade, com Marvin Senaya também a lesionar-se em termos musculares (13′). No lance a seguir ao recomeço, a tricolor trabalhou bem na direita, Muñoz tocou em apoio para Suárez, o avançado rodou bem no meio de três ganeses, ganhou espaço na direita e cruzou para o segundo poste, onde Jhon Arias apareceu completamente sozinho a fazer o golo de primeira (14′). A partir daí o jogo acalmou, com o Gana a assumir a sua postura conservadora, que só voltou a ser quebrada no fim da primeira parte, quando Luis Díaz atirou para fora (39′) e Mojica cabeceou para uma grande estirada de Ati-Zigi (45+1′).

Na etapa complementar, já com o benfiquista Richard Ríos no lugar de James Rodríguez, o Gana quis ter mais bola, mas foi a Colômbia que voltou a marcar, mas Luis Díaz acabou por ser apanhado em posição de fora de jogo antes de desviar para dentro da baliza (56′). No lance seguinte, o avançado do Bayern Munique voltou a ameaçar, mas Ati-Zigi negou-lhe o golo (58′). Já na parte final, Davinson Sánchez apareceu sozinho na área, mas o seu cabeceamento esbarrou numa defesa a dois tempos do guarda-redes (81′). Pouco depois, Juan Quintero aproveitou o espaço para se aproximar da baliza e desferir um grande remate que ficou muito perto de ter levantado o estádio (83′). O jogo acabou com os olés colombianos e a incapacidade coletiva ganesa (1-0).

A estrela

No Palmeiras atua em posições mais adiantadas, mas é a partir do lado direito do meio-campo que Jhon Arias tem deixado a sua marca nesta competição da Colômbia, mostrando uma combinação de exceção com James Rodríguez e Daniel Muñoz no lado direito cafetero. Curiosamente, foi com um movimento exterior pela esquerda que aproveitou o espaço para fazer o golo. Na segunda parte, a saída de James fez com que passasse para o seu habitat natural, no corredor, numa movimentação que melhorou a equipa colombiana, com Richard Ríos a trazer mais músculo e Gustavo Puerta a aparecer mais solto.

O PRIMEIRO GOL NA COPA DO MUNDO! ⚽???????? Jhon Arias marca diante da Gana e anota mais um gol palmeirense no torneio! Avanti, meu greengo! ???????? pic.twitter.com/EL8hNnj7jL — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 4, 2026

O joker

Não precisou de tocar muitas vezes na bola para ser decisivo. Apesar de não ter sido titular, Luis Suárez entrou cedo no jogo e aproveitou de imediato a sua oportunidade, desbloqueando o jogo com um movimento entrelinhas em que baixou para servir de apoio, rodou, arrancou em velocidade e desferiu um cruzamento perfeito para o golo inaugural. O avançado leonino continuou a criar perigo na segunda parte, mas mais como elemento de apoio do que propriamente como finalizador. Depois desta exibição, dificilmente sairá do onze, até porque Jhon Córdoba está lesionado.

???????? Luis Suarez (14') est le joueur remplaçant le plus rapide à être décisif dans l'histoire de la Coupe du Monde (1 passe décisive). #COLGHA — Stats Foot (@Statsdufoot) July 4, 2026

A sentença

Oito anos depois, a Colômbia está de volta aos oitavos de final e está a uma vitória de igualar a sua melhor prestação de sempre em Campeonatos do Mundo, que foi alcançada na Rússia, em 2018, com a eliminação nos quartos de final. O próximo adversário dos sul-americanos é a Suíça, num duelo que vai acontecer já na terça-feira, em Vancouver. Nos quartos de final há Argentina ou Egito. Por sua vez, o Gana despede-se com a segunda melhor prestação da sua história, atrás dos oitavos em 2006, na Alemanha. Carlos Queiroz continua sem ganhar na fase a eliminar.

The Round of 16 is set ✔️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

A mentira

Apesar de ter mostrado prestações competitivas e de não ter ficado aquém, se tivermos em conta o seu historial e a valia do seu plantel, o Gana diz adeus ao Campeonato do Mundo como uma das equipas menos deslumbrantes desta edição. Os black stars chegaram a este jogo com o segundo pior registo em termos de golos esperados — só superados pelo Paraguai — e com menos do dobro da Colômbia. Por outro lado, conseguiram apenas 36,1% de posse de bola na fase de grupos, naquele que era o segundo pior registo entre as 32 equipas presentes nos 16 avos de final. Neste jogo, os ganeses não fugiram a esse registo e prolongaram a seca contra equipas sul-americanas em Mundiais, continuando sem vitórias ao cabo de quatro jogos.